Ο ελληνοκύπριος Μάικλ Ζάβρος κέρδισε το Βραβείο Κοινού του Archibald Prize με μια εβραϊκή προσευχή στη θάλασσα

Ένας άνδρας στέκεται ξυπόλυτος στην άκρη της θάλασσας. Φορά λευκό μπλουζάκι και λευκό παντελόνι, έχει τα μπατζάκια του σηκωμένα, το νερό φτάνει χαμηλά στα πόδια του. Στο χέρι του είναι δεμένα τα τεφιλίν, τα μικρά μαύρα δερμάτινα κουτιά και λουριά της εβραϊκής προσευχής. Δεν κοιτάζει τον θεατή σαν να ποζάρει. Γυρίζει προς το μέρος του με μια έκφραση που μοιάζει να βρίσκεται ανάμεσα στην κούραση, την πίστη και το πένθος.

Αυτή η εικόνα, το πορτρέτο Alex with his tefillin in the sea του Μάικλ Ζάβρου, κέρδισε το People’s Choice Award του Archibald Prize 2026 στην Αυστραλία. Το έργο απεικονίζει τον Άλεξ Ρίβτσιν, συγγραφέα και συνδιευθύνοντα σύμβουλο του Executive Council of Australian Jewry, και ψηφίστηκε από το κοινό του Art Gallery of New South Wales, σε μια χρονιά όπου καταγράφηκε αριθμός-ρεκόρ συμμετοχής στην ψηφοφορία.

Facebook Twitter Το πορτρέτο Alex with his tefillin in the sea του Μάικλ Ζάβρου, που κέρδισε το People’s Choice Award του Archibald Prize 2026./Credit: Michael Zavros / Art Gallery of New South Wales / Jenni Carter.

Ο Ζάβρος, ένας από τους πιο γνωστούς σύγχρονους Αυστραλούς ζωγράφους ελληνικής και κυπριακής καταγωγής, δεν προσέγγισε τον Ρίβτσιν ως απλώς ένα δημόσιο πρόσωπο. Είχε παρατηρήσει την παρουσία του στα αυστραλιανά μέσα μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και, ακόμη πιο έντονα, μετά την επίθεση στο Bondi τον Δεκέμβριο του 2025. Τον είδε να μιλά για το πένθος και τον φόβο της εβραϊκής κοινότητας, αλλά και για τις αλλαγές που φοβόταν ότι εμφανίζονταν στην αυστραλιανή κοινωνία.

Υπήρχε και κάτι πιο προσωπικό. Ο Ζάβρος έχει πει ότι πριν από μερικά χρόνια η μητέρα του νόμισε πως τον είδε στην τηλεόραση, ενώ στην πραγματικότητα έβλεπε τον Ρίβτσιν. Αργότερα, ο ίδιος ανακάλυψε μέσω DNA test ότι, πέρα από την ελληνική και ιρλανδική του καταγωγή, έχει και ασκεναζική εβραϊκή κληρονομιά. Το πορτρέτο έγινε έτσι ένας τρόπος να πλησιάσει μια ταυτότητα που μόλις άρχιζε να κατανοεί, αλλά και έναν άνθρωπο με τον οποίο αναγνώρισε μια απρόσμενη συγγένεια.

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στις αρχές Ιανουαρίου σε μια παραλία στο ανατολικό Σίδνεϊ, λίγες εβδομάδες μετά την επίθεση στο Bondi. Ο Ζάβρος ήθελε από την αρχή να ζωγραφίσει τον Ρίβτσιν μέσα ή δίπλα στο νερό. Η θάλασσα, για τον ίδιο, κουβαλούσε συμβολισμούς που αφορούσαν τόσο τους Εβραίους όσο και τους μη Εβραίους Αυστραλούς: μετανάστευση, πέρασμα, καθαρμό, επιστροφή, αλλά και μια κοινή γεωγραφία που ενώνει ανθρώπους με διαφορετικές ιστορίες.

Κεντρικό στοιχείο του πορτρέτου είναι τα τεφιλίν. Για τον Ζάβρο, τα σύμβολα έχουν μεγάλη σημασία στη σύγχρονη κουλτούρα, επειδή μπορούν να εκφράσουν πίστη, ιστορία και ανήκειν, αλλά πολύ συχνά χρησιμοποιούνται για να διαιρέσουν ή να πληγώσουν. Για τον Ρίβτσιν, η εικόνα είχε ακόμη πιο προσωπικό βάρος. Τα τεφιλίν τον συνέδεαν με μια παράδοση χιλιάδων ετών, αλλά και με έναν αγαπημένο του άνθρωπο που σκοτώθηκε στο Bondi και με τον οποίο συνήθιζε να προσεύχεται.

Facebook Twitter Ο Μάικλ Ζάβρος και ο Άλεξ Ρίβτσιν μπροστά στο πορτρέτο «Alex with his tefillin in the sea», που κέρδισε το Βραβείο Κοινού του Archibald Prize 2026.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πορτρέτο που δεν φωνάζει, αλλά επιμένει. Δεν μετατρέπει το πένθος σε θέαμα, ούτε την ταυτότητα σε σύνθημα. Ο Ρίβτσιν στέκεται μόνος στην ακτή, με το σώμα του στραμμένο προς τη θάλασσα και το βλέμμα του προς εμάς, σαν να βρίσκεται ακόμη μέσα σε εκείνη τη μικρή παύση ανάμεσα στη δημόσια ομιλία και την ιδιωτική κατάρρευση.

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Η βράβευση από το κοινό έχει ιδιαίτερο βάρος επειδή έρχεται σε μια στιγμή που η Αυστραλία συζητά ξανά τον αντισημιτισμό, την κοινωνική συνοχή και τα όρια της δημόσιας μνήμης. Ο Ρίβτσιν είπε ότι το να βλέπει κανείς έναν αναγνωρίσιμα Εβραίο άνδρα σε πράξη προσευχής, μέσα στον σημαντικότερο θεσμό πορτρέτου της χώρας, και μάλιστα να επιλέγεται από το κοινό, σημαίνει πολλά για μια κοινότητα που έχει ζήσει μήνες πόνου και φόβου.

Ο Ζάβρος, από την πλευρά του, μίλησε για το κοινό έδαφος ανάμεσα στις δύο οικογενειακές ιστορίες: τη δική του οικογένεια, που έφτασε από την Κύπρο τη δεκαετία του 1950, και την οικογένεια του Ρίβτσιν, που έφτασε από την Ουκρανία τη δεκαετία του 1980, όταν εκείνος ήταν τεσσάρων ετών.

Το πορτρέτο, τελικά, δεν αφορά μόνο έναν άνδρα μετά από μια τραγωδία. Αφορά το πώς μια χώρα κοιτάζει τους πολίτες της όταν η ταυτότητά τους γίνεται στόχος, και το πώς η ζωγραφική μπορεί να κρατήσει ανοιχτό έναν χώρο για πένθος χωρίς να τον μετατρέψει σε κραυγή.

Με στοιχεία από Guardian