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NYT: Η Ελλάδα ελπίζει ότι ο Μπέρναμ θα επιστρέψει τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Ο Μπέρναμ υποστηρίζει εδώ και χρόνια την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα

The LiFO team
The LiFO team
ΜΠΕΡΝΑΜ ΓΛΥΠΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ Facebook Twitter
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Η ανάληψη της βρετανικής πρωθυπουργίας από τον Άντι Μπέρναμ, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, αποτελεί λόγο αισιοδοξίας για την τύχη των Γλυπτών του Παρθενώνα και την επιστροφή τους στην Ελλάδα.

Για όποιον ελπίζει ότι η Βρετανία θα επιστρέψει κάποια μέρα τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα, η ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Άντι Μπέρναμ αποτελεί λόγο αισιοδοξίας, γράφουν αρχικά οι New York Times, παρουσιάζοντας στη συνέχεια το σκεπτικό τους.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Βρετανός πρωθυπουργός υποστηρίζει -εδώ και χρόνια- την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, γνωστών και ως Ελγίνεια. Τα έργα αυτά κοσμούσαν κάποτε τον αρχαίο ναό στην Ακρόπολη της Αθήνας, όμως εδώ και πολλές δεκαετίες εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο.

Η ανάρτηση του Μπέρναμ για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

«Επιστρέψτε τα, χωρίς όρους», είχε γράψει ο Βρετανός πρωθυπουργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2023.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, στην Ελλάδα, η ανάληψη των καθηκόντων του προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον. Το Σάββατο, η εφημερίδα «Τα Νέα» δημοσίευσε εκτενές άρθρο, υπενθυμίζοντας τις παλαιότερες δηλώσεις του υπέρ της επιστροφής των αρχαίων γλυπτών και θέτοντας το ερώτημα αν ο Μπέρναμ θα μπορούσε να εξελιχθεί στον «ισχυρότερο σύμμαχο της Ελλάδας μέχρι σήμερα στη Ντάουνινγκ Στριτ».

Το κατά πόσο, όμως, ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην επιστροφή των Γλυπτών παραμένει ασαφές. Οι προηγούμενες βρετανικές κυβερνήσεις υποστήριζαν επανειλημμένα ότι το ζήτημα αποτελεί αρμοδιότητα του Βρετανικού Μουσείου και όχι της κυβέρνησης, ενώ οι μυστικές διαπραγματεύσεις μεταξύ του μουσείου και του Έλληνα πρωθυπουργού για μια πιθανή συμφωνία έχουν προς το παρόν παγώσει.

Το Βρετανικό Μουσείο, μεταξύ άλλων, έχει προτείνει να επιστρέψει μέρος των Γλυπτών με τη μορφή δανεισμού. Η ελληνική πλευρά, ωστόσο, έχει ξεκαθαρίσει ότι θα αποδεχθεί συμφωνία μόνο εφόσον προβλέπεται η οριστική επιστροφή ολόκληρης της συλλογής.

Ο Μπέρναμ θα μπορούσε επίσης να αλλάξει στάση. Οι New York Times υπενθυμίζουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, όταν ήταν φοιτητής, υποστήριζε την επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα. Όταν όμως ανέλαβε την πρωθυπουργία, επέμεινε ότι πρέπει να παραμείνουν στη Βρετανία.

Μέχρι στιγμής, τα υπουργεία Πολιτισμού της Ελλάδας και της Βρετανίας δεν έχουν απαντήσει στα αιτήματα των New York Times για σχολιασμό.

Με πληροφορίες από New York Times

Πολιτισμός

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THE LIFO TEAM

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