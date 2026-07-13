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Ο «Εφιάλτης στον Δρόμο με τις Λεύκες» επιστρέφει - Ετοιμάζεται το reboot της ταινίας

Η νέα παραγωγή θα βασίζεται στην πρώτη ταινία του 1984

The LiFO team
The LiFO team
ΤΑΙΝΙΑ REBOOT Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΥΚΕΣ Facebook Twitter
Φωτ.: New Line Cinema/Everett Collection
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Ο Φρέντι Κρούγκερ θα κάνει ακόμα μία εμφάνιση σε ταινία.

Η Paramount έκλεισε συμφωνία για τα δικαιώματα στις ΗΠΑ σχετικά με την προσαρμογή του αρχικού σεναρίου της ταινίας «Εφιάλτης στον Δρόμο με τις Λεύκες», μέσω της Paramount Primal.

Τι έχει γίνει γνωστό για τη νέα ταινία

Η ταινία, της οποίας ο τίτλος δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης υπό την Paramount Primal. Οι λεπτομέρειες της πλοκής δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί, αλλά η ταινία θα διαδραματίζεται στον κόσμο του «Εφιάλτης στον Δρόμο με τις Λεύκες» και θα βασίζεται στην πρώτη ταινία του 1984.

Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος θα δει για άλλη μία φορά τον Φρέντι Κρούγκερ.

Ο Κρούγκερ έχει εμφανιστεί σε εννέα ταινίες, καθώς και σε τηλεοπτική σειρά και βιντεοπαιχνίδια. Τελευταία φορά ο κόσμος τον είδε το 2010, στο reboot της ταινίας «Εφιάλτης στον Δρόμο με τις Λεύκες», η οποία απέφερε έσοδα άνω των 117 εκατομμυρίων δολαρίων με προϋπολογισμό 35 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η New Line είχε κυκλοφορήσει στο παρελθόν τις ταινίες της σειράς «Εφιάλτης στον Δρόμο με τις Λεύκες» και διατηρεί τα διεθνή δικαιώματα. Η Paramount βρίσκεται στη διαδικασία εξαγοράς της μητρικής εταιρείας της New Line, της Warner Bros. Discovery.

Με πληροφορίες από Variety

Πολιτισμός

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