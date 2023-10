Ο Drake κάνει διάλειμμα από τη μουσική λόγω προβλήματος υγείας

Ο ράπερ Drake ανακοίνωσε ότι κάνει ένα διάλειμμα από τη μουσική του καριέρα για να επικεντρωθεί στη υγεία του.

«Πρέπει να επικεντρωθώ στην υγεία μου πρώτα και πάνω από όλα» είπε ο ίδιος ο Drake λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ, For All The Dogs. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος αντιμετωπίζει προβλήματα με το στομάχι του εδώ και χρόνια.

«Μάλλον δεν θα κάνω μουσική για λίγο, θα είμαι ειλικρινής», είπε στη ραδιοφωνική του εκπομπή και μετά την ανακοίνωσή του αρκετές συναυλίες του αναβλήθηκαν.

«Πρέπει να επικεντρωθώ στην υγεία μου, πρώτα και κύρια – και θα μιλήσω για αυτό αρκετά σύντομα. Τίποτα τρελό, αλλά όπως, ξέρετε, θέλω οι άνθρωποι να είναι υγιείς στη ζωή και έχω τα πιο τρελά προβλήματα εδώ και χρόνια με το στομάχι μου. Θα κλειδώσω την πόρτα στο στούντιο για λίγο. Δεν ξέρω καν πόσο είναι το λίγο. Ίσως ένα χρόνο ή κάτι τέτοιο. Ίσως λίγο περισσότερο» είπε ο Drake.

Αργότερα δημοσίευσε ένα απόσπασμα από το ραδιοφωνικό πρόγραμμα στο Instagram, λέγοντας στους 143 εκατομμύρια ακόλουθούς του: «Τα λέμε όταν έρθει η ώρα».

Ο Drake είναι ένας μόνο από τους διάσημους μουσικούς που αποφάσισαν να κάνουν διάλειμμα ή ακύρωσαν τις ημερομηνίες της περιοδείας τους πρόσφατα, επικαλούμενοι προβλήματα υγείας.

Τον Ιούλιο, η Madonna ανακοίνωσε ότι αναστέλλει την περιοδεία της κατά τρεις μήνες μετά τη σοβαρή βακτηριακή λοίμωξη που αντιμετώπισε ενώ ο Bruce Springsteen ανακοίνωσε ότι αναβάλλει τις εμφανίσεις από την περιοδεία του για τον Σεπτέμβριο λόγω πεπτικού έλκους.

Αντίστοιχα και οι Aerosmith αναβάλλουν την αποχαιρετιστήρια περιοδεία τους Peace Out μέχρι το 2024 λόγω προβλημάτων υγείας του Steven Tyler.

Με πληροφορίες του BBC