Ο Έλον Μασκ και το Grok ετοιμάζουν τη δική τους «Οδύσσεια»

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, στενός συνεργάτης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και σταθερός υπέρμαχος της διεθνούς ακροδεξιάς, Έλον Μασκ, ανακοίνωσε μέσω X πως ετοιμάζει τη δική του «Οδύσσεια».

Στην ανάρτησή του, ο Έλον Μασκ αναφέρει πως πριν το τέλος του 2026, το Grok Imagine θα φτιάξει μία «ολοκληρωμένη κινηματογραφική ταινία της Οδύσσειας που θα είναι ιστορικά ακριβής και πιστή στο έργο του Ομήρου».

Στο σχετικό «trailer» της ταινίας του Έλον Μασκ, αποτυπώνεται η πορεία του Οδυσσέα, από την Ιθάκη στην Τροία, και η επιστροφή του στο βασίλειό του. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει σκηνές από την πτώση της Τροίας, την επαφή του με τις Σειρήνες και την παραμονή του στην Καλυψώ.

Παρόλο που ο Έλον Μασκ διαπομπεύει πως η ταινία θα «είναι ιστορικά ακριβής και πιστή στο έργο του Ομήρου», η σκηνή που αποτυπώνει τον Ερμή με φτερά αγγέλου στην πλάτη, να ζητά από την Καλυψώ να αφήσει τον Οδυσσέα να συνεχίσει το ταξίδι του στην Ιθάκη, δεν φαίνεται να έχει ιστορική βάση, καθώς ο αγγελιαφόρος των Θεών είχε -μόνο- φτερά στα σανδάλια και στο καπέλο του.