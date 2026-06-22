Ο Alexander McQueen επιστρέφει στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολικό βάρος για τον βρετανικό οίκο και για την ίδια τη λονδρέζικη μόδα.

Η επιστροφή σηματοδοτεί την πρώτη παρουσίαση του McQueen στο Λονδίνο υπό τον Σον ΜακΓκιρ, ο οποίος ανέλαβε τη δημιουργική διεύθυνση του οίκου το 2024. Ο ίδιος ανέφερε ότι το Λονδίνο βρίσκεται πάντα στην καρδιά του McQueen, μιλώντας για τη «σπλαχνική ενέργεια» της πόλης και τη δημιουργική κοινότητα που εξακολουθεί να τροφοδοτεί την ιστορία του οίκου.

Ο οίκος McQueen δεν έχει παρουσιάσει συλλογή στο Λονδίνο από την επίδειξη Άνοιξη/Καλοκαίρι 2023 της Σάρα Μπέρτον, με τίτλο First Sight, στο Old Royal Naval College του Γκρίνουιτς. Έναν χρόνο νωρίτερα, για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2022, ο οίκος είχε δείξει επίσης στο Λονδίνο, σε μια φούσκα-θόλο πάνω σε ταράτσα στο Ανατολικό Λονδίνο.

Facebook Twitter Ο Σον ΜακΓκιρ, creative director του οίκου Alexander McQueen από το 2024. Φωτ.: Pierre-Ange Carlott

Η βρετανική πρωτεύουσα είναι κεντρική στην ιστορία του οίκου. Ο Λι Αλεξάντερ ΜακΚουίν ίδρυσε το brand το 1993 και παρουσίασε στο Λονδίνο μερικές από τις πιο καθοριστικές και ακραίες συλλογές του, από το Highland Rape και το The Birds μέχρι το Golden Shower. Η περίοδος του Gatliff Road Warehouse, από το 1998 έως το 2001, θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές στιγμές του, πριν ο οίκος μεταφέρει τις παρουσιάσεις του στο Παρίσι μετά την επένδυση του Gucci Group.

Η επιστροφή στο Λονδίνο έρχεται σε μια στιγμή όπου η Εβδομάδα Μόδας της πόλης έχει ανάγκη από ισχυρές κινήσεις κύρους. Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί μεγάλοι βρετανικοί οίκοι έχουν επιλέξει το Παρίσι, αφήνοντας το λονδρέζικο πρόγραμμα να στηρίζεται κυρίως σε ονόματα όπως η Burberry και η Erdem, αλλά και σε μικρότερα, ανερχόμενα brands.

Για το British Fashion Council, η επιστροφή του McQueen στο επίσημο πρόγραμμα λειτουργεί ως ψήφος εμπιστοσύνης στη βρετανική δημιουργικότητα. Ο οίκος, από την πλευρά του, φαίνεται να χρησιμοποιεί το Λονδίνο όχι μόνο ως τόπο καταγωγής, αλλά και ως σκηνή επανατοποθέτησης.

Η κίνηση έχει σημασία και για τον ίδιο τον ΜακΓκιρ. Από τότε που ανέλαβε τη McQueen, καλείται να διαχειριστεί μια από τις πιο βαριές κληρονομιές της σύγχρονης μόδας: το θέατρο, τη βία, τη ρομαντική σκοτεινιά και την τεχνική ακρίβεια που έκαναν τον οίκο παγκόσμιο σημείο αναφοράς. Μια δυνατή επίδειξη στο Λονδίνο θα μπορούσε να του δώσει περισσότερο χώρο να ορίσει τη δική του εκδοχή της McQueen, μακριά από τον κορεσμό του παρισινού προγράμματος.

Η επιστροφή γίνεται επίσης σε περίοδο αναδιάρθρωσης για τον οίκο, που ανήκει στον όμιλο Kering. Ο Gianfranco D’Attis ανέλαβε πρόσφατα διευθύνων σύμβουλος της McQueen, ενώ ο όμιλος βρίσκεται σε φάση ευρύτερων αλλαγών υπό τον Luca de Meo.

Facebook Twitter Η Zendaya με Alexander McQueen σε εμφάνιση στο Jimmy Kimmel Live, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά celebrity dressing moments του Σον ΜακΓκιρ για τον οίκο. Φωτ.: Getty Images

Οι λεπτομέρειες της επερχόμενης επίδειξης δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Το μήνυμα, όμως, είναι ήδη καθαρό: η McQueen επιστρέφει εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία της, σε μια πόλη που δεν υπήρξε ποτέ απλώς φόντο για τον οίκο, αλλά μέρος της πιο βαθιάς του έντασης.

με στοιχεία από British Vogue