Ντόροθι και Χερμπ Βόγκελ: πώς ένα ζευγάρι δημοσίων υπαλλήλων έφτιαξε μία από τις σημαντικότερες συλλογές σύγχρονης τέχνης

Μετά τον θάνατο της Ντόροθι Βόγκελ, στις 10 Νοεμβρίου 2025, η National Gallery of Art μας θυμίζει ξανά μία από τις πιο απίθανες ιστορίες συλλογής τέχνης στις ΗΠΑ: εκείνη ενός ζευγαριού που, με μισθούς βιβλιοθηκάριου και ταχυδρομικού υπαλλήλου, συγκέντρωσε περισσότερα από 4.000 έργα και τα δώρισε όλα.

Στην ιστορία της τέχνης υπάρχουν συλλέκτες με τεράστιες περιουσίες, ιδρύματα με το όνομά τους και σπίτια που μοιάζουν με ιδιωτικά μουσεία. Οι Ντόροθι και Χερμπ Βόγκελ δεν είχαν τίποτα από αυτά. Εκείνη ήταν βιβλιοθηκάριος στο Brooklyn Public Library, εκείνος υπάλληλος των αμερικανικών ταχυδρομείων. Ζούσαν λιτά στη Νέα Υόρκη και αφιέρωναν τον μισθό του Χερμπ στην αγορά έργων τέχνης. Έτσι, μέσα σε δεκαετίες, έχτισαν μία από τις σημαντικότερες συλλογές μεταπολεμικής και σύγχρονης αμερικανικής τέχνης.

Η ιστορία τους ξαναέρχεται τώρα στο φως μετά τον θάνατο της Ντόροθι Βόγκελ, στις 10 Νοεμβρίου 2025, σε ηλικία 90 ετών. Η National Gallery of Art, που φιλοξενεί τον βασικό κορμό της συλλογής τους, δημοσίευσε ένα εκτενές κείμενο μνήμης για το ζευγάρι και για τον τρόπο με τον οποίο δύο άνθρωποι χωρίς πλούτο και χωρίς δημόσιο θόρυβο άλλαξαν το τοπίο της σύγχρονης τέχνης στις ΗΠΑ.

Ο Michael Vinson Clark στα πορτρέτα «Collected Collector (Portrait of Herb)» και «Collected Collector II (Portrait of Dorothy)», πιθανότατα του 1983. Λάδι σε λινό. National Gallery of Art, Dorothy and Herbert Vogel Collection.

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι Βόγκελ δεν αντιμετώπισαν ποτέ την τέχνη σαν επένδυση ή σαν κοινωνικό παράσημο. Ξεκίνησαν θέλοντας να γίνουν οι ίδιοι καλλιτέχνες, αλλά γρήγορα κατάλαβαν ότι τους συγκινούσε περισσότερο να βλέπουν και να στηρίζουν το έργο των άλλων. Άφησαν το στούντιό τους στην Union Square και στράφηκαν στη συλλογή με τρεις απλούς όρους: να μπορούν να πληρώσουν το έργο, να μπορούν να το πάρουν μαζί τους με ταξί ή μετρό και να χωρά στο μικρό τους διαμέρισμα.

Αυτό το διαμέρισμα, περίπου 42 τετραγωνικών μέτρων, γέμισε με τα χρόνια από περισσότερα από 4.000 έργα. Οι τοίχοι καλύφθηκαν, γλυπτά κρέμονταν από το ταβάνι ή ακουμπούσαν σε κάθε διαθέσιμη επιφάνεια, ενώ άλλα έργα έμεναν τυλιγμένα σε κουτιά και κιβώτια. Η Ντόροθι είχε πει κάποτε ότι δεν χωρούσε ούτε οδοντογλυφίδα στο σπίτι τους.

Από νωρίς άρχισαν να αγοράζουν έργα καλλιτεχνών που τότε δεν είχαν ακόμη αγορά. Στη δεκαετία του 1960 και του 1970, όταν άλλοι κυνηγούσαν την pop art ή τον αφηρημένο εξπρεσιονισμό, εκείνοι στράφηκαν προς τη μινιμαλιστική και την εννοιολογική τέχνη. Ένα έργο του Σολ ΛεΒίτ το 1965 λειτούργησε σαν σημείο καμπής. Ο Χερμπ είχε πει ότι δεν ήξερε αν αυτό που έβλεπε ήταν καλό ή κακό, ήξερε όμως ότι δεν είχε ξαναγίνει. Μέσα από τον ΛεΒίτ γνώρισαν έναν ολόκληρο κύκλο καλλιτεχνών που διαμόρφωσαν το βλέμμα τους και έγιναν φίλοι τους.

Richard Tuttle, «Lobster», 1988

Christo και Jeanne-Claude, «Valley Curtain, Grand Hogback, Rifle, Colorado, 1970-1972», 1972.

