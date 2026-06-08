Ο Άλι Λούι Μπουρζγκί αφιέρωσε το Tony του στην Παλαιστίνη, στους μετανάστες και στις queer κοινότητες

Ο Άλι Λούι Μπουρζγκί κέρδισε το πρώτο του βραβείο Tony για τον ρόλο του στο The Lost Boys και χρησιμοποίησε την ομιλία του για να μιλήσει για την Παλαιστίνη, τους μετανάστες, τους Άραβες καλλιτέχνες και τις queer και trans κοινότητες.

Ο Μαροκινοαμερικανός ηθοποιός βραβεύτηκε στην κατηγορία β' ανδρικού ρόλου σε μιούζικαλ, για την ερμηνεία του ως χαρισματικού βαμπίρ στο The Lost Boys.

Στην ομιλία του αφιέρωσε το βραβείο στις οικογένειες των μεταναστών, «που κάνουν αυτή τη χώρα πραγματικά ξεχωριστή», όπως είπε, αλλά και στις queer και trans κοινότητες, «που υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα, ό,τι κι αν προσπαθούν να τους στερήσουν όσοι βρίσκονται στην εξουσία».

Στη συνέχεια μίλησε για τους ανθρώπους της Παλαιστίνης, λέγοντας ότι αξίζουν «μια ελεύθερη και πλήρη ζωή χωρίς κατοχή».

Απευθύνθηκε επίσης στους Άραβες δημιουργούς του θεάτρου και στους Άραβες καλλιτέχνες, λέγοντας πως πρέπει να συνεχίσουν να λένε τις ιστορίες τους και να δείχνουν τα πρόσωπά τους, ώστε κανείς να μην μπορεί πια να αρνείται την ανθρωπιά τους.

Ο LJ Benet και ο Ali Louis Bourzgui στο μιούζικαλ The Lost Boys στο Broadway.

Ο Μπουρζγκί συνέδεσε τον φανταστικό κόσμο των βαμπίρ με τη σημερινή πολιτική πραγματικότητα. Όπως είπε, μερικές φορές η φαντασία βοηθά τους ανθρώπους να κοιτάξουν πιο καθαρά την ίδια τους τη φύση.

Ο ηθοποιός έγινε γνωστός στο Broadway με την αναβίωση του The Who's Tommy το 2024, στη συνέχεια ανέλαβε τον ρόλο του Ορφέα στο Hadestown και φέτος ερμήνευσε τον David στο The Lost Boys.

Κλείνοντας, μίλησε για το θέατρο ως έναν από τους τελευταίους χώρους όπου οι άνθρωποι μπορούν ακόμη να μοιραστούν ζωντανά μια συλλογική εμπειρία.

με στοιχεία από LA Times