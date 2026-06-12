Ο βασιλιάς Κάρολος αποχαιρετά τον «γίγαντα του κόσμου της τέχνης», Ντέιβιντ Χόκνεϊ

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ' απέτισε φόρο τιμής στον Βρετανό ζωγράφο, Ντέιβιντ Χόκνεϊ, που πέθανε σε ηλικία 88 ετών, αποκαλώντας τον έναν «γίγαντα του κόσμου της τέχνης και της ζωγραφικής», έναν άνθρωπο «πραγματικά μοναδικό».

«Φορούσε τη μεγαλοφυΐα του με την ίδια ελαφρότητα όπως τα αγαπημένα του κίτρινα Crocs που φώτιζαν τις δεξιώσεις στο Παλάτι», έγραψε ο Βρετανός μονάρχης στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας «πολύ λυπημένος» για τον θάνατό του.

Ολόκληρη η ανάρτηση του βασιλιά Καρόλου:

«Η σύζυγός μου και εγώ λυπηθήκαμε βαθύτατα όταν μάθαμε για τον θάνατο του Ντέιβιντ Χόκνεϊ, ενός γίγαντα του κόσμου της τέχνης και της ζωγραφικής, ενός γνήσιου κατοίκου του Γιορκσάιρ και ενός αγαπημένου φίλου και πηγής έμπνευσης για τόσους πολλούς.

Ο Ντέιβιντ ήταν ένας από τους πραγματικά αυθεντικούς ανθρώπους της ζωής, κάποιος που φορούσε τη μεγαλοφυΐα του με την ίδια άνεση όπως τα αγαπημένα του κίτρινα Crocs, που συνέβαλαν στο να φωτίζουν τις εκδηλώσεις στο Παλάτι. Πιστεύω ότι αυτά θα τον βοηθήσουν να βαδίσει με ασφάλεια προς τον άλλο κόσμο, καθώς θρηνούμε έναν άνθρωπο του οποίου η ακαταμάχητη γοητεία, το ταλέντο και η συνεχής καινοτομία θα μας λείψουν πάρα πολύ, αλλά του οποίου η εκθαμβωτική δημιουργικότητα ζει σε γκαλερί και μουσεία σε όλο τον κόσμο».

‘My wife and I were greatly saddened to learn of the death of David Hockney O.M., a giant of the world of art and painting, a Yorkshireman through and through and a dear friend and inspiration to so many.



David was one of life’s true originals; one who wore his genius as… pic.twitter.com/uU2uJ07VxW — The Royal Family (@RoyalFamily) June 12, 2026

Ντέιβιντ Χόκνεϊ: «Ο αγαπημένος καλλιτέχνης των Βρετανών»

Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ «ήταν ο αγαπημένος καλλιτέχνης των Βρετανών και ένας άνθρωπος με έντονες και ξεκάθαρες απόψεις, τις οποίες εξέφραζε με τη χαρακτηριστική προφορά του Γιορκσάιρ», σχολιάζει το βρετανικό μέσο BBC, λίγο αφότου ανακοινώθηκε ο θάνατός του.

Εξοικειωμένος σχεδόν με κάθε καλλιτεχνικό μέσο, εργάστηκε ως ζωγράφος και χαράκτης, αξιοποιώντας από τις φωτογραφίες του μέχρι το iPad του. Δημιούργησε χαρακτικά, λιθογραφίες, ακόμη και βιτρό, με την χαρακτηριστική άνεση που είχε, καταφέρνοντας να κινείται από τη μεγαλοπρέπεια του σχεδιασμού σκηνικών για όπερες ως την αμεσότητα του σχεδίου με πένα και μελάνι.

David Hockney, Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ (γενν. 1937, Μπράντφορντ, Ηνωμένο Βασίλειο) παρέμεινε αστείρευτα δημιουργικός, καθοδηγούμενος από την επιθυμία του να εξυμνεί ό,τι έβλεπε γύρω του και βαθιά γοητευμένος από τους πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να αναπαρασταθεί η πραγματικότητα.

Ως ζωγράφος, χαράκτης, φωτογράφος και σκηνογράφος, ο Χόκνεϊ υπήρξε αποδέκτης πολλών σημαντικών βραβείων, μεταξύ των οποίων το Praemium Imperiale για τη ζωγραφική (1989) και το βραβείο Lifetime of Artistic Excellence Award (Pratt Institute) το 2018. Το έργο του έχει εκτεθεί σε πολυάριθμες συλλογές σε όλο τον κόσμο, όπως η Εθνική Πινακοθήκη της Αυστραλίας στην Καμπέρα, η National Portrait Gallery και η Tate Gallery στο Λονδίνο, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης και το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη, το Κέντρο Πομπιντού στο Παρίσι, το Μουσείο De Young στο Σαν Φρανσίσκο, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Λουιζιάνα στο Χάμλεμπεκ στη Δανία και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο Τόκιο.

Το ρεκόρ του Χόκνεϊ

Η πώληση του έργου «Το πορτρέτο ενός καλλιτέχνη» (Pool with Two Figures) το 1972, χάρισε στον Ντέιβιντ Χόκνεϊ το ρεκόρ για τον πιο ακριβοπληρωμένο πίνακα εν ζωή δημιουργού.

To έργο του βρετανού καλλιτέχνη δημοπρατήθηκε στη Νέα Υόρκη από τον οίκο Christie's και η τιμή του έφτασε στα 90,3 εκατ δολάρια.

Η δημοπρασία κράτησε μόνο λίγο περισσότερο από εννέα λεπτά και η «μονομαχία» ολοκληρώθηκε μεταξύ δύο ανώνυμων διεκδικητών που πλειοδοτούσαν μέσω τηλεφώνου.

Με τα ξανθά, σχεδόν λευκά μαλλιά του, τα στρογγυλά γυαλιά και το χαρακτηριστικό καπέλο του, ο γεννημένος στο Μπράντφορντ καλλιτέχνης επηρέασε τον κόσμο της τέχνης τη δεκαετία του 1960 και συνέχισε να γεμίζει τις αίθουσες των μουσείων και των γκαλερί για περισσότερο από μισό αιώνα αργότερα.

Όπως έλεγε, ακολουθούσε απλώς έναν κανόνα: «Ζωγράφιζε τα πράγματα που αγαπάς».

Με πληροφορίες από AFP, BBC