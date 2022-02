Ο «Έλβις» του Μπαζ Λούρμαν, το «Megalopolis» του Κόπολα και μια ελληνική φεστιβαλική διάκριση

— Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα έγινε viral τις προηγούμενες μέρες, κατηγορώντας το σινεμά της Marvel για τον θάνατο της πρωτοτυπίας και της δημιουργικότητας σήμερα. Η είδηση, όμως, είναι ότι, μια και δεν βρίσκει από κανένα στούντιο τα 120 εκατομμύρια δολάρια που χρειάζονται για να σκηνοθετήσει το Megalopolis, ένα μεγαλόπνοο έργο που πασχίζει εδώ και δεκαετίες να φέρει στην οθόνη, δηλώνει αποφασισμένος να το χρηματοδοτήσει μόνος του.

— Kαθώς ο Λούκα Γκουαντανίνο βάζει τις τελευταίες πινελιές στο Bones and All, ένα δράμα κανιβαλισμού(!) με τον Τιμοτέ Σαλαμέ, που πιθανότατα θα δούμε στο προσεχές φεστιβάλ των Καννών, βρήκε ήδη την πρωταγωνίστρια για το επόμενο φιλμ του στο πρόσωπο της περιζήτητης Ζεντάγια. Η νεαρή σταρ θα λάβει το αστρονομικό ποσό των 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τη συμμετοχή της στο The Challengers, ένα δράμα ερωτικού τριγώνου με φόντο το άθλημα του τένις.

— Σχεδόν μια δεκαετία μετά το Great Gatsby, ο Μπαζ Λούρμαν επιστρέφει για να αφηγηθεί με τη φρενήρη αισθητική τον βίο και την πολιτεία του Έλβις Πρίσλεϊ. To Elvis, που αναμένεται στη χώρα μας στις 23 Ιουνίου, απέκτησε «βασιλικό» τρέιλερ πριν από λίγες μέρες, με τον πρωταγωνιστή Όστιν Μπάτλερ να δείχνει γεννημένος για τον ρόλο.

— Μια ελληνική διάκριση στο εξωτερικό είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Το μικρού μήκους «Βανκούβερ» της Άρτεμης Αναστασιάδου, για το οποίο είχαμε γράψει εδώ, κέρδισε την Ειδική Μνεία της επιτροπής σε ένα από τα μικρά, παράλληλα τμήματα της Μπερλινάλε, το Generation Kplus, το οποίο περιλαμβάνει φιλμ απευθυνόμενα σε παιδιά και νέους.

— Ο Ζαν-Κλοντ Βαν Νταμ σχεδιάζει να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και αποφάσισε το κύκνειο άσμα του να είναι μια μεταμοντέρνα περιπέτεια, όχι μακριά από το JCVD. Στην ταινία What’s my Name ο Βέλγος σταρ θα υποδυθεί τον εαυτό του, που παθαίνει αμνησία μετά από τροχαίο ατύχημα και, στην πορεία ανάκτησης της μνήμης του, μονομαχεί με τους χαρακτηριστικότερους αντιπάλους που κατατρόπωσε κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

— Είχαμε γράψει πριν από μερικούς μήνες ότι ο Ρίντλεϊ Σκοτ σκέφτεται να συνεχίσει την ιστορία του Blade Runner μέσω του format της τηλεοπτικής σειράς, τώρα πληροφορούμαστε ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Amazon για την παραγωγή μιας σειράς δέκα επεισοδίων, που θα αποτελεί sequel στην εμβληματική δημιουργία του 1982 και στη συνέχειά της, διά χειρός Ντενί Βιλνέβ.

— Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας σειράς First Lady, με τις Βαϊόλα Ντέιβις, Μισέλ Φάιφερ και Τζίλιαν Άντερσον να υποδύονται τις Μισέλ Ομπάμα, Μπέτι Φορντ και Έλινορ Ρούσβελτ, τρεις διαφορετικές «Πρώτες Κυρίες» των ΗΠΑ δηλαδή. Η σειρά φαίνεται ότι θα ακολουθεί το μοντέλο της παράλληλης αφήγησης, βρίσκοντας τα κοινά σημεία ανάμεσα στις εποχές και στις ηρωίδες της. Στις ΗΠΑ κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου μέσω του καναλιού Showtime.