Donald Judd, Untitled, 1965

Janet Fish, «Grocery-wrapped Pears», 1971.

Εκεί βρίσκεται ίσως το πιο συγκινητικό στοιχείο της ιστορίας τους. Δεν στέκονταν απέναντι από τους καλλιτέχνες σαν πελάτες, αλλά σαν άνθρωποι που ήθελαν να καταλάβουν πώς σκέφτονται και πώς δουλεύουν. Συχνά αγόραζαν έργα κατευθείαν από τα στούντιο, χωρίς γκαλερί και μεσάζοντες. Δημιούργησαν φιλίες με καλλιτέχνες που τότε μόλις ξεκινούσαν και τους στήριξαν σε μια στιγμή που το σύστημα της αγοράς δεν είχε ακόμη στραφεί προς αυτούς.

Υπάρχει και κάτι ακόμη που κάνει την ιστορία τους να μοιάζει σχεδόν απίθανη. Όταν δεν μπορούσαν να αγοράσουν ένα έργο, έβρισκαν άλλους τρόπους. Η National Gallery θυμίζει το περιστατικό με τον Κρίστο και τη Ζαν-Κλοντ, που χρειάζονταν κάποιον να κρατήσει τη γάτα τους ένα καλοκαίρι όσο δούλευαν στο Κολοράντο πάνω στο Valley Curtain. Οι Βόγκελ πήραν τη γάτα στο σπίτι τους, μαζί με τις δικές τους οκτώ γάτες, και σε αντάλλαγμα πήραν το έργο που ήθελαν.

Το 1992, όταν η συλλογή είχε ήδη πάρει τεράστιες διαστάσεις, πέντε φορτηγά έφτασαν στο διαμέρισμά τους για να μεταφέρουν 1.100 έργα στην National Gallery of Art στην Ουάσιγκτον. Παρότι πολλά ιδρύματα ενδιαφέρθηκαν για τη συλλογή, οι Βόγκελ διάλεξαν τη National Gallery γιατί η είσοδος είναι δωρεάν και γιατί το μουσείο δεν πουλά έργα από τις δωρεές του. Αυτό είχε σημασία για τους ίδιους, που δεν πούλησαν ποτέ έργο για κέρδος, ακόμη κι όταν κάποια από όσα είχαν αγοράσει φτηνά άξιζαν πια μια περιουσία.

Howard Simon, «Dorothy Vogel», λάδι σε καμβά. Dorothy and Herbert Vogel Collection.

Michael Lucero, «Dorothy as Pre-Columbian Figure», 1990

Howard Simon, «For Herb», λάδι σε καμβά. Dorothy and Herbert Vogel Collection.

Η γενναιοδωρία τους δεν σταμάτησε εκεί. Το 2008, με τη βοήθεια της National Gallery of Art, του National Endowment for the Arts και του Institute of Museum and Library Services, ξεκίνησαν το πρόγραμμα «Fifty Works for Fifty States».

Μέσα από αυτό δώρισαν 2.500 έργα σε 50 μουσεία, ένα σε κάθε πολιτεία των ΗΠΑ. Ήθελαν έργα σύγχρονης τέχνης να φτάσουν και σε μουσεία που ίσως να μην είχαν ποτέ τα μέσα να τα αποκτήσουν μόνα τους.

H Ντόροθι και o Χερμπ Βόγκελ

Γι’ αυτό και η ιστορία τους ξεφεύγει από το στενό πεδίο της συλλογής. Δεν αφορά μόνο το καλό μάτι, τη συνέπεια ή την τύχη δύο ανθρώπων που αγόρασαν έγκαιρα τους σωστούς καλλιτέχνες. Αφορά κάτι πιο σπάνιο: την ιδέα ότι η τέχνη μπορεί να γίνει ο μεγάλος κοινός τόπος μιας ζωής χωρίς να χρειάζεται πλούτο, επίδειξη ή εξουσία. Οι Βόγκελ κοίταζαν προσεκτικά, αγόραζαν ό,τι αγαπούσαν, ζούσαν μαζί με τα έργα και στο τέλος τα άφησαν πίσω τους για όλους.

Ίσως γι’ αυτό η ιστορία τους μένει τόσο δυνατά στο μυαλό. Γιατί μέσα σε μια εποχή που έχει συνηθίσει να μετρά την τέχνη με τιμές, επενδύσεις και ρεκόρ, οι Ντόροθι και Χερμπ Βόγκελ θυμίζουν κάτι σχεδόν παράδοξο: ότι μια μεγάλη συλλογή μπορεί να γεννηθεί απλώς από αγάπη, περιέργεια, επιμονή και από την πίστη πως αυτό που αξίζει πραγματικά δεν χρειάζεται να σου ανήκει για πάντα.