Ο Άνταμ Σάντλερ είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός για το 2025

Ο Άνταμ Σάντλερ αναδείχθηκε ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός για το 2025.

Το Forbes ανακοίνωσε τη διάκριση μέσω της λίστας «The Highest-Paid Actors of 2025». Ο Σάντλερ κέρδισε 48 εκατομμύρια δολάρια (καθαρά) από ταινίες, μεταξύ των οποίων το Happy Gilmore 2 και το Jay Kelly.

Άφησε πίσω του μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ, με τον Τομ Κρουζ να ακολουθεί με 46 εκατ. δολάρια (54 εκατ. μεικτά) και τον Μαρκ Γουόλμπεργκ με 44 εκατ. δολάρια (58 εκατ. μεικτά).

Στη λίστα βρίσκονται επίσης η Σκάρλετ Γιόχανσον, ο Μπραντ Πιτ και η κατά πολύ νεότερη της παρέας, Μίλι Μπόμπι Μπράουν.

Παρότι τα ποσά παραμένουν εντυπωσιακά, τα συνολικά έσοδα των 20 κορυφαίων ηθοποιών μειώθηκαν κατά 20% σε σχέση με πέρυσι. Η πτώση αποδίδεται στη στροφή του κοινού προς τις streaming πλατφόρμες και στη μείωση των εισιτηρίων στους κινηματογράφους.

Τον Ιανουάριο, ο Σάντλερ ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα. Παραλαμβάνοντας το Career Achievement Award στα AARP’s Movies for Grownups Awards, αστειεύτηκε για το μέλλον του: «Δεν ξέρω πόσος χρόνος μου μένει - 60, 70 χρόνια. Ογδόντα το πολύ, ίσως 90 αν αρχίσω γυμναστική και παίρνω κρεατίνη. Υπόσχομαι ότι θα κάνω τουλάχιστον 50 ακόμα ταινίες πριν πεθάνω - και τουλάχιστον οι 25 θα είναι καλές».

Παρά την πολυετή του πορεία, ο Σάντλερ συνεχίζει να εμπνέει και τη νεότερη γενιά ηθοποιών. Τον Νοέμβριο, σε συζήτηση με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο Fairfax High School στο Λος Άντζελες, ο νεαρός σταρ εξήρε την ερμηνεία του στο Punch-Drunk Love.

«Για ηθοποιούς κάθε ηλικίας, αλλά ειδικά για τη δική μου γενιά, είναι μία από τις πιο σημαντικές ερμηνείες — συγκλονιστική και βαθιά ανθρώπινη», είπε. «Επειδή έχεις φτάσει σε τόσο εμπορικά ύψη, κάποιοι δεν καταλαβαίνουν πόσο επιδραστική ήταν. Θα έπρεπε να έχεις ένα χρυσό αγαλματίδιο στα χέρια σου, γιατί είσαι ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς».

