ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Πολιτισμός

Ο Ανδρέας Αγγελιδάκης βάζει Frankie Goes to Hollywood πάνω από το σκοτάδι

Με αφορμή νέα συνέντευξή του για το Escape Room στη Μπιενάλε της Βενετίας, ο Ανδρέας Αγγελιδάκης μιλά για τον θάνατο, τη χρεοκοπία, τον HIV και το πένθος αλλά και για τη μουσική, το χιούμορ και το dancefloor που κάνουν το σκοτάδι να αντέχεται.

The LiFO team
The LiFO team
Ο Ανδρέας Αγγελιδάκης βάζει Frankie Goes to Hollywood πάνω από το σκοτάδι Facebook Twitter
Ο Ανδρέας Αγγελιδάκης στο Escape Room, την εγκατάστασή του στο ελληνικό περίπτερο της Μπιενάλε της Βενετίας. Φωτ.: David Levene
0

Το ελληνικό περίπτερο στη φετινή Μπιενάλε της Βενετίας έχει ήδη παρουσιαστεί ως ένα queer escape room με πεσμένες κολόνες, φωτεινή πίστα, αρχαία σύμβολα, φασιστική μνήμη, TikTok, Πλάτωνα και Frankie Goes to Hollywood.

Αλλά στη νέα συνέντευξή του, ο Ανδρέας Αγγελιδάκης κάνει κάτι πιο ενδιαφέρον από το να εξηγήσει απλώς το έργο. Εξηγεί το σκοτάδι πίσω από αυτό.

Το Escape Room, η εγκατάστασή του στο ελληνικό περίπτερο, δεν είναι μόνο ένα παιχνίδι με την αρχιτεκτονική, την εθνική εκπροσώπηση και την queer κουλτούρα. Είναι και ένα έργο που κουβαλά προσωπική κατάρρευση. Ο Αγγελιδάκης μιλά για μια περίοδο της ζωής του όπου, μέσα σε τρεις μήνες, βρέθηκε αντιμέτωπος με τον θάνατο του πατέρα του, τη χρεοκοπία της οικογενειακής επιχείρησης και τη διάγνωσή του με HIV.

«Θάνατος, χρεοκοπία και HIV μέσα σε τρεις μήνες ήταν υπερβολικά πολλά», λέει. Εκείνη η κατάρρευση, όπως εξηγεί, τον ανάγκασε να σταματήσει να νιώθει υποχρεωμένος να αποκαλεί τον εαυτό του αρχιτέκτονα και να γίνει, οριστικά, καλλιτέχνης. Λίγο αργότερα ήρθε και η αυτοκτονία της μητέρας του, καθώς και το τέλος ενός γάμου 22 ετών με τον καλλιτέχνη Άγγελο Πλέσσα, με τον οποίο παραμένουν φίλοι.

Ο Ανδρέας Αγγελιδάκης βάζει Frankie Goes to Hollywood πάνω από το σκοτάδι Facebook Twitter
Στο περίπτερο, οι εικόνες LED καθρεφτίζουν τους επισκέπτες, παραπέμποντας στο πλατωνικό σπήλαιο και στη σύγχρονη σύγχυση ανάμεσα στην πραγματικότητα και την εικόνα. Φωτ.: David Levene

Αυτό αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το Escape Room. Οι κολόνες που κρέμονται ή σωριάζονται στο πάτωμα δεν είναι απλώς ειρωνικά ερείπια της κλασικής Ελλάδας. Η φωτεινή πίστα δεν είναι απλώς queer διακόσμηση. Το Relax των Frankie Goes to Hollywood δεν είναι απλώς μια έξυπνη μουσική αναφορά στα ’80s. Είναι ένας τρόπος να μπαίνει ρυθμός πάνω σε κάτι που αλλιώς θα ήταν αβάσταχτο.

Ο ίδιος το λέει καθαρά: το έργο του είναι σκοτεινό. Χρειάζεται «λίγο Frankie Goes to Hollywood» για να κάνει τον κόσμο να χορέψει. Αλλιώς, λέει, θα σε έπιανε κατάθλιψη.

Αυτό είναι ίσως το πιο ακριβές κλειδί για τον Αγγελιδάκη. Η δουλειά του μοιάζει συχνά αστεία, καμπ, χαλαρή, σχεδόν σαν meme που πήρε αρχιτεκτονική μορφή. Όμως κάτω από αυτή την ελαφρότητα υπάρχει πένθος, πολιτική, σεξ, ιστορία, οικογενειακή καταστροφή και η αίσθηση ότι η αρχιτεκτονική δεν είναι ποτέ ουδέτερος χώρος.

Το Escape Room παίζει με την ίδια την ιδέα του εθνικού περιπτέρου. Το ελληνικό περίπτερο εγκαινιάστηκε το 1934, τη χρονιά που ο Χίτλερ συνάντησε τον Μουσολίνι στη Βενετία. Ο Αγγελιδάκης διαβάζει αυτό το κτίριο ως φορτισμένο χώρο, δεμένο με φασιστική μνήμη, ελληνικές εθνικές φαντασιώσεις και την επιθυμία να γυρίσει κανείς την ιστορία πίσω σε κάποια μυθική καθαρότητα. Γι’ αυτό δηλώνει ότι είναι εναντίον των εθνικών περιπτέρων. Και γι’ αυτό το μετατρέπει σε δωμάτιο απόδρασης.

