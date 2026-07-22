ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο Έλον Μασκ και το Grok ετοιμάζουν τη δική τους «Οδύσσεια»

Στην ταινία αποτυπώνεται και ο αγγελιαφόρος Ερμής με φτερά αγγέλου, που κατά τον επιχειρηματία αποτελεί δείγμα «ιστορικής ακρίβειας»

The LiFO team
The LiFO team
ΕΛΟΝ ΜΑΣΚ ΟΔΥΣΣΕΙΑ GROK Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΑΠΕ - ΜΠΕ
0

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, στενός συνεργάτης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και σταθερός υπέρμαχος της διεθνούς ακροδεξιάς, Έλον Μασκ, ανακοίνωσε μέσω X πως ετοιμάζει τη δική του «Οδύσσεια».

Στην ανάρτησή του, ο Έλον Μασκ αναφέρει πως πριν το τέλος του 2026, το Grok Imagine θα φτιάξει μία «ολοκληρωμένη κινηματογραφική ταινία της Οδύσσειας που θα είναι ιστορικά ακριβής και πιστή στο έργο του Ομήρου».

Στο σχετικό «trailer» της ταινίας του Έλον Μασκ, αποτυπώνεται η πορεία του Οδυσσέα, από την Ιθάκη στην Τροία, και η επιστροφή του στο βασίλειό του. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει σκηνές από την πτώση της Τροίας, την επαφή του με τις Σειρήνες και την παραμονή του στην Καλυψώ.

Παρόλο που ο Έλον Μασκ διαπομπεύει πως η ταινία θα «είναι ιστορικά ακριβής και πιστή στο έργο του Ομήρου», η σκηνή που αποτυπώνει τον Ερμή με φτερά αγγέλου στην πλάτη, να ζητά από την Καλυψώ να αφήσει τον Οδυσσέα να συνεχίσει το ταξίδι του στην Ιθάκη, δεν φαίνεται να έχει ιστορική βάση, καθώς ο αγγελιαφόρος των Θεών είχε -μόνο- φτερά στα σανδάλια και στο καπέλο του.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Zendaya φόρεσε αρχαία ιρανικά κοσμήματα στην Οδύσσεια του Νόλαν και άνοιξε συζήτηση για τις λεηλατημένες αρχαιότητες

Πολιτισμός / Η Zendaya φόρεσε αρχαία σκουλαρίκια στην Οδύσσεια του Νόλαν και προκάλεσε αντιδράσεις

Η Ζεντέγια φόρεσε στην Οδύσσεια του Νόλαν σκουλαρίκια από αρχαία ιρανικά αντικείμενα σχεδόν 3.000 ετών και ξαφνικά το κόκκινο χαλί έγινε επίκεντρο συζήτησης για λεηλατημένες αρχαιότητες.
THE LIFO TEAM
Η Οδύσσεια του Νόλαν γυρίστηκε στη Δυτική Σαχάρα και τώρα δέχεται καλέσματα για μποϊκοτάζ

Πολιτισμός / Η Οδύσσεια του Νόλαν δέχεται εκκλήσεις για μποϊκοτάζ λόγω γυρισμάτων στη Δυτική Σαχάρα

Σκηνές της Οδύσσειας γυρίστηκαν στη Ντάχλα, πόλη της Δυτικής Σαχάρας που διοικείται από το Μαρόκο. Η απουσία της περιοχής από τους τίτλους της ταινίας προκαλεί αντιδράσεις και εκκλήσεις για μποϊκοτάζ.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το Smithsonian απαντά στον Τραμπ: η ιστορία δεν γράφεται με εντολές

Πολιτισμός / Το Smithsonian απαντά στον Τραμπ: η ιστορία δεν γράφεται με εντολές

Με τα 250 χρόνια των ΗΠΑ να πλησιάζουν, ο Λευκός Οίκος κατηγορεί το National Museum of American History για «αντιαμερικανισμό». Η διευθύντριά του απάντησε στο Κογκρέσο: η μνήμη δεν γίνεται πατριωτική με διαταγές.
THE LIFO TEAM
Η Zendaya φόρεσε αρχαία ιρανικά κοσμήματα στην Οδύσσεια του Νόλαν και άνοιξε συζήτηση για τις λεηλατημένες αρχαιότητες

