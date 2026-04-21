Ο Άι Γουέιγουεϊ ξαναμπαίνει στο κελί του και το κάνει έργο τέχνης

Τον Ιούλιο, στο Μάντσεστερ, ο Άι Γουέιγουεϊ θα περάσει ένα ολόκληρο 24ωρο μέσα σε μια πιστή, φυσικού μεγέθους ανακατασκευή του κελιού όπου κρατήθηκε μυστικά από τις κινεζικές αρχές το 2011.

Η performance τιτλοφορείται Sewing a Button και αποτελεί το πιο ακραίο και προσωπικό μέρος της μεγάλης έκθεσης Ai Weiwei: Button Up! στο Aviva Studios.

Η ανακατασκευή αφορά τον χώρο όπου ο Γουέιγουεϊ έζησε για 81 ημέρες χωρίς επίσημες κατηγορίες, υπό συνεχή επιτήρηση και αυστηρό έλεγχο κάθε κίνησής του. Στο Sewing a Button θα κοιμηθεί, θα φάει, θα πλυθεί, θα γυμναστεί και θα περάσει από σκηνές ανάκρισης μέσα στο κελί, ενώ το κοινό θα τον παρακολουθεί σε δίωρα slots και μέσω καμερών CCTV ακριβώς όπως συνέβαινε και τότε.

φωτογραφία από το Sewing a Button

Το έργο δεν λειτουργεί σαν απλή αναπαράσταση ενός πολιτικού επεισοδίου, αλλά σαν μια ζωντανή εγκατάσταση πάνω στο σώμα, την επιτήρηση και τη μνήμη. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θυμάται «κάθε λεπτομέρεια» του κελιού και ότι για χρόνια η εμπειρία αυτή επέστρεφε στους εφιάλτες του. Τώρα, αντί να την αφηγηθεί από απόσταση, τη μετατρέπει σε μια δημόσια δοκιμασία διάρκειας μιας νύχτας και μιας μέρας.

Η performance θα παρουσιαστεί από τις 3 έως τις 4 Ιουλίου 2026 και συνδέεται άμεσα με τη συμπλήρωση 15 ετών από την κράτησή του. Η έκθεση Ai Weiwei: Button Up! ανοίγει στις 2 Ιουλίου και θα διαρκέσει έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2026. Το Sewing a Button περιγράφεται ως η πρώτη πλήρους κλίμακας αναπαράσταση της εμπειρίας του εγκλεισμού από τον ίδιο τον καλλιτέχνη.

Στο έργο του Γουέιγουεϊ η πολιτική καταστολή δεν εμφανίζεται ποτέ σαν ένα μακρινό αρχείο. Επιστρέφει ως ύλη, ως χώρος, ως χρόνος και ως σώμα.

Γι’ αυτό και το Sewing a Button μοιάζει λιγότερο με επετειακή performance και περισσότερο με ένα έργο που αναγκάζει τον θεατή να σταθεί μέσα στην αρχιτεκτονική της εξουσίας· να δει πώς οργανώνεται, πώς επιβάλλεται και πώς μένει χαραγμένη πάνω στον άνθρωπο.

με στοιχεία από το Oculla και Fader