Ο Ερωτόκριτος και η Αρετούσα του Θεόφιλου ξαναζούν στην Πανόρμου μέσα από μια νέα τοιχογραφία

Την εφαρμογή και την ανάδειξη της σύγχρονης τέχνης στο αστικό τοπίο, οργανωμένα και με απόλυτο σεβασμό στο δημόσιο χώρο, υποστηρίζει ενεργά ο Δήμος Αθηναίων με ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα δημοσίων τοιχογραφιών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της τριετούς Προγραμματικής για τον Πολιτισμό του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με την ομάδα της Urban Act και τη συμμετοχή καλλιτεχνών από το χώρο της street art στους οποίους διατίθενται συγκεκριμένοι χώροι για τη δημιουργία των έργων τους.

Για το 2021 η θεματική των τοιχογραφιών που θα δημιουργηθούν σε τοίχους τεσσάρων σχολείων της Αθήνας, είναι αφιερωμένη και εμπνευσμένη από το επετειακό 1821- 2021, εξ' ου και ο υπότιτλος του προγράμματος «From the Roots to the Sky».

Οι καλλιτέχνες εμπνέονται από προσωπικότητες του πολιτισμού, των τεχνών που προσέφεραν στην χώρα μας στα 200 αυτά χρόνια, και συμβάλλουν στην μελλοντική μας πορεία.

Δημιουργός της τοιχογραφίας είναι ο street artist Kez

Το πρώτο έργο φιλοτεχνήθηκε στο 104o Δημοτικό Σχολείο Αθηνών στη συμβολή των οδών Λαρίσης και Πανόρμου από τον Έλληνα street artist Kez, ο οποίος επέλεξε να υλοποιήσει μια διασκευή του γνωστού έργου του λαϊκού μας ζωγράφου Θεόφιλου (Χατζημιχαήλ) Ερωτόκριτος και Αρετούσα.

Όπως αναφέρει ο ίδιος: “Ο Θεόφιλος σαν αυτοδίδακτος λαϊκός ζωγράφος έχει μια στενή σχέση με την street art, οι καλλιτέχνες της οποίας παραδοσιακά είναι αυτοδίδακτοι και συγχρόνως αποτελεί και η ίδια μια σύγχρονη λαϊκή τέχνη.”.

Μέχρι το τέλος του έτους θα φιλοτεχνηθούν οι υπόλοιπες τρεις τοιχογραφίες, σε σχολεία του Δήμου Αθηναίων, από τους streetartists Gera, Same84, και Λεωνίδα Γιαννακόπουλο. Πολύτιμοι αρωγοί στο έργο των street artists η Flame και τα ελληνικά χρώματα Vechro. Χορηγός επικοινωνίας η Lifo.

Το πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων τις επόμενες χρονιές θα ανοίξει και θα προσκληθούν και ιδιώτες να προσφέρουν για καμβά της street art και τα δικά τους κτίρια εφόσον το επιθυμούν..

Όλες οι τοιχογραφίες θα υλοποιούνται «ζωντανά», ώστε το κοινό να μπορεί να παρακολουθεί τη διαδικασία υλοποίησής τους και να συνδιαλέγεται με τον καλλιτέχνη και δημιουργό του έργου.

«Με αφετηρία τα σχολεία της πόλης, επιθυμούμε να αναμορφώσουμε το αστικό τοπίο με καλλιτεχνικές παρεμβάσεις που θα δώσουν πνοή καλαισθησίας και ζωντάνιας στην Αθήνα. Οργανωμένα με απόλυτο σεβασμό στο δημόσιο χώρο και στην αισθητική του. Με αρωγό την UrbanAct και την πολύχρονη εμπειρία της στην street art, δημιουργούμε συνθήκες πολιτισμού με ουσιαστική διάδραση για παιδιά και ενήλικες, διαμορφώνοντας τον πολιτιστικό χάρτη με μία σύγχρονη εικαστική ματιά για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης μας», δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.