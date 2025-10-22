Ο Βαν Γκογκ «ζωντανεύει» στο Γουδί

Το "Van Gogh: The Immersive Experience" έρχεται στην Αθήνα.

Η δημοφιλής έκθεση, που έχει γίνει sold out με περισσότερους από 12.000.000 επισκέπτες σε 30 χώρες παγκοσμίως, φιλοξενείται από τις 22 Οκτωβρίου, στο Ολυμπιακό κέντρο στο Γουδί.

Το "Van Gogh: The Immersive Experience" περιλαμβάνει έναν αντιπροσωπευτικό αριθμό 3.000 έργων του εμβληματικού καλλιτέχνη, τα οποία προβάλλονται σε ψηφιακή μορφή 360 μοιρών. Οι ψηφιακές εικόνες των έργων του Βαν Γκογκ καλύπτουν όλες τις επιφάνειες του ειδικά διαμορφωμένου χώρου, σε προβολείς υψηλής ανάλυσης. Οι επισκέπτες μπορούν να δουν χρώματα και λεπτομέρειες, μέσα από τις μεγεθυμένες εικόνες και να «μπουν» μέσα στον ίδιο τον πίνακα, σε ένα εικονικό ταξίδι. Τα ειδικά ηχητικά εφέ που συνοδεύουν τα έργα, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα χρήσης VR ακουστικών, ενισχύουν αυτή την μοναδική ψηφιακή εμπειρία. Παράλληλα, οι επισκέπτες μπορούν να συμμετάσχουν σε διαδραστικά εργαστήρια, δοκιμάζοντας τις δυνατότητες τους, μέσα από τις καλλιτεχνικές τους δημιουργίες.

Η εντυπωσιακή παραγωγή, σε συνεργασία με την Exhibision Ηub, ξεφεύγει από την παραδοσιακή έκθεση, με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης και την λειτουργία εικονικής πραγματικότητας. Η τολμηρή ζωγραφική του Βαν Γκογκ ζωντανεύει μέσα από τα σύγχρονα μέσα, σε ένα καλλιτεχνικό υπερθέαμα που συνδυάζει την τέχνη με την τεχνολογία.