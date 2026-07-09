Ο Ανδρέας Αγγελιδάκης βάζει Frankie Goes to Hollywood πάνω από το σκοτάδι

Το ελληνικό περίπτερο στη φετινή Μπιενάλε της Βενετίας έχει ήδη παρουσιαστεί ως ένα queer escape room με πεσμένες κολόνες, φωτεινή πίστα, αρχαία σύμβολα, φασιστική μνήμη, TikTok, Πλάτωνα και Frankie Goes to Hollywood.

Αλλά στη νέα συνέντευξή του, ο Ανδρέας Αγγελιδάκης κάνει κάτι πιο ενδιαφέρον από το να εξηγήσει απλώς το έργο. Εξηγεί το σκοτάδι πίσω από αυτό.

Το Escape Room, η εγκατάστασή του στο ελληνικό περίπτερο, δεν είναι μόνο ένα παιχνίδι με την αρχιτεκτονική, την εθνική εκπροσώπηση και την queer κουλτούρα. Είναι και ένα έργο που κουβαλά προσωπική κατάρρευση. Ο Αγγελιδάκης μιλά για μια περίοδο της ζωής του όπου, μέσα σε τρεις μήνες, βρέθηκε αντιμέτωπος με τον θάνατο του πατέρα του, τη χρεοκοπία της οικογενειακής επιχείρησης και τη διάγνωσή του με HIV.

«Θάνατος, χρεοκοπία και HIV μέσα σε τρεις μήνες ήταν υπερβολικά πολλά», λέει. Εκείνη η κατάρρευση, όπως εξηγεί, τον ανάγκασε να σταματήσει να νιώθει υποχρεωμένος να αποκαλεί τον εαυτό του αρχιτέκτονα και να γίνει, οριστικά, καλλιτέχνης. Λίγο αργότερα ήρθε και η αυτοκτονία της μητέρας του, καθώς και το τέλος ενός γάμου 22 ετών με τον καλλιτέχνη Άγγελο Πλέσσα, με τον οποίο παραμένουν φίλοι.

Στο περίπτερο, οι εικόνες LED καθρεφτίζουν τους επισκέπτες, παραπέμποντας στο πλατωνικό σπήλαιο και στη σύγχρονη σύγχυση ανάμεσα στην πραγματικότητα και την εικόνα. Φωτ.: David Levene

Αυτό αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το Escape Room. Οι κολόνες που κρέμονται ή σωριάζονται στο πάτωμα δεν είναι απλώς ειρωνικά ερείπια της κλασικής Ελλάδας. Η φωτεινή πίστα δεν είναι απλώς queer διακόσμηση. Το Relax των Frankie Goes to Hollywood δεν είναι απλώς μια έξυπνη μουσική αναφορά στα ’80s. Είναι ένας τρόπος να μπαίνει ρυθμός πάνω σε κάτι που αλλιώς θα ήταν αβάσταχτο.

Ο ίδιος το λέει καθαρά: το έργο του είναι σκοτεινό. Χρειάζεται «λίγο Frankie Goes to Hollywood» για να κάνει τον κόσμο να χορέψει. Αλλιώς, λέει, θα σε έπιανε κατάθλιψη.

Αυτό είναι ίσως το πιο ακριβές κλειδί για τον Αγγελιδάκη. Η δουλειά του μοιάζει συχνά αστεία, καμπ, χαλαρή, σχεδόν σαν meme που πήρε αρχιτεκτονική μορφή. Όμως κάτω από αυτή την ελαφρότητα υπάρχει πένθος, πολιτική, σεξ, ιστορία, οικογενειακή καταστροφή και η αίσθηση ότι η αρχιτεκτονική δεν είναι ποτέ ουδέτερος χώρος.

Το Escape Room παίζει με την ίδια την ιδέα του εθνικού περιπτέρου. Το ελληνικό περίπτερο εγκαινιάστηκε το 1934, τη χρονιά που ο Χίτλερ συνάντησε τον Μουσολίνι στη Βενετία. Ο Αγγελιδάκης διαβάζει αυτό το κτίριο ως φορτισμένο χώρο, δεμένο με φασιστική μνήμη, ελληνικές εθνικές φαντασιώσεις και την επιθυμία να γυρίσει κανείς την ιστορία πίσω σε κάποια μυθική καθαρότητα. Γι’ αυτό δηλώνει ότι είναι εναντίον των εθνικών περιπτέρων. Και γι’ αυτό το μετατρέπει σε δωμάτιο απόδρασης.

Το ενδιαφέρον είναι πως η απόδραση δεν είναι ποτέ απλή. Το έργο του δεν λέει απλώς «φύγε από το έθνος». Λέει ότι πρέπει να δεις πρώτα τον μηχανισμό που σε κρατά μέσα: τις εικόνες, τα σύμβολα, την αρχαιότητα, τη βία, την αποικιακή φαντασίωση, την εθνική αυταπάτη, τα πολιτικά memes, την ακροδεξιά αισθητική, την κουλτούρα των οθονών.

