O Eric Prydz headliner του Primer Music Festival 2024

Ο Σουηδός super star της παγκόσμιας dance σκηνής και δημιουργός του πιο εντυπωσιακού, αυτή τη στιγμή, 3D visual show στον πλανήτη, Eric Prydz έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου, στο Primer Music Festival 2024 για να ταρακουνήσει το κεντρικό stage του φεστιβάλ στην Πλατεία Νερού με τα σαρωτικά του beats.

O κορυφαίος Σουηδός DJ και παραγωγός (house/techno/electro), γνωστός επίσης και ως Pryda και Cirez D –τα καλλιτεχνικά ονόματα με τα οποία υπογράφει τις προσωπικές του κυκλοφορίες από τα δικά του ανεξάρτητα δισκογραφικά labels, Pryda Recordings και Mouseville Records αντίστοιχα–, μετράει 23 χρόνια στη μουσική, μια καριέρα εντυπωσιακή και πάντα πρωτοπόρα, όχι μόνο για την εναλλακτική αλλά και για την mainstream χορευτική μουσική.

Τον περασμένο Απρίλιο έκανε όλο τον κόσμο να παραμιλάει, μετά το θεαματικό b2b set του μαζί με τον Anyma στο Coachella, σε ένα visual battle που έχει ήδη περάσει στην ιστορία.

Eric Prydz x Anyma - Visual Battle at Coachella 2024

Μοναδικό στο είδος του είναι επίσης το δικό του Holo show, με τα αποκλειστικά 3D, φουτουριστικά γραφικά ολογράμματα. Πριν από λίγες μέρες, άλλωστε, παντού στο TikTok βλέπαμε τα βίντεο με όλους τους DJs της Afterlife Records να γιορτάζουν το κλείσιμο των gigs σε όλους τους σταθμούς του tour του περίφημου ιταλικού label, χοροπηδώντας έξαλλα γύρω από τα decks στους ρυθμούς του “Allein” (που ο Prydz υπογράφει ως Pryda).

Μερικά facts για τον Eric Prydz

• Γεννήθηκε το 1976 στη Στοκχόλμη και το πλήρες όνομά του είναι Eric Sheridan Prydz.

• Έγινε διάσημος για πρώτη φορά σε όλο τον πλανήτη το 2004 με το mega-hit “Call On Me” (από το Data Imprint της Ministry Of Sound).

• Ακολούθησε το “Proper Education”, ή αλλιώς το remix που κυκλοφόρησε το 2007, για πρώτη φορά στην ιστορία σε σύνθεση των Pink Floyd, σαμπλάροντας τo χορωδιακό κομμάτι του “Another Brick In The Wall”.

• To 2016 κυκλοφόρησε το πρώτο του studio album με τίτλο “Opus”.

• Ήταν στην αρχική τετράδα που δημιούργησε την περίφημη Swedish House Mafia, μαζί με τους Axwell, Sebastian Ingrosso και Steve Angello.

• Είναι ιδιοκτήτης 3 ανεξάρτητων δισκογραφικών labels (Mouseville, Pryda και Pryda Friends) που δημιούργησε ως μια πλατφόρμα για να κυκλοφορεί με απόλυτη καλλιτεχνική ελευθερία τις δικές του παραγωγές (ως Cirez D στη Mouseville Records και ως Pryda στην Pryda Recordings) αλλά και παραγωγές τρίτων (Pryda Friends).

• Δεν αγαπά τη δημοσιότητα, αποφεύγοντας γενικά την έκθεση στα media.

• To 2017 κέρδισε το βραβείο “DJ of the Year” στα Electronic Music Awards, ενώ ήταν υποψήφιος και στην κατηγορία Live Act of the Year. Αρκετά συχνά φιγουράρει σε υψηλές θέσεις της Top 100 λίστας του DJ Mag.

• Έχει εμφανιστεί σε μεγάλα φεστιβάλ και events σε ολόκληρο τον πλανήτη (Coachella, Ultra Music Festival, Tomorrowland κ.α.).

Μέχρι στιγμής το line-up του Primer Music Festival, που φέτος είναι μεγαλύτερο από ποτέ, τόσο σε διάρκεια, με 20 ώρες μουσικής και περισσότερους από 18 καλλιτέχνες, όσο και μέγεθος, αφού για πρώτη φορά επεκτείνεται σε 2 stages (το Main Stage στην Πλατεία Νερού και αποκλειστικά την 1η μέρα του φεστιβάλ και στο Afterhours Stage, στο Tae Kwon Do), έχει διαμορφωθεί ως εξής:



ΣΑΒΒΑΤΟ 7/9

@Main Stage

Headliner: Eric Prydz

Röyksopp, Argy + more to be announced

@Afterhours Stage

Headliner: Kölsch + more to be announced



ΚΥΡΙΑΚΗ 8/9



@Main Stage

Headliner: Martin Garrix

Morten, Gordo + more to be announced