Το ενδιαφέρον είναι πως η απόδραση δεν είναι ποτέ απλή. Το έργο του δεν λέει απλώς «φύγε από το έθνος». Λέει ότι πρέπει να δεις πρώτα τον μηχανισμό που σε κρατά μέσα: τις εικόνες, τα σύμβολα, την αρχαιότητα, τη βία, την αποικιακή φαντασίωση, την εθνική αυταπάτη, τα πολιτικά memes, την ακροδεξιά αισθητική, την κουλτούρα των οθονών.

Στο περίπτερο υπάρχουν αναφορές στον Πλάτωνα και στο σπήλαιο, σε εικόνες LED που καθρεφτίζουν τους επισκέπτες, σε ασπίδες των ΜΑΤ που προστατεύουν δύο νέον αυγά ως εικόνα του φασισμού που εκκολάφθηκε το 1934, σε μπλουζάκια για τον Ζακ Κωστόπουλο, σε παραλλαγές του συνθήματος MAGA, στον RuPaul, στο TikTok, στο Power Dance Club, στους Frankie Goes to Hollywood. Αυτή η φαινομενική υπερβολή είναι ο τρόπος του να δείξει ότι η πολιτική σήμερα δεν κατοικεί μόνο στα μνημεία ή στα κοινοβούλια. Κατοικεί και στα memes, στα κομμάτια που ακούγονται στα κλαμπ, στις οθόνες, στα σώματα, στα αστεία.

Ο Ανδρέας Αγγελιδάκης βάζει Frankie Goes to Hollywood πάνω από το σκοτάδι Facebook Twitter
Στο Escape Room υπάρχουν και αναφορές στον Ζακ Κωστόπουλο, συνδέοντας την εγκατάσταση με τη σύγχρονη queer μνήμη, τη βία και τη δημόσια διεκδίκηση. Φωτ.: David Levene

Όταν μιλά για το RuPaul’s Drag Race, ο Αγγελιδάκης δεν το αντιμετωπίζει σαν εύκολη ποπ αναφορά. Το βλέπει ως πολιτισμική μηχανή. Λέει ότι ο RuPaul είναι σαν τον Malcolm X για τα gay παιδιά, γιατί ένα παιδί που μεγαλώνει σήμερα μπορεί να βλέπει drag queens να μιλούν για τους συντρόφους τους, για την αρρενωπότητα, τη θηλυκότητα, τη ζωή τους. Κάτι τέτοιο, λέει, δεν υπήρχε για τη δική του γενιά.

Αυτό δίνει στο Escape Room μια ακόμη διάσταση. Δεν είναι μόνο έργο για την Ελλάδα ή για τη Βενετία. Είναι έργο για το πώς φτιάχνεται μια queer παιδεία μέσα από πράγματα που κάποτε θα θεωρούνταν ασήμαντα: ποπ περιοδικά, βρετανικά συγκροτήματα, βραδιές σε κλαμπ, τηλεοπτικό drag, διαδικτυακά παιχνίδια, τεχνολογίες που γίνονται μαζικά ορατές.

Ο Αγγελιδάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968, από Έλληνα πατέρα και Νορβηγίδα μητέρα, και μεγάλωσε με το Smash Hits, τη Raffaella Carrà, τη Donna Summer, τους Soft Cell και το Relax να ακούγεται στα ελληνικά νησιά την εποχή του AIDS. Σπούδασε αρχιτεκτονική στην Αθήνα, έφυγε για το SCI-Arc στην Καλιφόρνια, βρέθηκε στο Λος Άντζελες της Catherine Opie, του Mike Kelley και του Dennis Cooper, και αργότερα στο πρώτο ψηφιακό αρχιτεκτονικό περιβάλλον του Columbia. Από νωρίς, οι υπολογιστές δεν τον ενδιέφεραν απλώς ως εργαλεία παραγωγής, αλλά ως τρόπος να σκέφτεται διαφορετικά τον κόσμο.

Γι’ αυτό και η αρχιτεκτονική του δεν είναι ακριβώς αρχιτεκτονική. Είναι χώρος που σκέφτεται σαν οθόνη, σαν παιχνίδι, σαν meme, σαν σώμα, σαν κλαμπ. Και η τέχνη του δεν είναι ακριβώς αστεία, παρότι συχνά σε κάνει να γελάς. Είναι σκοτεινή ύλη με γκλίτερ.

