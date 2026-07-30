Ο Άντριου Σκοτ υποδύεται τον ηθοποιό που έπαιξε Άμλετ ενώ πέθαινε από AIDS

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου θα ανοίξει φέτος με μια ιστορία όπου το θέατρο, το AIDS και η ανάγκη ενός ηθοποιού να σταθεί στη σκηνή μέχρι το τέλος γίνονται κινηματογράφος. Το «Elsinore», η νέα ταινία του Σάιμον Στόουν, έχει τον Άντριου Σκοτ στον ρόλο του Ίαν Τσάρλσον, του Σκωτσέζου ηθοποιού που έπαιξε τον Άμλετ στο National Theatre το 1989, ενώ ήταν ήδη βαριά άρρωστος.

Ο Τσάρλσον είχε γίνει διεθνώς γνωστός από τους «Δρόμους της φωτιάς» και τον «Γκάντι», όμως η καρδιά της διαδρομής του βρισκόταν στο κλασικό θέατρο. Το 1989, όταν ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις αποχώρησε ξαφνικά από την παραγωγή του «Άμλετ», ο Ρίτσαρντ Έιρ κάλεσε τον Τσάρλσον να αναλάβει τον ρόλο. Ο ηθοποιός είχε διαγνωστεί με AIDS από το 1986 και η υγεία του ήταν ήδη εξαιρετικά εύθραυστη, αλλά επέμεινε να επιστρέψει σε έναν ρόλο που είχε πρωτοπαίξει δεκαπέντε χρόνια νωρίτερα.

Το κοινό, αλλά και πολλοί από τους ανθρώπους της παραγωγής, δεν γνώριζαν τι συνέβαινε. Η πρησμένη όψη του αποδόθηκε τότε σε επέμβαση στα ιγμόρεια. Στην πραγματικότητα, ο Τσάρλσον υπέφερε από σηψαιμία. Παρ’ όλα αυτά, η ερμηνεία του κράτησε έξι εβδομάδες, μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, και πέρασε σχεδόν αμέσως στη θεατρική μνήμη ως μία από τις σπουδαιότερες ερμηνείες του Άμλετ στη βρετανική σκηνή.

Την επόμενη ημέρα από την τελευταία του παράσταση, ο Ίαν ΜακΚέλεν αρνήθηκε να κρατήσει το βραβείο καλύτερου ηθοποιού των Evening Standard Awards και το παρέδωσε στον Τσάρλσον. Οκτώ εβδομάδες αργότερα, ο Τσάρλσον πέθανε, σε ηλικία 40 ετών. Ήταν το πρώτο μεγάλο πρόσωπο του βρετανικού θεάματος που ζήτησε να αναγραφεί δημοσίως το AIDS ως αιτία θανάτου, μια απόφαση που βοήθησε να ανοίξει η συζήτηση γύρω από την ασθένεια σε μια εποχή φόβου, στίγματος και σιωπής.

Το «Elsinore» επιστρέφει σε εκείνους τους τελευταίους μήνες όχι ως απλή βιογραφία, αλλά ως ιστορία για το τι σημαίνει να παίζεις έναν ρόλο όταν το ίδιο το σώμα σου σε εγκαταλείπει. Ο τίτλος παραπέμπει στην Ελσινόρη, το κάστρο του «Άμλετ», αλλά εδώ το πραγματικό φρούριο είναι το National Theatre: ο χώρος όπου ένας ηθοποιός που πέθαινε κράτησε κρυφή την κατάστασή του για να σταθεί απέναντι στο κοινό και να πει το κείμενο μέχρι τέλους.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Σάιμον Στόουν, ενώ το σενάριο είναι του Στίβεν Μπέρεσφορντ, ο οποίος είχε συνεργαστεί ξανά με τον Άντριου Σκοτ στο «Pride». Δίπλα στον Σκοτ εμφανίζεται η Ολίβια Κόλμαν ως γιατρός του Τσάρλσον, ενώ στο καστ βρίσκονται επίσης η Μπίλι Πάιπερ, ο Τζόνι Φλιν, η Μόνικα Ντόλαν και ο Ντέιβιντ Ντόσον στον ρόλο του Ντέρεκ Τζάρμαν. Η παρουσία του Τζάρμαν ανοίγει ακόμη περισσότερο το πεδίο της ταινίας, συνδέοντας τον Τσάρλσον με μια ολόκληρη γενιά καλλιτεχνών που έζησαν, δημιούργησαν και αντιστάθηκαν μέσα στη σκιά του AIDS.

Η επιλογή του «Elsinore» ως ταινίας έναρξης στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου δίνει στην ιστορία ένα επιπλέον βάρος. Η ευρωπαϊκή πρεμιέρα θα γίνει στο Royal Festival Hall του Southbank Centre, λίγα μέτρα από το National Theatre, εκεί όπου διαδραματίζεται μεγάλο μέρος της ιστορίας. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως τις 18 Οκτωβρίου.

Για τον Άντριου Σκοτ, ο ρόλος έχει ήδη δημιουργήσει βραβειακές προσδοκίες, ειδικά μετά το «All of Us Strangers», για το οποίο πολλοί θεώρησαν ότι παραγνωρίστηκε στα Όσκαρ και στα BAFTA.

Όμως το βάρος του «Elsinore» δεν βρίσκεται μόνο στο αν θα φέρει βραβεία. Βρίσκεται στο πρόσωπο που επαναφέρει: έναν ηθοποιό που μετέτρεψε τον τελευταίο του ρόλο σε δημόσια πράξη μνήμης, τέχνης και αλήθειας.

Το «Elsinore» θα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ στις 20 Νοεμβρίου και στη Βρετανία στις 29 Ιανουαρίου 2027.

Με στοιχεία από Guardian, BFI