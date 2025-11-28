Ο αγαπημένος Ody Icons ερμηνεύει Λαπαθιώτη και άλλα 15 άψογα events

ΘΕΑΤΡΟ

Τo έπος της Κίνας

Τον 17ο αιώνα γράφτηκε στην Κίνα ένα από τα σπουδαιότερα επιστημονικά κείμενα του παγκόσμιου πολιτισμού, το Tiangong Kaiwu. Ο λόγιος Song Yingxing ταξίδεψε έξι φορές για να δώσει τις αυτοκρατορικές εξετάσεις. Αν και απέτυχε, αυτό που κέρδισε ήταν τελικά πολύ πιο σημαντικό – στα ταξίδια του γνώρισε και κατέγραψε την παραδοσιακή τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε κατά την περίοδο της δυναστείας των Μινγκ και καθόρισε τον κινεζικό πολιτισμό: από τη μεταλλουργία, την ύφανση και τις αγροτικές καλλιέργειες στην οικοδομή και άλλες πρακτικές. Τώρα, το Tiangong Kaiwu ζωντανεύει επί σκηνής, σε μια μεγαλειώδη παραγωγή με 60 καλλιτέχνες, την οποία συνυπογράφουν ο Όμιλος Τεχνών Τζιανγκσί και η Ακαδημία Χορού του Πεκίνου.

28-30/11, 20:30, Christmas Theater, λεωφ. Βεΐκου 137, είσοδος: από 17 ευρώ

Μνήμη | Λήθη

Φωτ.: Ιωάννης Κωνσταντινίδης

Η παράσταση, σε κείμενα του Δημήτρη Δημητριάδη, διερευνά τη σχέση του ανθρώπου με τον χρόνο και τα όρια της ύπαρξής του. Στο ενδιάμεσο λόγου, κίνησης και ζωντανής μουσικής δημιουργείται ένας μεταιχμιακός χώρος όπου όλα αρχίζουν ή τελειώνουν. Ακούμε τη φωνή κάποιου σαν να μιλάει για πρώτη ή ίσως τελευταία φορά, κουβαλώντας όσα φέρει η μνήμη και σβήνει η λήθη.

28/11/25-11/1/26, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου & Βασ. Γεωργίου, Πειραιάς, Παρ.-Σάβ. 20:30, Κυρ. 19:00

Κάπου περνούσε μια φωνή

Τα μελοποιημένα ποιήματα του «καταραμένου» flaneur ποιητή ερμηνεύει ο Ody Icons.

Η bijoux de kant συναντά ξανά την ποίηση του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, ογδόντα χρόνια μετά την αυτοκτονία του, σε μια παράσταση-ωδή στη νοσταλγική αναπόληση και στην έκσταση στην οποία οδηγεί ο ακραίος ερωτισμός. Ο κύκλος τραγουδιών για φωνή και πιάνο του συνθέτη Χρίστου Θεοδώρου παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Γιάννη Σκουρλέτη για δώδεκα μόνο παραστάσεις. Τα μελοποιημένα ποιήματα του «καταραμένου» flaneur ποιητή ερμηνεύει ο Ody Icons με τη συνοδεία του Αλέξανδρου Αβδελιώδη στο πιάνο.

29/11/25-4/1/2026, bijoux de kant hood Art Space, Πολυκλείτου 21, Μοναστηράκι, Σάβ.-Κυρ. 20:30, είσοδος: από 12 ευρώ

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Το αποτύπωμα

Φωτ.: Μαρία Χατζηαθανασιάδου

Η περφόρμανς συνομιλεί με τη διαστρέβλωση της γυναικείας ταυτότητας μέσα στον χρόνο, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από την πατριαρχία. Σώματα που αιχμαλωτίστηκαν σε ρόλους, μορφές που αλλοιώθηκαν από βλέμματα και αφηγήσεις, φωνές που σίγησαν για να χωρέσουν σε προκαθορισμένα σχήματα· όλα επανέρχονται εδώ ως ζωντανά ίχνη που μεταμορφώνονται σε νέα χειρονομία. Σε σύλληψη και σκηνοθεσία της Φένιας Αποστόλου.

