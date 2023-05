Ο Εντ Σίραν κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ- Λίγες ώρες μετά τη δικαστική νίκη

Λίγες μόνο ώρες μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου που αποφάσισε την αθώωσή του για υπόθεση πνευματικών δικαιωμάτων, ο Εντ Σίραν κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ «Subtract».

Χθες δικαστήριο του Μανχάταν αποφάσισε ότι ο Εντ Σίραν δεν έκανε λογοκλοπή στο τραγούδι του Μάρβιν Γκέι του 1973 «Let's Get It On». Η υπόθεση αφορούσε το τραγούδι του Εντ Σίραν από το 2014 «Thinking Out Loud».

Την μήνυση κατέθεσαν οι κληρονόμοι του Εντ Τάουνσεντ, του συνθέτη του τραγουδιού που ερμήνευσε ο Εντ Σίραν, οι οποίοι κατηγόρησαν στον Βρετανό ότι αντέγραψε τις αρμονίες του κομματιού καθώς και μελωδικά και ρυθμικά στοιχεία χωρίς άδεια.

Σε μια δήλωση μετά την ετυμηγορία, ο Μάρβιν Γκέι είπε ότι δεν θα «επιτρέψω στον εαυτό μου να γίνω κουμπαράς».

Η αγωγή κατατέθηκε αρχικά το 2017, αλλά χρειάστηκαν έξι χρόνια για να φτάσει τελικά σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

Ο Εντ Σίραν από την πλευρά του, είχε από την αρχή αρνηθεί κατηγορηματικά ότι έκλεψε το κομμάτι «Let’s Get It On». Οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι το τραγούδι χρησιμοποιούσε κοινές μουσικές δομές, που υπάρχουν ωστόσο σε πολλά ποπ κομμάτια.

Ο Εντ Σίραν, πριν την απόφαση του δικαστηρίου είχε δηλώσει ότι σε περίπτωση που η ετυμηγορία είναι εναντίον του θα εγκατέλειπε τη μουσική.

Με πληροφορίες του Independent