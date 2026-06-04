Ο Άγγελος Παπαδημητρίου επίτιμος διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από συνεδρίαση της δημοσίευσε την ομόφωνη απόφαση της να απονείμει στον εικαστικό και ηθοποιό Άγγελο Παπαδημητρίου τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα του Τμήματος Εικαστικών Σπουδών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών. Η ανακοίνωση φέρει την υπογραφή της Πρύτανη, Άννας Κ. Μπατιστάτου.

Η απόφαση της Συγκλήτου

O Άγγελος Παπαδημητρίου είναι ένας πολυσχιδής καλλιτέχνης και η καλλιτεχνική του έκφραση τον καθιστούν μοναδική περίπτωση, μια και δεν ακολουθεί το κατεστημένο και δεν μπαίνει σε καλούπια. Είναι μια πολύ αγαπημένη μορφή στον χώρο της ελληνικής τέχνης, με πλούσιες εμπειρίες ζωής που αφηγείται στο podcast με τον ιδιαίτερο και γλαφυρό τρόπο του.

Είναι εικαστικός που ασχολείται και με τη σκηνογραφία, το τραγούδι και την ηθοποιία, και έχει δουλέψει στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Ξεχωρίζει για την πρωτότυπη καλλιτεχνική του προσέγγιση, καθώς συνδυάζει την υποκριτική με την εικαστική τέχνη και το τραγούδι. Γενικά, θεωρείται ξεχωριστή φιγούρα στον ελληνικό πολιτισμό, καθώς δεν ακολουθεί συμβατικά μονοπάτια. Διακρίνεται για την ιδιότυπη εκκεντρικότητά του.