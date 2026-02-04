Δήμος Αθηναίων: Το εμβληματικό έργο του διεθνούς γλύπτη Takis στην καρδιά της Αθήνας

Ο Δήμος Αθηναίων υποδέχεται ένα εμβληματικό έργο του διεθνούς φήμης γλύπτη Takis στο κέντρο της πόλης, στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Βουκουρεστίου.

Αφορμή αποτελεί η συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του καλλιτέχνη.

Στο πλαίσιο της επετείου, ο Όμιλος Πανά, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Takis και τον Δήμο Αθηναίων, παρουσιάζουν στο δημόσιο χώρο το έργο «Αιολικό», ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δημιουργήματα του Takis. Η ιδέα της τοποθέτησης ανήκει στον Χρύσανθο Πανά και διατυπώθηκε πριν από πέντε χρόνια, με την πρωτοβουλία να παίρνει σήμερα σάρκα και οστά.

Το «Αιολικό» είναι ένα γλυπτό που αναδεικνύει τη διαχρονική σχέση της τέχνης με την κίνηση, την ενέργεια και το αστικό περιβάλλον. Η εγκατάστασή του στο σημείο δημιουργεί έναν νέο πολιτιστικό σταθμό στο κέντρο της Αθήνας, ενισχύοντας τον διάλογο ανάμεσα στη σύγχρονη τέχνη και τον δημόσιο χώρο.

Το γλυπτό «Αιολικό»/Φωτογραφία: Δήμος Αθηναίων

Ο Χρύσανθος Πανάς μαζί με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα μπροστά στο γλυπτό/Φωτογραφία: Δήμος Αθηναίων

Ο καλλιτεχνικός αυτός διάλογος συμπληρώνεται από την παράλληλη παρουσίαση τριών «Σινιάλων» του Takis στο foyer του Θεάτρου Παλλάς, συνδέοντας τον υπαίθριο χώρο με την πολιτιστική δραστηριότητα της πόλης.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μαζί με τον Χρύσανθο Πανά στο Foyer του Θεάτρου Παλλάς/Φωτογραφία: Δήμος Αθηναίων

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας τόνισε ότι στόχος του Δήμου είναι ο δημόσιος χώρος να βρίσκεται σε άμεση επαφή με τη σύγχρονη τέχνη. Όπως ανέφερε, η τοποθέτηση του έργου αποτελεί μια σημαντική στιγμή για την Αθήνα, καθώς φέρνει κατοίκους και επισκέπτες σε επαφή με τη δυναμική πλευρά της ελληνικής γλυπτικής και της κινητικής τέχνης, τιμώντας παράλληλα την κληρονομιά ενός Έλληνα καλλιτέχνη διεθνούς ακτινοβολίας.

Το έργο «Αιολικό»

Το «Αιολικό» είναι μια μεταλλική στήλη από σίδηρο και αλουμίνιο, ύψους 4,35 μέτρων. Αντλεί στοιχεία από βασικές επιρροές του Takis, όπως η αιολική ενέργεια, η φύση και η κίνηση, δημιουργώντας μορφές «σινιάλων» που κινούνται με το φύσημα του αέρα. Το έργο θεωρείται χαρακτηριστικό δείγμα της πρωτοποριακής, δυναμικής διάστασης της σύγχρονης ελληνικής γλυπτικής.

Λίγα λόγια για τον δημιουργό

Ο Παναγιώτης Βασιλάκης, γνωστός παγκοσμίως ως Takis, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας εικαστικής σκηνής.

Πρωτοπόρος της κινητικής τέχνης, ξεδίπλωσε το καλλιτεχνικό του ταλέντο μετά το πέρας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και επιβλήθηκε προσφέροντας μια διαφορετική προσέγγιση της κινητικής τέχνης.

Καλλιτέχνης αυτοδίδακτος εκ πεποιθήσεως, κατάφερε να δημιουργήσει μια άρρηκτη σύνδεση ανάμεσα στην τέχνη και τις επιστήμες συνδυάζοντας στοιχεία της φύσης και της φυσικής στη γλυπτική του.

Παρά το γεγονός ότι είναι αναγνωρισμένος για τα κινητικά του γλυπτά, ο Takis πρωτοπόρησε και στη δημιουργία σκηνικών, στη μουσική επιμέλεια θεατρικών παραστάσεων και performances. Συνολικά, καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Takis διερεύνησε τα όρια και τα σημεία τομής της καλλιτεχνικής και επιστημονικής αντίληψης, καθώς και της μουσικής, των ήχων και ιδιαίτερα των εικόνων που βρίσκονται σε κίνηση.

Απεβίωσε στην Αθήνα στις 9 Αυγούστου 2019.