28/11-27/12, Calderone Art Space, Τριπτολέμου 8, Αθήνα, Παρ. 20:30, Κυρ. 19:00, είσοδος: 8-12 ευρώ

ΟΠΕΡΑ

Τόσκα

Η Τόσκα του Τζάκομο Πουτσίνι επιστρέφει για εννιά μοναδικές παραστάσεις στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.

Η Τόσκα του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία, σκηνικά και κοστούμια Νίκου Σ. Πετρόπουλου, επιστρέφει για εννιά μοναδικές παραστάσεις στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Με την αναβίωση της όπερας εγκαινιάζεται το αφιέρωμα στον Νίκο Σ. Πετρόπουλο, ο οποίος ξεκίνησε τη συνεργασία του με την Εθνική Λυρική Σκηνή ήδη από το 1971. Έχει υπογράψει ως σκηνογράφος, ενδυματολόγος ή/και σκηνοθέτης περισσότερες από είκοσι παραγωγές όπερας, οπερέτας και χοροδραμάτων, οι οποίες επαναλαμβάνονται με τεράστια επιτυχία τις τελευταίες πέντε δεκαετίες.

Νοέμβριος-Δεκέμβριος του ’25 & Ιανουάριος του ’26, 19:30, Εθνική Λυρική Σκηνή, λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, είσοδος: 10-100 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Kruder & Dorfmeister

Οι Kruder & Dorfmeister.

Οι θρυλικοί Kruder & Dorfmeister παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα το εμβληματικό τους live show The K&D Sessions σε μια μοναδική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. Το 2025 σηματοδοτεί τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του «K&D Sessions», ενός δίσκου που έφερε επανάσταση στην ατμοσφαιρική ηλεκτρονική σκηνή και καθόρισε τον ήχο μιας δημιουργικής εποχής.

27/11, 20:30, Universe live stage, παρ. Λεωφόρου Κηφισού 87, Αιγάλεω, είσοδος: από 35 ευρώ

Wim Mertens

Ο Βέλγος συνθέτης Wim Mertens.

Ο Wim Mertens έρχεται στην Αθήνα για δύο μνημειώδεις συναυλίες αποκλειστικά για το ελληνικό κοινό. Ο Βέλγος συνθέτης θα παρουσιάσει σε πρώτη παγκόσμια πρεμιέρα τον νέο του δίσκο «As water is to fish». Γι’ αυτήν τη μοναδική περίσταση δημιούργησε ένα ανεπανάληπτο πρόγραμμα διάρκειας δυόμισι ωρών αποκλειστικά για την Ελλάδα και την Κύπρο.

27-28/11, 21:00, Ωδείο Αθηνών, λεωφ. Βασ. Γεωργίου 17Β

Andreas Polyzogopoulos Trio: Petrichor

Ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος επιστρέφει με το τρίο του στη σκηνή του Half Note Jazz Club.

Ο σπουδαίος τρομπετίστας και συνθέτης Ανδρέας Πολυζωγόπουλος επιστρέφει με το τρίο του στη σκηνή του Half Note Jazz Club. Αφορμή για τις εμφανίσεις αυτές είναι η έκδοση του διπλού βινυλίου με τη μουσική από το νέο προσωπικό του άλμπουμ, η οποία, αυτήν τη φορά, περιλαμβάνει και τρεις ακυκλοφόρητες συνθέσεις του καλλιτέχνη που θα ακουστούν και στις συναυλίες.

28-30/11, 22:30, Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Μετς, είσοδος: από 15 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

The Athens Algorithm

H τέταρτη ατομική έκθεση του Charles Sandison στην Αθήνα.

H τέταρτη ατομική έκθεση του Charles Sandison στην Αθήνα, στην οποία δημιουργεί ένα φωτεινό νήμα που συνδέει τη γέννηση του δυτικού στοχασμού με την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στην πόλη όπου η φιλοσοφία, τα μαθηματικά και ο μύθος ενώθηκαν για πρώτη φορά στην προσπάθεια του ανθρώπου να δώσει μορφή στην επιθυμία και ζωή στη γλώσσα. Κεντρικό σημείο αναφοράς της έκθεσης είναι η Ada Lovelace, κόρη του λόρδου Βύρωνα, η οποία γεφύρωσε με τη φαντασία της τον ρομαντισμό με τον ορθολογισμό.

