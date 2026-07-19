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«Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Το Κυνήγι του Γκόλουμ»: Οι πρώτες εικόνες του Άντι Σέρκις στον εμβληματικό ρόλο

Ο Σέρκις έχει διπλό ρόλο στη νέα ταινία, καθώς εκτός από την επιστροφή του ως Γκόλουμ ή αλλιώς Σμίγκολ αναλαμβάνει και τη σκηνοθεσία

The LiFO team
The LiFO team
ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ ΚΥΝΗΓΙ ΓΚΟΛΟΥΜ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΝΤΙ ΣΕΡΚΙΣ Facebook Twitter
Φωτ: You Tube / Warner Bros
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Η παραγωγή της ταινίας «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Το Κυνήγι του Γκόλουμ» ξεκίνησε και επίσημα, με τη Warner Bros να δίνει στη δημοσιότητα το πρώτο υλικό του Άντι Σέρκις, ο οποίος επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του Γκόλουμ.

Το σύντομο βίντεο από τα παρασκήνια προσφέρει μία πρώτη ματιά στον Σέρκις στο πλατό της ταινίας, καθώς ξεφυλλίζει το σενάριο και ρωτά έναν βοηθό παραγωγής που βρίσκεται κοντά του: «Με τι θα ξεκινήσουμε;» «Χμμ, με τη Σκηνή 1, την αρχή», του απαντά εκείνος.

«Είναι πολύ καλό σημείο για να ξεκινήσει κανείς», σχολιάζει ο Σέρκις.

«Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Το Κυνήγι του Γκόλουμ»: Ο Άντι Σέρκις αναλαμβάνει διπλό ρόλο

Φορώντας στολή motion capture, ο ηθοποιός χαμηλώνει το σώμα του σε μία στάση που θυμίζει αράχνη, καμπουριάζει τους ώμους και μορφάζει με το χαρακτηριστικό άγριο βλέμμα του Γκόλουμ. «Πάμε!» ακούγεται στη συνέχεια, πριν το teaser μεταβεί σε ένα κινηματογραφικό πλάνο με drone πάνω από τα απόκρημνα βουνά της Νέας Ζηλανδίας, όπου πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο τα γυρίσματα.

Ο Σέρκις έχει διπλό ρόλο στο «Το Κυνήγι του Γκόλουμ», καθώς εκτός από την επιστροφή του ως Γκόλουμ ή αλλιώς Σμίγκολ αναλαμβάνει και τη σκηνοθεσία της ταινίας. Η πρεμιέρα της στις κινηματογραφικές αίθουσες έχει προγραμματιστεί για τις 17 Δεκεμβρίου του 2027.

Το «Το Κυνήγι του Γκόλουμ» επανενώνει τον Σέρκις με τον Πίτερ Τζάκσον, τη Φραν Γουόλς και τη Φιλίπα Μπόγιενς, τη δημιουργική ομάδα πίσω από τις αρχικές τριλογίες του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» και του «Χόμπιτ». Στο εντυπωσιακό καστ επιστρέφουν επίσης ο Ίαν ΜακΚέλεν (Γκάνταλφ), ο Ελάιτζα Γουντ (Φρόντο) και ο Λι Πέις (Βασιλιάς Θράντουιλ), ενώ συμμετέχουν και νέα μέλη, όπως η Κέιτ Γουίνσλετ (Μάριγκολ), ο Τζέιμι Ντόρναν (Στράιντερ), ο Λίο Γούντολ (Χάλβαρντ) και η Άνια Τέιλορ-Τζόι στον ρόλο ενός ξωτικού.

«Δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερα», δήλωσε πρόσφατα ο Σέρκις στο Variety για την επανένωσή του με την «οικογένεια» της Μέσης Γης. «Και δεν είναι μόνο αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους φυσικά λατρεύω και αγαπώ και με τους οποίους έχω περάσει τόσα χρόνια δουλεύοντας, αλλά ολόκληρο το συνεργείο, σχεδόν πριν από 25 χρόνια. Είναι υπέροχο. Υπάρχουν πλέον και οι γενιές των παιδιών τους. Είναι πραγματικά μία μεγάλη οικογενειακή υπόθεση».

Με πληροφορίες από Variety

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