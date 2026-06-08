ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο Άλι Λούι Μπουρζγκί αφιέρωσε το Tony του στην Παλαιστίνη, στους μετανάστες και στις queer κοινότητες

Ο ηθοποιός του The Lost Boys κέρδισε το πρώτο του Tony και έδωσε μία από τις πιο πολιτικές ομιλίες της βραδιάς, μιλώντας για την Παλαιστίνη, τις οικογένειες των μεταναστών, τους Άραβες καλλιτέχνες και τις queer και trans κοινότητες.

The LiFO team
The LiFO team
Ο Άλι Λούι Μπουρζγκί αφιέρωσε το Tony του στην Παλαιστίνη, στους μετανάστες και στις queer κοινότητες Facebook Twitter
φωτογραφία: Getty images
0

Ο Άλι Λούι Μπουρζγκί κέρδισε το πρώτο του βραβείο Tony  για τον ρόλο του στο The Lost Boys και χρησιμοποίησε την ομιλία του για να μιλήσει για την Παλαιστίνη, τους μετανάστες, τους Άραβες καλλιτέχνες και τις queer και trans κοινότητες.

Ο Μαροκινοαμερικανός ηθοποιός βραβεύτηκε στην κατηγορία β' ανδρικού ρόλου σε μιούζικαλ, για την ερμηνεία του ως χαρισματικού βαμπίρ στο The Lost Boys.

Στην ομιλία του αφιέρωσε το βραβείο στις οικογένειες των μεταναστών, «που κάνουν αυτή τη χώρα πραγματικά ξεχωριστή», όπως είπε, αλλά και στις queer και trans κοινότητες, «που υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα, ό,τι κι αν προσπαθούν να τους στερήσουν όσοι βρίσκονται στην εξουσία».

Στη συνέχεια μίλησε για τους ανθρώπους της Παλαιστίνης, λέγοντας ότι αξίζουν «μια ελεύθερη και πλήρη ζωή χωρίς κατοχή».

Απευθύνθηκε επίσης στους Άραβες δημιουργούς του θεάτρου και στους Άραβες καλλιτέχνες, λέγοντας πως πρέπει να συνεχίσουν να λένε τις ιστορίες τους και να δείχνουν τα πρόσωπά τους, ώστε κανείς να μην μπορεί πια να αρνείται την ανθρωπιά τους.

Ο Άλι Λούι Μπουρζγκί αφιέρωσε το Tony του στην Παλαιστίνη, στους μετανάστες και στις queer κοινότητες Facebook Twitter
Ο LJ Benet και ο Ali Louis Bourzgui στο μιούζικαλ The Lost Boys στο Broadway.

Ο Μπουρζγκί συνέδεσε τον φανταστικό κόσμο των βαμπίρ με τη σημερινή πολιτική πραγματικότητα. Όπως είπε, μερικές φορές η φαντασία βοηθά τους ανθρώπους να κοιτάξουν πιο καθαρά την ίδια τους τη φύση.

Ο ηθοποιός έγινε γνωστός στο Broadway με την αναβίωση του The Who's Tommy το 2024, στη συνέχεια ανέλαβε τον ρόλο του Ορφέα στο Hadestown και φέτος ερμήνευσε τον David στο The Lost Boys.

Κλείνοντας, μίλησε για το θέατρο ως έναν από τους τελευταίους χώρους όπου οι άνθρωποι μπορούν ακόμη να μοιραστούν ζωντανά μια συλλογική εμπειρία.

με στοιχεία από LA Times

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Björk κάνει το Ρέικιαβικ μουσείο, πασαρέλα και rave στην ολική έκλειψη ηλίου

Πολιτισμός / Η Björk κάνει το Ρέικιαβικ μουσείο, πασαρέλα και rave στην ολική έκλειψη ηλίου

Η διπλή έκθεση Echolalia και Metamorphlings στην Εθνική Πινακοθήκη της Ισλανδίας παρουσιάζει τη Björk ως ολόκληρο οπτικοακουστικό σύμπαν: τρία μεγάλης κλίμακας έργα, πάνω από 80 μάσκες του James Merry, Bottega Veneta και ένα rave στην ολική έκλειψη ηλίου με την ίδια και την Arca.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ανέκδοτο διήγημα της Ίντιθ Γουόρτον δημοσιεύεται για πρώτη φορά μετά από πάνω από έναν αιώνα

Πολιτισμός / Ανέκδοτο διήγημα της Ίντιθ Γουόρτον δημοσιεύεται για πρώτη φορά μετά από έναν αιώνα