27/11-22/1/2016, Bernier Eliades, Επταχάλκου 11, Θησείο, Τρ.-Παρ. 11:00-18:30, Σάβ. 12:00-16:00

Threat Detected

Έργο της Αντιγόνης Καββαθά.

Η Αντιγόνη Καββαθά ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 2010 στρέφεται στην ιστορία, στη συλλογική μνήμη και στη σύγχρονη πραγματικότητα, στη δημόσια σφαίρα και στις παγκόσμιες συνθήκες, οδηγείται σε έργα που εγείρουν έναν ευρύτερο προβληματισμό και άπτονται κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων. Το 2017 ξεκινάει τη Διαδρομή, μια μεγαλόπνοη εικαστική πρόταση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, μια σύγχρονη ζωφόρο που θεματικά εκτείνεται από την Οκτωβριανή Επανάσταση και τη Λατινική Αμερική έως τους μετανάστες στο Ellis Island και τους πολιτικούς πρόσφυγες της εποχής μας.

27/11-3/1/2026, Έκφραση - Γιάννα Γραμματοπούλου, Βαλαωρίτου 9α, Αθήνα, Τρ., Πέμ.-Παρ. 12:00-20:00, Τετ. 12:00-18:00, Σάβ. 12:00-15:00

Ανθρώπινη Εξαίρεση

Έργο της Μαρίας Γενιτσαρίου.

H συλλογικότητα εικαστικών καλλιτεχνών ARC-Art Revisited Collective και o ιδρυτής της επιμελητής τέχνης, Πάρης Καπράλος, σας προσκαλούν στα εγκαίνια της ετήσιας έκθεσής της. Η έκθεση διερευνά πώς βιώνεται η σύγχρονη πραγματικότητα και τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος σήμερα. Η «Ανθρώπινη Εξαίρεση» κουβαλάει μια έντονη ηθική και πολιτική φόρτιση, με υπαινιγμούς για περιθωριοποίηση, τεχνητή ευαλωτότητα και απανθρωποποίηση, θέματα άρρηκτα συνδεδεμένα με καλλιτεχνικές πρακτικές που αγγίζουν το ζήτημα της ορατότητας, της απεικόνισης, του δικαιώματος στην παρουσία.

28/11-7/12, Alma Mater, Εμμανουήλ Μπενάκη 62, Εξάρχεια, Τετ.-Κυρ. 19:00-22:00

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Τίτος Γουβέλης - Ραχμάνινοφ Ι

Ο Τίτος Γουβέλης. Φωτ.: Γιάννης Gutmann

Η φετινή σεζόν του Μεγάρου Μουσικής εγκαινιάζει έναν νέο θεματικό κύκλο αφιερωμένο στον Σεργκέι Ραχμάνινοφ, έναν από τους πιο αγαπητούς και παρεξηγημένους συνθέτες του 20ού αιώνα. Το πρώτο ρεσιτάλ της σειράς αναλαμβάνει ο Τίτος Γουβέλης, καταξιωμένος δεξιοτέχνης με μακρά θητεία στη ρωσική σχολή και αναγνωρισμένη ερμηνευτική ωριμότητα. Κεντρικό έργο της βραδιάς οι Παραλλαγές πάνω σ’ ένα θέμα του Κορέλι, έργο 42, ένα πολυσύνθετο, σκοτεινά λυρικό έργο του Ραχμάνινοφ από την ύστερη δημιουργική του περίοδο με έντονα αυτοαναφορικά στοιχεία, δραματική ένταση και λεπτές πινελιές ειρωνείας.

28/11, 20:30, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη

ΠΑΡΤΙ

2 Years Dievers - Birthday Celebration

Φωτ.: Dievers Party

Το Dievers συμπληρώνει δύο χρόνια και το γιορτάζει με ένα δυνατό πάρτι. Ένα βράδυ αφιερωμένο στη μουσική, στην ενέργεια και όλους όσοι στηρίζουν το πρότζεκτ από την πρώτη μέρα.