Πολιτισμός / Η Zendaya φόρεσε αρχαία σκουλαρίκια στην Οδύσσεια του Νόλαν και προκάλεσε αντιδράσεις

Η Ζεντέγια φόρεσε στην Οδύσσεια του Νόλαν σκουλαρίκια από αρχαία ιρανικά αντικείμενα σχεδόν 3.000 ετών και ξαφνικά το κόκκινο χαλί έγινε επίκεντρο συζήτησης για λεηλατημένες αρχαιότητες.
THE LIFO TEAM
Δικαστική νίκη για τον Τζεφ Κουνς: η αγωγή για το Made in Heaven είχε αργήσει σχεδόν 30 χρόνια

Πολιτισμός / Δικαστική νίκη για τον Τζεφ Κουνς: η αγωγή για το Made in Heaven είχε αργήσει σχεδόν 30 χρόνια

Γλύπτης κατηγόρησε τον Τζεφ Κουνς ότι χρησιμοποίησε έργο του στη διαβόητη σειρά Made in Heaven. Το δικαστήριο δεν έκρινε την οικειοποίηση, έκρινε ότι η αγωγή άργησε σχεδόν τρεις δεκαετίες και δικαίωσε τον Κουνς.
THE LIFO TEAM
Στη Γαλλία, ακροδεξιός δήμαρχος ακύρωσε μεγάλη παράσταση για τους Queen

Πολιτισμός / Στη Γαλλία, ακροδεξιός δήμαρχος ακύρωσε μεγάλη παράσταση για τους Queen

Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους Queen ακυρώθηκε στην Οράνζ της νότιας Γαλλίας από τη νέα ακροδεξιά δημοτική αρχή. Επισήμως για λόγους κόστους. Ανεπισήμως, ο παραγωγός βλέπει πολιτικό μήνυμα.
THE LIFO TEAM
Οι νεράιδες του Ρίτσαρντ Νταντ δεν είναι αθώες

Πολιτισμός / Οι νεράιδες του Ρίτσαρντ Νταντ δεν είναι αθώες

Λίγο πριν ανοίξει στη Royal Academy η πρώτη μεγάλη έκθεση για τον Ρίτσαρντ Νταντ ο βικτωριανός ζωγράφος επιστρέφει όχι ως «τρελός καλλιτέχνης», αλλά ως ο άνθρωπος που έκανε τις νεράιδες σκοτεινές, ερωτικές και επικίνδυνες.
THE LIFO TEAM
Ανοίγει στο Λονδίνο το μουσείο όπου Εβραίοι πρόσφυγες άκουγαν κρυφά ναζί στρατηγούς

Πολιτισμός / Ανοίγει στο Λονδίνο το μουσείο όπου Εβραίοι πρόσφυγες άκουγαν κρυφά ναζί στρατηγούς

Το Trent Park House of Secrets ανοίγει στο Λονδίνο στις 21 Ιουλίου και φωτίζει μια σχεδόν άγνωστη ιστορία: Εβραίοι πρόσφυγες άκουγαν κρυφά ναζί στρατηγούς μέσα από τους τοίχους μιας πολυτελούς έπαυλης.
THE LIFO TEAM
Πώς χτίζεται μια κλιματική εξέγερση

Πολιτισμός / Silent Spring: οι αυτοσχέδιες πόλεις της κλιματικής ανυπακοής

Ένα νέο φωτογραφικό βιβλίο δείχνει ότι η κλιματική εξέγερση δεν είναι μόνο συνθήματα και συγκρούσεις. Είναι σκηνές, κουζίνες, ξύλινοι πύργοι και μια προσωρινή πόλη που στήνεται για να αντισταθεί.
THE LIFO TEAM
 
 