Στο περίπτερο υπάρχουν αναφορές στον Πλάτωνα και στο σπήλαιο, σε εικόνες LED που καθρεφτίζουν τους επισκέπτες, σε ασπίδες των ΜΑΤ που προστατεύουν δύο νέον αυγά ως εικόνα του φασισμού που εκκολάφθηκε το 1934, σε μπλουζάκια για τον Ζακ Κωστόπουλο, σε παραλλαγές του συνθήματος MAGA, στον RuPaul, στο TikTok, στο Power Dance Club, στους Frankie Goes to Hollywood. Αυτή η φαινομενική υπερβολή είναι ο τρόπος του να δείξει ότι η πολιτική σήμερα δεν κατοικεί μόνο στα μνημεία ή στα κοινοβούλια. Κατοικεί και στα memes, στα κομμάτια που ακούγονται στα κλαμπ, στις οθόνες, στα σώματα, στα αστεία.

Στο Escape Room υπάρχουν και αναφορές στον Ζακ Κωστόπουλο, συνδέοντας την εγκατάσταση με τη σύγχρονη queer μνήμη, τη βία και τη δημόσια διεκδίκηση. Φωτ.: David Levene

Όταν μιλά για το RuPaul’s Drag Race, ο Αγγελιδάκης δεν το αντιμετωπίζει σαν εύκολη ποπ αναφορά. Το βλέπει ως πολιτισμική μηχανή. Λέει ότι ο RuPaul είναι σαν τον Malcolm X για τα gay παιδιά, γιατί ένα παιδί που μεγαλώνει σήμερα μπορεί να βλέπει drag queens να μιλούν για τους συντρόφους τους, για την αρρενωπότητα, τη θηλυκότητα, τη ζωή τους. Κάτι τέτοιο, λέει, δεν υπήρχε για τη δική του γενιά.

Αυτό δίνει στο Escape Room μια ακόμη διάσταση. Δεν είναι μόνο έργο για την Ελλάδα ή για τη Βενετία. Είναι έργο για το πώς φτιάχνεται μια queer παιδεία μέσα από πράγματα που κάποτε θα θεωρούνταν ασήμαντα: ποπ περιοδικά, βρετανικά συγκροτήματα, βραδιές σε κλαμπ, τηλεοπτικό drag, διαδικτυακά παιχνίδια, τεχνολογίες που γίνονται μαζικά ορατές.

Ο Αγγελιδάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968, από Έλληνα πατέρα και Νορβηγίδα μητέρα, και μεγάλωσε με το Smash Hits, τη Raffaella Carrà, τη Donna Summer, τους Soft Cell και το Relax να ακούγεται στα ελληνικά νησιά την εποχή του AIDS. Σπούδασε αρχιτεκτονική στην Αθήνα, έφυγε για το SCI-Arc στην Καλιφόρνια, βρέθηκε στο Λος Άντζελες της Catherine Opie, του Mike Kelley και του Dennis Cooper, και αργότερα στο πρώτο ψηφιακό αρχιτεκτονικό περιβάλλον του Columbia. Από νωρίς, οι υπολογιστές δεν τον ενδιέφεραν απλώς ως εργαλεία παραγωγής, αλλά ως τρόπος να σκέφτεται διαφορετικά τον κόσμο.

Γι’ αυτό και η αρχιτεκτονική του δεν είναι ακριβώς αρχιτεκτονική. Είναι χώρος που σκέφτεται σαν οθόνη, σαν παιχνίδι, σαν meme, σαν σώμα, σαν κλαμπ. Και η τέχνη του δεν είναι ακριβώς αστεία, παρότι συχνά σε κάνει να γελάς. Είναι σκοτεινή ύλη με γκλίτερ.

Στο τέλος, ίσως το πιο αποκαλυπτικό στη συνέντευξη δεν είναι η κάνναβη, οι ατάκες ή η χαλαρότητα. Είναι ότι ο Αγγελιδάκης αρνείται να εξωραΐσει την ιστορία του για να γίνει θεσμικά κομψός. Μιλά για HIV, πένθος, χρεοκοπία, ψυχική κατάρρευση, αυτοκτονία, διαζύγιο, εθισμό, πολιτική και κουλτούρα του κλαμπ με τον ίδιο τόνο που μιλά για κολόνες και εγκαταστάσεις.

Και κάπως έτσι, το ελληνικό περίπτερο στη Βενετία παύει να είναι απλώς μια εθνική συμμετοχή. Γίνεται μια προσωπική, πολιτική και queer μηχανή διαφυγής. Όχι επειδή υπόσχεται έξοδο. Αλλά επειδή σε αναγκάζει να δεις πόσοι χώροι ,το έθνος, η οικογένεια, η αρχιτεκτονική, η ιστορία, το σώμα μπορούν να γίνουν δωμάτια από τα οποία κάποτε πρέπει να αποδράσεις.

με στοιχεία από Guardian