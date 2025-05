Ο Εντ Σίραν ανακοίνωσε νέο άλμπουμ με τίτλο Play

Ο Εντ Σίραν (Ed Sheeran) ανακοίνωσε το όγδοο άλμπουμ του με τίτλο Play, που κυκλοφορεί τον Σεπτέμβριο, εγκαινιάζοντας μια πιο «παιχνιδιάρικη» καλλιτεχνική περίοδο.

Με επιρροές από Ινδία και Περσία, συμμετοχή της Googoosh, και μια δόση νοσταλγίας από το παλιό του τηλέφωνο, ο Sheeran συνδυάζει τον παγκόσμιο ήχο με την προσωπική του αφήγηση για να μοιραστεί, όπως λέει, «ένα τρενάκι του λούνα παρκ συναισθημάτων».

Το νέο άλμποουμ του Εντ Σίραν θα διατεθεί επίσημα στις 12 Σεπτεμβρίου μέσω των Gingerbread Records και Atlantic Records.

Ο δημοφιλής τραγουδοποιός συνόδευσε την ανακοίνωση με την κυκλοφορία του νέου single “Old Phone”, το οποίο συνυπογράφουν παραγωγικά οι Ilya Salmanzadeh και Blake Slatkin. Το τραγούδι ακολουθεί το πρώτο κύριο single του άλμπουμ, Azizam, που κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Παράλληλα, ο Sheeran λάνσαρε έναν νοσταλγικό λογαριασμό στο Instagram με την ονομασία @TeddysOldPhone, στον οποίο ανεβάζει φωτογραφίες από το παλιό του τηλέφωνο.

Το Play του Ed Sheeran: Έμπνευση από παγκόσμιους ήχους

Το Play αντλεί έμπνευση από παγκόσμιους ήχους, με εμφανείς επιρροές από την Ινδία και την Περσία — ιδίως στο Azizam, λέξη περσικής προέλευσης που σημαίνει «αγαπημένη μου». Ο Sheeran κυκλοφόρησε και μια εκδοχή του τραγουδιού σε συνεργασία με την εμβληματική Ιρανή τραγουδίστρια Googoosh.

Σε προσωπική του δήλωση, ο Ed Sheeran αναφέρει: «Το Play ήταν ένα άλμπουμ που δημιουργήθηκε ως άμεση απάντηση στην πιο σκοτεινή περίοδο της ζωής μου. Βγαίνοντας από όλα αυτά, ήθελα απλώς να δημιουργήσω χαρά και τεχνικόλορ και να εξερευνήσω πολιτισμούς στις χώρες που έκανα περιοδεία. Έκανα αυτόν τον δίσκο σε όλο τον κόσμο, τον ολοκλήρωσα στην Γκόα της Ινδίας και πέρασα μερικές από τις πιο διασκεδαστικές, εξερευνητικές δημιουργικές μέρες της ζωής μου. Είναι ένα πραγματικό τρενάκι του λούνα παρκ συναισθημάτων από την αρχή μέχρι το τέλος, συμπυκνώνει όλα όσα αγαπώ στη μουσική και τη διασκέδαση σε αυτήν, αλλά και πού βρίσκομαι στη ζωή ως άνθρωπος, σύντροφος, πατέρας.

»Ξεκινώντας την καμπάνια αυτού του άλμπουμ, είπα στον εαυτό μου "Θέλω απλώς ό,τι κάνω να είναι διασκεδαστικό και παιχνιδιάρικο" – γι’ αυτό χτίζουμε παμπ για φολκ τζαμ, κάνουμε συναυλίες σε ανοιχτά λεωφορεία και τραγουδάμε με ροζ καουμπόικα καπέλα σε μπαρ. Όσο μεγαλώνω, τόσο περισσότερο θέλω απλώς να απολαμβάνω τα πράγματα και να απολαμβάνω τις στιγμές που είναι τρελές και χαοτικές. Μπορείτε να προπαραγγείλετε το Play τώρα, πολλά, πολλά ακόμα παιχνιδιάρικα πράγματα έρχονται πριν κυκλοφορήσει x».

Το tracklist του “Play” από τον Ed Sheeran:

Opening

Sapphire

Azizam

Old Phone

Symmetry

Camera

In Other Words

A LIttle More

Slowly

Don’t Look Down

The Vow

For Always

Heaven

Με πληροφορίες από Variety