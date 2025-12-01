Ο ASAP rocky είναι ο νέος πρεσβευτής της Chanel

Η πολυετής δημιουργική συνεργασία μεταξύ του ASAP Rocky και του σχεδιαστή Matthieu Blazy κορυφώνεται, με τον Αμερικανό ράπερ να ορίζεται νέος πρεσβευτής του οίκου Chanel.

Ο ASAP Rocky ήταν ένα από τα πρώτα πρόσωπα και πρωταγωνιστής στις καμπάνιες του οίκου Bottega Veneta όταν ο Blazy ήταν διευθυντής δημιουργικού.

Τώρα, με την προσωπική του αισθητική - ένα εκλεπτυσμένο μείγμα streetwear και υψηλής ραπτικής - που αντικατοπτρίζει τέλεια το όραμα του Blazy για προσγειωμένη, σχολαστικά δημιουργημένη κομψότητα, ο Rocky εντάσσεται στον οίκο Chanel ως ο νέος πρεσβευτής του.

O οίκος μόδας, στην ανακοίνωσή του, εξήρε το «ταλέντο, την περιέργεια και την απεριόριστη δημιουργικότητά» του καλλιτέχνη ως βασικά χαρακτηριστικά που τον καθιστούν ιδανικό για τη Chanel.

Ο Matthieu Blazy δήλωσε: «Ο Rocky είναι ένας απίστευτος καλλιτέχνης που βάζει την καρδιά και την ψυχή του σε κάθε έργο στο οποίο συμμετέχει, εκτός από το ότι είναι ένας απίστευτος άνθρωπος. Μουσικός, ηθοποιός, πατέρας, φίλος... προσφέρει τόσα πολλά και πάντα τα προσφέρει με καλοσύνη. Είμαστε ενθουσιασμένοι που τον καλωσορίζουμε στον Chanel και είμαι ενθουσιασμένος που συνεργαζόμαστε ξανά».

Ο Rocky εξέφρασε επίσης θαυμασμό για τον Blazy, δηλώνοντας: «Η φαντασία του Matthieu ωθεί τη μόδα μπροστά. Τα σχέδιά του είναι ταυτόχρονα ευαίσθητα και δυνατά, βασίζονται στην πραγματικότητα, αλλά ταυτόχρονα, πάντα προσκαλούν κάποιον να αναρωτηθεί. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που τον βλέπω στον Chanel».

H Chanel κυκλοφόρησε σήμερα μια μικρού μήκους ταινία ενόψει του Métiers d’art 2026 Show στη Νέα Υόρκη και είναι πραγματικά μαγική. Σκεφτείτε την ως μια ερωτική επιστολή προς την πόλη που δεν κοιμάται ποτέ: όπου οι ουρανοξύστες, οι γωνιές των δρόμων και οι διαδρομές του μετρό γίνονται το σκηνικό για μια ζεστή, τρυφερή ιστορία.

Στο επίκεντρο η Margaret Qualley και ο A$AP Rocky, οι οποίοι υποδύονται δύο νέους ερωτευμένους, με τη ρομαντική τους ιστορία να ξετυλίγεται μέσα στο εμβληματικό τοπίο της πόλης.

Πρόκειται για έναν κομψό συνδυασμό υψηλής ραπτικής και κουλτούρας, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως η CHANEL ξέρει να μετατρέπει μια επίδειξη μόδας σε μια ολοκληρωμένη κινηματογραφική εμπειρία.

Η επίδειξη θα παρουσιαστεί στις 2 Δεκεμβρίου, στις 8 μ.μ. ώρα Νέας Υόρκης.