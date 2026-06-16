Ο Boy George ξανατραγουδά το Karma Chameleon με AI και θέλει πίσω τη φωνή του

Ο Boy George δεν έχει τραγουδήσει το Karma Chameleon για περισσότερα από σαράντα χρόνια. Αυτό που δεν είχε, όπως λέει, ήταν πραγματικός έλεγχος πάνω στο τραγούδι που έγινε σχεδόν συνώνυμο με την εικόνα του.

Τώρα επιστρέφει σε αυτό με έναν τρόπο που μοιάζει βγαλμένος από το πιο επίκαιρο πολιτιστικό δίλημμα της μουσικής βιομηχανίας: με μια νέα ηχογράφηση, στην οποία χρησιμοποιείται τεχνολογία AI ώστε η σημερινή φωνή του να πλησιάσει τον ήχο που είχε όταν ήταν 22 ετών και το τραγούδι κυκλοφόρησε για πρώτη φορά με τους Culture Club.

Η νέα εκδοχή του Karma Chameleon σηματοδοτεί το λανσάρισμα της Artist Included, μιας νέας εταιρείας μουσικής και τεχνολογίας που παρουσιάζεται ως «artist-first» και υπόσχεται να βοηθήσει καλλιτέχνες με ιστορικό ρεπερτόριο να δημιουργήσουν νέες, δικές τους ηχογραφήσεις των κλασικών τραγουδιών τους.

Η εταιρεία επιμένει ότι δεν πρόκειται για συνθετική AI ηχογράφηση που αντικαθιστά τον καλλιτέχνη. Ο Boy George ηχογράφησε ξανά τη φωνή του στο στούντιο και η τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για να υποστηρίξει το τελικό αποτέλεσμα, αναδημιουργώντας την αίσθηση της νεότερης φωνής του. Με άλλα λόγια, δεν είναι ένας «AI Boy George» που τραγουδά στη θέση του. Είναι ο σημερινός Boy George που περνά μέσα από ένα τεχνολογικό φίλτρο για να συναντήσει τον νεότερο εαυτό του.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ο Μπόι Τζορτζ ήταν queer πριν η ποπ μάθει να το λέει

Για τον ίδιο, το αποτέλεσμα ήταν συναισθηματικό. Όπως είπε, όταν άκουσε την τελική εκδοχή, του φάνηκε σαν μια ακόμη λήψη από την αρχική ηχογράφηση. «Έχει τον ήχο μου στα 22, με όλη την εμπειρία όσων έμαθα από τότε», ανέφερε.

Πίσω από το project βρίσκεται και ένα μεγαλύτερο οικονομικό και νομικό ζήτημα. Πολλοί καλλιτέχνες των προηγούμενων δεκαετιών δεν έχουν τον έλεγχο των master ηχογραφήσεων των μεγαλύτερων επιτυχιών τους. Αυτό σημαίνει ότι όταν τα τραγούδια τους χρησιμοποιούνται σε διαφημίσεις, ταινίες ή μεγάλες καμπάνιες, το μεγαλύτερο μέρος της αξίας μπορεί να πηγαίνει σε δισκογραφικές, εκδότες ή ιδιοκτήτες δικαιωμάτων, όχι απαραίτητα στους ίδιους.

Ο Paul «PK» Kemsley, μάνατζερ του Boy George και συνιδρυτής της Artist Included, έχει περιγράψει το project ως έναν τρόπο να επιστρέψει αξία στους δημιουργούς. Η ιδέα είναι ότι αν ένας καλλιτέχνης μπορεί να δημιουργήσει μια νέα, εγκεκριμένη, δική του εκδοχή ενός κλασικού τραγουδιού, τότε αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως εναλλακτική απέναντι στην παλιά master ηχογράφηση σε μελλοντικές εμπορικές χρήσεις.

Η σύγκριση με το μοντέλο της Taylor Swift είναι αναπόφευκτη. Η Swift επανηχογράφησε τα παλιά της άλμπουμ για να αποκτήσει έλεγχο πάνω στις δικές της εκδοχές. Η περίπτωση του Boy George επιχειρεί κάτι διαφορετικό: όχι απλώς μια νέα ερμηνεία, αλλά μια επανηχογράφηση που χρησιμοποιεί AI για να πλησιάσει όσο γίνεται τον ήχο της αρχικής εποχής.

Εκεί αρχίζει και η πιο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αν η AI μπορεί να βοηθήσει έναν καλλιτέχνη να ξαναδιεκδικήσει τη φωνή, την εικόνα και την εμπορική αξία του, τότε δεν είναι μόνο απειλή. Μπορεί να γίνει εργαλείο επιστροφής ελέγχου. Αν όμως η ίδια τεχνολογία μπορεί να αναπαράγει μια φωνή, τότε ανοίγει ξανά το ερώτημα: ποιος κατέχει πραγματικά τη φωνή ενός pop ειδώλου;

Η Artist Included παρουσιάζει το μοντέλο της ως βασισμένο στη συναίνεση, στη διαφάνεια και στη συμμετοχή των ίδιων των καλλιτεχνών. Στόχος της είναι να συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα από τις δεκαετίες του 1960 έως και του 2000, δημιουργώντας νέες ηχογραφήσεις, remixes, εκδοχές για χρήση σε ταινίες, σειρές και διαφημίσεις, αλλά και ειδικές κυκλοφορίες σε βινύλιο.

Η επιλογή του Karma Chameleon για την πρώτη κυκλοφορία δεν είναι τυχαία. Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε το 1983, έγινε ένα από τα μεγαλύτερα pop hits της δεκαετίας, έφτασε στο Νο. 1 σε πολλές χώρες και σφράγισε την εικόνα του Boy George ως ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της βρετανικής pop.

Ο ίδιος έχει μιλήσει συχνά για τη σύνθετη σχέση του με το τραγούδι. Από τη μία, το Karma Chameleon έγινε κομμάτι της ζωής του και της δημόσιας μυθολογίας του. Από την άλλη, ένα τόσο μεγάλο hit μπορεί να φυλακίσει έναν καλλιτέχνη μέσα στην ίδια του την επιτυχία. Η νέα εκδοχή φαίνεται να του δίνει έναν τρόπο να επιστρέψει στο τραγούδι χωρίς να νιώθει απλώς ότι το επαναλαμβάνει.

Ο Boy George δηλώνει ότι δεν φοβάται την AI. Τη βλέπει ως εργαλείο, αρκεί να υπάρχει φαντασία, ιδέα και σαφής καλλιτεχνικός στόχος. Και ίσως αυτή να είναι η πραγματική σημασία της νέας εκδοχής του Karma Chameleon: δεν είναι μόνο μια νοσταλγική επαναφορά ενός 80s hit.

Είναι μια δοκιμή για το αν η τεχνολογία που απειλεί να κλέψει τις φωνές των καλλιτεχνών μπορεί, υπό συγκεκριμένους όρους, να τους βοηθήσει να τις πάρουν πίσω.

με στοιχεία από Hollywood Reporter, Business Wire