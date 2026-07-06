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Ο Άντονι Αλμπανέζι ζητά «κατηγορηματικά» συγγνώμη για σχόλιό του σχετικά με την Κάιλι Μινόγκ

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός δέχθηκε κριτική για όσα ανέφερε σε podcast

The LiFO team
The LiFO team
ΑΝΤΟΝΙ ΑΛΜΠΑΝΕΖΙ ΚΑΪΛΙ ΜΙΝΟΓΚ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
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Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι ζήτησε «κατηγορηματικά» συγγνώμη για τα σχόλιά του κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού με θέμα «σεξ, γάμος, ραντεβού» σε ένα κωμικό podcast, όταν επέλεξε την Κάιλι Μινόγκ και για τις τρεις κατηγορίες.

Ο πρωθυπουργός εξέδωσε δήλωση το πρωί της Δευτέρας, αφού δέχτηκε κριτική το Σαββατοκύριακο για την εμφάνισή του στο podcast «Bush Deep» με την κωμικό Νίκι Όσμπορν.

Το σχόλιο του Άντονι Αλμπανέζι για την Κάιλι Μινόγκ

Στο πλαίσιο μιας χαλαρής συνέντευξης που δημοσιεύθηκε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, στην οποία τα θέματα περιλάμβαναν τον σκύλο του Αλμπανέζι και τα δώρα που είχε λάβει από ηγέτες του κόσμου, η παρουσιάστρια ζήτησε από τον Αλμπανέζι, σε μια σειρά «γρήγορων ερωτήσεων», να τοποθετήσει την Κάιλι Μινόγκ, τη Νικόλ Κίντμαν και τη Ρόντα Μπέρτσμορ σε ένα παιχνίδι «σεξ, γάμος, ραντεβού».

Ο Αλμπανέζι ήταν αρχικά διστακτικός, απαντώντας: «Μόλις παντρεύτηκα, είμαι παντρεμένος μόλις έξι μήνες».

Η Όσμπορν απάντησε: «Αλλά αν τα πράγματα πάνε στραβά, ας το κάνουμε υποθετικά».

Ο Αλμπανέζι απάντησε τότε: «Την Κάιλι, σαφώς».

Η Όσμπορν επέμεινε: «Θα παντρευόσουν την Κάιλι, θα έκανες σεξ μαζί της και θα έβγαινες ραντεβού μαζί της;».

Ο Αλμπανέζι απάντησε «όλα τα παραπάνω», προσθέτοντας: «Είναι καταπληκτική».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Όσμπορν ρώτησε αν ο Αλμπανέζι και η σύζυγός του, Τζόντι Χέιντον, «το κάνουν σαν κουνέλια». Ο Αλμπανέζι απάντησε αστειευόμενος: «Λοιπόν, όταν έχουμε χρόνο. Μετά το ποδόσφαιρο. Μια νίκη των Souths [Sydney Rabbitohs] είναι πάντα ένα καλό αφροδισιακό».

Τη Δευτέρα το πρωί, το γραφείο του πρωθυπουργού δημοσίευσε μια δήλωση μίας γραμμής από τον Αλμπανέζι, στην οποία ανέφερε: «Ζητώ συγγνώμη κατηγορηματικά για τα σχόλια».

Κριτική προς τον πρωθυπουργό

Εκτός από τις πιο σοβαρές συνεντεύξεις με τα κύρια μέσα ενημέρωσης, οι πολιτικοί επιδιώκουν όλο και περισσότερο να συνεργάζονται με νέα μέσα ενημέρωσης και δημιουργούς περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα, προκειμένου να προσεγγίσουν νέο κοινό.

Πολιτικοί από όλο το πολιτικό φάσμα δίνουν τακτικά πιο χαλαρές συνεντεύξεις σε podcasters και διαδικτυακά κανάλια, καθώς και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

Ο Αλμπανέζι, σύμφωνα με πληροφορίες, δέχτηκε κριτική από πολιτικούς για τα σχόλιά του στο podcast.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός, Ρίτσαρντ Μαρλς, υπερασπίστηκε επίσης τον Αλμπανέζι όταν ρωτήθηκε για τη συνέντευξη, την οποία χαρακτήρισε ως «διαφορετική».

«Ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει συγγνώμη κατηγορηματικά, οπότε αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να επισημανθεί», δήλωσε στο Radio National. «Νομίζω ότι κατά καιρούς δίνουμε συνεντεύξεις, οι οποίες είναι προφανώς διαφορετικές από αυτή που δίνουμε τώρα εσύ και εγώ».

Με πληροφορίες από Guardian

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