Στο τέλος, ίσως το πιο αποκαλυπτικό στη συνέντευξη δεν είναι η κάνναβη, οι ατάκες ή η χαλαρότητα. Είναι ότι ο Αγγελιδάκης αρνείται να εξωραΐσει την ιστορία του για να γίνει θεσμικά κομψός. Μιλά για HIV, πένθος, χρεοκοπία, ψυχική κατάρρευση, αυτοκτονία, διαζύγιο, εθισμό, πολιτική και κουλτούρα του κλαμπ με τον ίδιο τόνο που μιλά για κολόνες και εγκαταστάσεις.

Και κάπως έτσι, το ελληνικό περίπτερο στη Βενετία παύει να είναι απλώς μια εθνική συμμετοχή. Γίνεται μια προσωπική, πολιτική και queer μηχανή διαφυγής. Όχι επειδή υπόσχεται έξοδο. Αλλά επειδή σε αναγκάζει να δεις πόσοι χώροι ,το έθνος, η οικογένεια, η αρχιτεκτονική, η ιστορία, το σώμα μπορούν να γίνουν δωμάτια από τα οποία κάποτε πρέπει να αποδράσεις.

με στοιχεία από Guardian

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στη Βενετία, ο Ανδρέας Αγγελιδάκης τυλίγει το ελληνικό περίπτερο με αλυσίδες

Πολιτισμός / Στη Βενετία, ο Ανδρέας Αγγελιδάκης τυλίγει το ελληνικό περίπτερο με αλυσίδες

Αλυσίδες, κόκκινο νέον, Frankie Goes to Hollywood και ο Ζακ Κωστόπουλος μέσα στο ελληνικό περίπτερο της Βενετίας. Με το Escape Room, ο Ανδρέας Αγγελιδάκης δεν στήνει απλώς μια εντυπωσιακή εγκατάσταση, αλλά ένα δωμάτιο απόδρασης για την ίδια την ελληνική εικόνα.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ανδρέας Αγγελιδάκης

LIFO Portraits / Ανδρέας Αγγελιδάκης: «Ο τρόπος μου είναι να αναλύω τα πράγματα μέχρι να καταρρεύσουν»

Eικαστικός πρωτίστως, αλλά και επιμελητής, συγγραφέας και ερευνητής κινείται με το έργο του μέσα στην Ιστορία και τον αστικό χώρο, ανάμεσα στο ψηφιακό και το πραγματικό.
ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ
Το BUTT Magazine έκανε sexting με τον Ανδρέα Αγγελιδάκη για το ελληνικό περίπτερο στη Βενετία

Πολιτισμός / Το BUTT Magazine έκανε sexting με τον Ανδρέα Αγγελιδάκη για το ελληνικό περίπτερο στη Βενετία

Λίγο μετά τα εγκαίνια του Escape Room στο ελληνικό περίπτερο της Μπιενάλε Βενετίας, το BUTT Magazine δημοσίευσε ένα ροζ, ξεδιάντροπα queer Sexting Andreas Angelidakis. Ανάμεσα σε γονδολιέρηδες, κάνναβη, 22 χρόνια γάμου και το ερώτημα για το καλύτερο μέρος για σεξ στη Βενετία, το ελληνικό περίπτερο γίνεται κάτι παραπάνω από εθνική συμμετοχή: ένα camp, πολιτικό και απολύτως ζωντανό queer γεγονός.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Ανδρέας Αγγελιδάκης βάζει Frankie Goes to Hollywood πάνω από το σκοτάδι

Πολιτισμός / Ο Ανδρέας Αγγελιδάκης βάζει Frankie Goes to Hollywood πάνω από το σκοτάδι

Με αφορμή νέα συνέντευξή του για το Escape Room στη Μπιενάλε της Βενετίας, ο Ανδρέας Αγγελιδάκης μιλά για τον θάνατο, τη χρεοκοπία, τον HIV και το πένθος αλλά και για τη μουσική, το χιούμορ και το dancefloor που κάνουν το σκοτάδι να αντέχεται.
THE LIFO TEAM
Πάολα Ρεβενιώτη: Η βασίλισσα του βρώμικου μεγαλείου της καύλας

Πολιτισμός / Πάολα Ρεβενιώτη: Η βασίλισσα του βρώμικου μεγαλείου της καύλας

Η Πάολα Ρεβενιώτη έκανε το κράξιμο στέμμα, τη Συγγρού αρχείο και την καύλα πολιτική. Ένα προσωπικό αντίο του Πάνου Μιχαήλ στη γυναίκα που έζησε χωρίς να ζητήσει άδεια και άφησε πίσω της μια κουίρ μέθοδο ελευθερίας.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Έκλεψαν έργο της Λεονόρα Κάρινγκτον από εκκλησιαστικό αίθριο στο Μεξικό

Πολιτισμός / Έκλεψαν έργο της Λεονόρα Κάρινγκτον από εκκλησιαστικό αίθριο στο Μεξικό

Το «Perro Negro» της Λεονόρα Κάρινγκτον είναι ανάμεσα στα χάλκινα έργα που κλάπηκαν από εκκλησιαστικό αίθριο στην Πόλη του Μεξικού, με τις αρχές να έχουν συλλάβει έναν ύποπτο αλλά τα έργα να παραμένουν άφαντα.
THE LIFO TEAM
 
 