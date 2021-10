Ο επιμελητής Πάνος Γιαννικόπουλος τιμήθηκε με το Premio Lorenzo Bonaldi per l'Arte – EnterPrize

Η 11η Έκδοση του Premio Lorenzo Bonaldi per l'Arte - EnterPrize, η μεγαλύτερη διεθνής αναγνώριση αφιερωμένη σε επιμελητές κάτω των 30 ετών, σχεδιασμένη από το GAMeC το 2003 με την υποστήριξη του Gruppo Bonaldi, τίμησε τον Πάνο Γιαννικόπουλο για το εκθεσιακό του έργο Dancing Plague.

Η κριτική επιτροπή, αφού εξέτασε τα διάφορα ανταγωνιστικά έργα που παρουσίασαν όλοι οι υποψήφιοι, αποφασίστηκε ομόφωνα να απονεμηθεί το Βραβείο στο έργο Dancing Plague, στο οποίο συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Benni Bosetto (IT), Ufuoma Essi (UK), Klaus Jürgen Schmidt (SA), Λίτο Κάττου (CY), Πέτρος Μόρης (GR), Εύα Παπαμαργαρίτη (GR / UK) Κωνσταντίνος Παπανικολάου (GR) Mathilde Rosier (FR / DE), Michael Scerbo (IT / UK) και Elisa Zuppini (IT / NL).

Η κριτική επιτροπή εκτίμησε ιδιαίτερα τον ευφάνταστο χαρακτήρα της έννοιας, η οποία, ξεκινώντας από το ιστορικό επεισόδιο του Dancing Plague, καθιερώνει έναν διάλογο με μεγάλη ποιητική ικανότητα μεταξύ της ευρωπαϊκής ιστορίας, των ζητημάτων της αποικιοκρατίας και της μειονότητας των μειονοτήτων, καθώς και την πρόσφατη εμπειρία της πανδημίας.

Με ένα εξαιρετικά σύγχρονο όραμα, το έργο ενορχηστρώνει διάφορα μέσα και εμπειρίες και αντανακλά από μια πρωτότυπη προοπτική τις έννοιες του χορού, του σώματος και της ασθένειας.

Τέλος, η φιλοδοξία της αφήγησης που χορογράφησε ο επιμελητής απέδωσε καρπούς, με μια πρόταση που βασίστηκε σε στενή συνεργασία με τους καλλιτέχνες, χρησιμοποιώντας τους πόρους που προσφέρει το βραβείο για την παραγγελία νέων έργων ειδικά σχεδιασμένων για το μουσείο, με μεγάλη επίγνωση και ωριμότητα.

Από την ίδρυσή του, το Βραβείο είχε πάντα ως στόχο να υπογραμμίσει τον κεντρικό ρόλο και το νόημα της φιγούρας του επιμελητή στο διεθνές καλλιτεχνικό πανόραμα μέσω της παραγωγής ενός πρωτότυπου εκθεσιακού έργου, που σχεδιάστηκε με βάση έναν συγκεκριμένο εκθεσιακό χώρο και μια σταθερή προϋπολογισμός.

Το βραβείο Lorenzo Bonaldi for Art - EnterPrize είναι ένα σημαντικό διεθνές βραβείο αφιερωμένο σε επιμελητές κάτω των 30 ετών που γεννήθηκε από την επιθυμία να θυμηθούμε το πάθος για την τέχνη και τη συλλογή του Lorenzo Bonaldi.

Από την ίδρυσή του, το βραβείο είχε ως στόχο να τονίσει την κεντρική θέση και τη σημασία της φιγούρας του επιμελητή στη διεθνή καλλιτεχνική σκηνή μέσω της παραγωγής ενός πρωτότυπου εκθεσιακού έργου, που σχεδιάστηκε με βάση έναν εκθεσιακό χώρο και έναν ειδικό προϋπολογισμό.

Ο Πάνος Γιαννικόπουλος (γεν. 1991) είναι ανεξάρτητος επιμελητής. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο φύλο, την κοινωνία και την πολιτική (Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ελλάδα) μετά από σπουδές Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Ιστορίας της Τέχνης (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Ελλάδα). Είναι μέλος της επιμελητικής ομάδας της Μπιενάλε Mediterranea 19 Young Artists "School of Waters" που έλαβε χώρα στο Σαν Μαρίνο (2021).