Το The Men Who Saved the World, ανέκδοτο και ημιτελές διήγημα της Ίντιθ Γουόρτον, δημοσιεύεται στο Strand Magazine μετά τον εντοπισμό του στο αρχείο της στο Yale, φωτίζοντας ένα γαλλικό château του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου όπου η υψηλή κοινωνία προσπαθεί να ξαναστήσει τη σαμπάνια και τα λουλούδια πάνω στα ίχνη της φρίκης.
THE LIFO TEAM
Το Peaky Blinders έγινε ο «Καρυοθραύστης» του σύγχρονου χορού

Πολιτισμός / Το Peaky Blinders έγινε ο «Καρυοθραύστης» του σύγχρονου χορού

Στα 100 της χρόνια, η Rambert δεν κοιτά νοσταλγικά το αρχείο της. Με το Peaky Blinders ως δικό της λαϊκό τελετουργικό και μια έμμεση απάντηση στον Τιμοτέ Σαλαμέ, επιχειρεί να φέρει τον χορό πιο κοντά στο σύγχρονο κοινό.
THE LIFO TEAM
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΥΠΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πολιτισμός / ΥΠΠΟ: Συνεχίζεται ο εκσυγχρονισμός του Παλαιού Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης - Πώς θα διαμορφωθεί

Όπως έγινε γνωστό, ολοκληρώνονται οι πρόδρομες εργασίες της προσωρινής αντιστήριξης των εκσκαφών που απαιτούνται για την υπόγεια επέκταση του Μουσείου
THE LIFO TEAM
Dataland: Το μουσείο όπου η τέχνη αρχίζει να σε κοιτά πίσω

Πολιτισμός / Dataland: Το μουσείο όπου η τέχνη αρχίζει να σε κοιτά πίσω

Το Dataland, το νέο μουσείο τεχνητής νοημοσύνης που ανοίγει στις 20 Ιουνίου στο Λος Άντζελες, παρουσιάζει την πρώτη του έκθεση, Machine Dreams: Rainforest, ως ένα τροπικό δάσος φτιαγμένο από δεδομένα, αισθητήρες, αρώματα, εικόνες και αλγοριθμικά όνειρα
THE LIFO TEAM
Πριν από το AI, ο Μ. Κ. Έσερ είχε ήδη κάνει την πραγματικότητα να μοιάζει ύποπτη

Πολιτισμός / Πριν από το AI, ο Μ. Κ. Έσερ είχε ήδη κάνει την πραγματικότητα να μοιάζει ύποπτη

Στο Magic Mirror του 1946, ο Μ. Κ. Έσερ μετατρέπει ένα επίπεδο μοτίβο σε τρισδιάστατη σκηνή: φτερωτά πλάσματα μοιάζουν να βγαίνουν από την επιφάνεια, να περνούν μέσα από τον καθρέφτη και να επιστρέφουν ξανά ως εικόνα.
THE LIFO TEAM
Η Ιφιγένεια έγινε ταινία για το σεξ, τη φτώχεια και τις πληγές της λιτότητας

Πολιτισμός / Η Ιφιγένεια έγινε ταινία για το σεξ, τη φτώχεια και τις πληγές της λιτότητας

Το Effi o Blaenau μεταφέρει την Ιφιγένεια σε μια πρώην βιομηχανική πόλη της Ουαλίας, μετατρέποντας την ελληνική τραγωδία σε ιστορία για τη γυναικεία θυσία, την εργατική τάξη και τις πληγές της λιτότητας.
THE LIFO TEAM
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη ρήξη με τον Τζον Λένον: «Ήταν σαν να μου έμπηγε μικρά μαχαίρια»

Πολιτισμός / Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη ρήξη με τον Τζον Λένον: «Ήταν σαν να μου έμπηγε μικρά μαχαίρια»

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ μίλησε στο NME για την επώδυνη περίοδο της φιλίας του με τον Τζον Λένον, τις επιχειρηματικές διαφωνίες που χώρισαν τους Beatles και τη συμφιλίωση που ήρθε αργότερα.
THE LIFO TEAM
Η Εμίλια Κλαρκ έγινε Daenerys ενώ πίστευε ότι ο θάνατος «ερχόταν να την πάρει»

Πολιτισμός / Η Εμίλια Κλαρκ έγινε Daenerys ενώ πίστευε ότι ο θάνατος «ερχόταν να την πάρει»

Στο Power of Women του Variety, η Εμίλια Κλαρκ μίλησε για τις δύο εγκεφαλικές αιμορραγίες, την ενοχή του επιζώντα και την ανάρρωση που συνεχίζεται χρόνια αφού όλοι νομίζουν ότι είσαι καλά.
THE LIFO TEAM
 
 