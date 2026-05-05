Ντόλι Πάρτον: Ακύρωσε τις συναυλίες της – «Μερικά φάρμακα με κάνουν να νιώθω λίγο ζαλισμένη»

Η Ντόλι Πάρτον ακύρωσε τις συναυλίες της στο Λας Βέγκας, που είχαν ήδη αναβληθεί, λόγω προβλημάτων υγείας που την κάνουν να νιώθει «ζαλισμένη», όπως ανέφερε σε δήλωσή της.

Ωστόσο, η σταρ της κάντρι διαβεβαίωσε τους θαυμαστές της ότι τα προβλήματά της είναι θεραπεύσιμα.

«Τα καλά νέα είναι ότι ανταποκρίνομαι πολύ καλά στα φάρμακα και τις θεραπείες και βελτιώνομαι κάθε μέρα», δήλωσε η 80χρονη σε ένα σύντομο βίντεο που δημοσίευσε μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Instagram. «Τα κακά νέα είναι ότι θα μου πάρει λίγο χρόνο μέχρι να φτάσω στο επίπεδο που απαιτεί η σκηνική εμφάνιση, επειδή μερικά από τα φάρμακα και τις θεραπείες με κάνουν να νιώθω λίγο ζαλισμένη, όπως συνήθιζε να λέει η γιαγιά μου», συνέχισε η Ντόλι Πάρτον.

Ντόλι Πάρτον: «Οι γιατροί λένε πως όλα όσα έχω είναι θεραπεύσιμα, οπότε θα το πιστέψω»

«Και φυσικά δεν μπορώ να ζαλιστώ κουβαλώντας μπάντζο, κιθάρες και τα παρόμοια φορώντας τακούνια 12 εκατοστών, και ξέρετε ότι θα τα φορέσω», αστειεύτηκε. «Για να μην πω για όλα αυτά τα βαριά κοστούμια με στρας, τα φουσκωμένα μαλλιά, τη μεγάλη μου… ε, προσωπικότητα. Θεέ μου, όλα αυτά θα ζάλιζαν τον οποιονδήποτε!».

Η Ντόλι Πάρτον δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες για την υγεία της, αλλά διευκρίνισε ότι πάντα «είχε προβλήματα με πέτρες στα νεφρά» και ότι το ανοσοποιητικό και το πεπτικό της σύστημα «έχουν διαταραχθεί εντελώς τα τελευταία δύο με τρία χρόνια και καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες για να αποκατασταθούν και να ενισχυθούν».

Επίσης, ανέφερε ότι οι γιατροί της την έχουν διαβεβαιώσει «πως όλα όσα έχω είναι θεραπεύσιμα, οπότε θα το πιστέψω».