28/11, 23:30, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, Αθήνα, είσοδος: από 10 ευρώ

Blend w/ Sam Paganini

Ο Ιταλός techno mastermind Sam Paganini.

Ο Ιταλός techno mastermind, Sam Paganini, επιστρέφει στην Αθήνα για μια μοναδική νύχτα. Δεν είναι πολλοί οι καλλιτέχνες που έχουν την τύχη να κυκλοφορήσουν ένα κομμάτι που ξεφεύγει από τα όρια των μουσικών ειδών και εισχωρεί στη mainstream κουλτούρα, ενώ ο κόσμος το δέχεται με ενθουσιασμό και το υιοθετεί σαν ποδοσφαιρικό ύμνο. Το κομμάτι του, «Rave», έγινε ακαριαία κλασικό, ένα διαχρονικό μουσικό έργο που έχει συγκεντρώσει πάνω από 100 εκατομμύρια streams – το πιο δημοφιλές techno track όλων των εποχών. Support από τους Mikee & Manolaco.

29/11, 23:30, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, Αθήνα, είσοδος: από 20 ευρώ

Eden presents Marcel Dettmann

Φωτ.: Sven Marquardt

Ο Marcel Dettmann θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς εκπροσώπους της σύγχρονης τέκνο. Στενά συνδεδεμένος με το Βερολίνο, το Berghain και το Hard Wax, ο Dettmann παραμένει πιστός στις ρίζες του, αναζητώντας διαρκώς τρόπους να καινοτομήσει στην ηλεκτρονική μουσική. Μεγαλωμένος στην πρώην Ανατολική Γερμανία, από μικρή ηλικία δεν έκρυβε την αγάπη του για την ηλεκτρονική μουσική, με το new wave, το post-punk και τη βιομηχανική μουσική να αποτελούν τις ισχυρότερες επιρροές του. Το event θα ανοίξουν οι Marcel Dune και Ophelia.

30/11, 17:30, Ωδείο Αθηνών, λεωφ. Βασ. Γεωργίου 17Β, είσοδος: 29 ευρώ

ΜΠΑΖΑΡ

Εργαστήριο Χριστίνας Μόραλη

To εργαστήριο της Χριστίνας Μόραλη.

O ιδιαίτερος χώρος εργαστηρίου της Χριστίνας Μόραλη φιλοξενεί από το 1995 αμέτρητες εκθέσεις, κυρίως την εποχή των Χριστουγέννων, πάντα θεματικές και με μεγάλη προσέλευση και διάρκεια. Τα τελευταία χρόνια, την περίοδο των γιορτών ανοίγει το εργαστήριο για δύο μέρες στο κοινό με μια μεγάλη συλλογή κεραμικών αλλά και εικαστικές συνθέσεις, χρηστικά και χριστουγεννιάτικα αντικείμενα.

6-7/12, 10:00-16:00, Εργαστήριο Χριστίνας Μόραλη, Αναπαύσεως 5, Άγιος Στέφανος

CLUBBING

Χορός στο Bank Job

Αυτή την Πέμπτη χορεύουμε στο BLVCK ROSES του Bank Job, στους ήχους ενός δυνατού blend από reggaeton, RnB και trap. Στα decks θα πάρουν θέση οι Ody Michas και San.

27/11, The Bank Job, Κολοκοτρώνη 13

Υποδεχόμαστε τον χειμώνα στο Bótoxe AThens με τον Juno

Ο DJ Juno.

Αυτή την Παρασκευή, το Bótoxe AThens ανοίγει τη χειμερινή σεζόν με ένα ξεχωριστό σετ: υποδέχεται τον Juno, πλαισιωμένο από τον Her.s και τον Cvkorda. Η παρουσία του έχει ήδη ξεχωρίσει στη διεθνή σκηνή, κομμάτια του έχουν αγαπήσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής, όπως οι Black Coffee, Keinemusik, BLOND:ISH, Diplo και WhoMadeWho.

28/11, Botox Athens With Juno, Πέτρου Ράλλη 38, Αιγάλεω