Ο Eminem γιορτάζει 18 χρόνια νηφαλιότητας με νέα φωτογραφία

Ο βραβευμένος με Grammy ράπερ, Eminem, ο οποίος εδώ και καιρό μιλά ανοιχτά για τον αγώνα του ενάντια στον εθισμό στα ναρκωτικά, γιόρτασε τη Δευτέρα 20 Απριλίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την 18η επέτειο νηφαλιότητάς του.

Η ανάρτηση περιλάμβανε μια κοντινή φωτογραφία του Eminem, ο οποίος κρατούσε ψηλά τη νέα μάρκα αποτοξίνωσης. Η μάρκα έγραφε πάνω «to thine own self be true» (να είσαι πιστός στον εαυτό σου) και «unity, service, recovery» (ενότητα, υπηρεσία, αποκατάσταση).

Οι μάρκες αποτοξίνωσης, δίνονται σε μέλη των Ανώνυμων Αλκοολικών ή παρόμοιων προγραμμάτων δώδεκα βημάτων για να σηματοδοτήσουν το χρονικό διάστημα που κάποιος έχει παραμείνει νηφάλιος μετά την έναρξη της αποκατάστασής του, σύμφωνα με το Illinois Recovery Center.

Οι μάρκες διατίθενται σε διάφορα χρώματα για να υποδηλώνουν διαφορετικά ορόσημα.

18 χρόνια νηφάλιος ο Eminem

Ο Eminem είναι νηφάλιος από τον Απρίλιο του 2008. Μεταξύ 2002 και 2008, πάλεψε με τον εθισμό στα Ambien, Valium και Vicodin, σύμφωνα με το Rolling Stone.

Ο ράπερ του «Real Slim Shady» μίλησε ανοιχτά για τη σοβαρότητα του προβλήματος κατάχρησης ουσιών που αντιμετώπιζε σε μια συνέντευξη του 2009 στο περιοδικό Vibe, αναφέροντας στο μέσο ότι παραλίγο να κινδυνεύσει η ζωή του από υπερβολική δόση δύο χρόνια μετά την πρώτη του αποτοξίνωση το 2005. Είπε ότι ένας γνωστός του είχε δώσει κάποια άγνωστα χάπια, τα οποία αποδείχθηκαν ότι ήταν το συνθετικό οπιοειδές μεθαδόνη.

«Ο γιατρός μου είπε ότι η ποσότητα μεθαδόνης που είχα πάρει ισοδυναμούσε με την ένεση τεσσάρων σακουλών ηρωίνης», είπε ο Eminem τότε, σύμφωνα με το περιοδικό People. «Πιθανότατα δεν θα την είχα πάρει. Αλλά τόσο άσχημα όσο ήμουν τότε, δεν μπορώ να το πω με 100% σιγουριά».

Με πληροφορίες από USA Today