Ο Άντριου Γκάρφιλντ μιλά για την ταινία για τον Σαμ Άλτμαν που εγκατέλειψε η Amazon

Πριν ακόμη κυκλοφορήσει, το «Artificial» του Λούκα Γκουαντανίνο απέκτησε το δικό του εταιρικό δράμα. Η ταινία, με τον Άντριου Γκάρφιλντ στον ρόλο του Σαμ Άλτμαν, παρακολουθεί την κρίση του 2023 στην OpenAI, όταν ο Άλτμαν απομακρύνθηκε αιφνιδιαστικά από την εταιρεία και επέστρεψε λίγες ημέρες αργότερα. Μόνο που η ιστορία δεν έμεινε μέσα στο σενάριο.

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Η Amazon MGM Studios αποχώρησε από το σχεδόν ολοκληρωμένο φιλμ, προϋπολογισμού περίπου 40 εκατ. δολαρίων, λέγοντας ότι το «Artificial» θα εξυπηρετούνταν καλύτερα αν κυκλοφορούσε από άλλο στούντιο. Η απόφαση ήρθε λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση της στρατηγικής συνεργασίας Amazon–OpenAI, η οποία περιλαμβάνει επένδυση 50 δισ. δολαρίων από την Amazon. Επίσημη αιτιώδης σύνδεση δεν έχει αποδειχθεί. Όμως η χρονική σύμπτωση ήταν αρκετή για να μετατρέψει την αποχώρηση της Amazon σε ιστορία για τη σχέση ανάμεσα στο Χόλιγουντ, την τεχνολογία και τον έλεγχο της αφήγησης.

Ο Γκάρφιλντ, μιλώντας τώρα για την υπόθεση, είπε ότι και εξεπλάγη και δεν εξεπλάγη από την απόφαση της Amazon. Όπως το έθεσε, υπάρχουν πράγματα που ταιριάζουν σε ορισμένα μέρη και δεν ταιριάζουν σε άλλα. Τόνισε πάντως ότι η Amazon ήταν υποστηρικτική όσο γυριζόταν η ταινία και ότι ο Γκουαντανίνο διατηρεί καλή σχέση με το στούντιο. Ο ίδιος εμφανίστηκε ευγνώμων που η ταινία βρήκε, όπως είπε, το σπίτι που της ταίριαζε.

Αυτό το σπίτι είναι πλέον η Neon, η ανεξάρτητη εταιρεία διανομής που έχει συνδεθεί με ταινίες όπως το «Parasite» και το «Anora», αλλά και με δυνατές βραβειακές καμπάνιες. Η Neon απέκτησε το «Artificial» και σκοπεύει να το βάλει στη φετινή οσκαρική κούρσα, μετατρέποντας μια ταινία που έμοιαζε να βρίσκεται σε εταιρικό κενό σε ένα από τα πιο φορτισμένα κινηματογραφικά χαρτιά της χρονιάς.

Το «Artificial» έχει σενάριο του Σάιμον Ριτς και παρακολουθεί τις ημέρες γύρω από την κρίση του 2023 στην OpenAI, όταν η εξουσία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη φάνηκε ξαφνικά πολιτική, οικονομική και προσωπική μαζί. Στο καστ βρίσκονται επίσης η Μόνικα Μπαρμπάρο, ο Γιούρα Μπορίσοφ, ο Μαρκ Ράιλανς, ο Άικ Μπάρινχολτς, ο Τζέισον Σουόρτσμαν, η Ζόσια Μάμετ, ο Κούπερ Χόφμαν, ο Κρις Ο’Ντάουντ, ο Κούπερ Κοχ και η Μπίλι Λουρντ.

Ο Γκάρφιλντ είπε ότι δεν επικοινώνησε με τον ίδιο τον Άλτμαν για την προετοιμασία του ρόλου. Όπως εξήγησε, δεν είχε ούτε το τηλέφωνο ούτε το email του, αν και θα ήθελε ακόμη να τον συναντήσει. Υπογράμμισε ότι υπάρχει ήδη άφθονο δημόσιο υλικό: συνεντεύξεις, εικόνες, ηχητικά και ρεπορτάζ. Την ίδια στιγμή, κράτησε την απαραίτητη απόσταση του ηθοποιού από το πραγματικό πρόσωπο, λέγοντας ουσιαστικά ότι παίζει την εκδοχή του χαρακτήρα που γράφτηκε στο σενάριο, όχι μια απόλυτη αλήθεια για έναν άνθρωπο που κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει πλήρως.

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Σε αντίθεση με μια συνηθισμένη βιογραφική ταινία, το «Artificial» αφορά έναν εν ζωή τεχνολογικό ηγέτη, μια εταιρεία που βρίσκεται ακόμη στο κέντρο της παγκόσμιας συζήτησης και μια κρίση που συνέβη σχεδόν χθες, μπροστά σε ένα κοινό που την παρακολουθούσε σε πραγματικό χρόνο.

Ο Κούπερ Χόφμαν, του οποίου ο ρόλος δεν έχει αποκαλυφθεί, είπε ότι δεν εξεπλάγη που η Amazon άφησε την ταινία. Αντίθετα, όπως σχολίασε, περισσότερο τον είχε ξαφνιάσει ότι την είχε αναλάβει εξαρχής. Η δική του αντίδραση συμπυκνώνει το ερώτημα που αιωρείται γύρω από το «Artificial»: ποιος θέλει πραγματικά να διανείμει μια ταινία για την τεχνολογική εξουσία όταν η τεχνολογική εξουσία είναι πια και κινηματογραφικός χρηματοδότης, πλατφόρμα, συνεργάτης και αγορά;

Το «Artificial» μπορεί να αποδειχθεί καλή ή κακή ταινία. Πριν ακόμη κριθεί κινηματογραφικά, όμως, έχει γίνει ήδη υπόθεση πολιτιστικής ισχύος. Γιατί εδώ δεν συγκρούονται απλώς ένας σκηνοθέτης, ένα στούντιο και ένας διανομέας.

Συγκρούεται η επιθυμία του σινεμά να αφηγηθεί το παρόν με την πραγματικότητα ότι το παρόν ανήκει όλο και περισσότερο στις εταιρείες που έχουν τη δύναμη να χρηματοδοτούν, να διανέμουν ή να αφήνουν στην άκρη τις ιστορίες για τον εαυτό τους.

Με στοιχεία από Variety