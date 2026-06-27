Το ντοκιμαντέρ που κοιτάζει το σώμα-φαντασίωση της gay erotica των ’80s

Ο Mickey Squires υπήρξε κάποτε ένα σώμα πάνω στο οποίο μια ολόκληρη gay εποχή πρόβαλε τις φαντασιώσεις της.Ο Richard Bernstein είναι ο άνθρωπος που έμεινε μετά τη φαντασίωση.

Το νέο ντοκιμαντέρ Mickey & Richard, των Ryan A. White και A.P. Pickle, επιστρέφει στον Bernstein, έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους άντρες της gay ερωτικής εικόνας των ’80s, τότε που το πορνό δεν ήταν ατελείωτο ψηφιακό περιεχόμενο, αλλά περιοδικά σε περίπτερα, VHS κασέτες, κρυμμένες συλλογές και βλέμματα που έψαχναν εικόνες επιθυμίας πριν από το ίντερνετ.

Η ταινία, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο International Film Festival Rotterdam και προβλήθηκε επίσης στο BFI Flare, το Pink Apple, το Sunny Bunny και το Frameline50, δεν ενδιαφέρεται απλώς για τη νοσταλγία της παλιάς gay erotica. Κοιτάζει το όριο ανάμεσα στον Richard Bernstein και τον Mickey Squires: τον άνθρωπο και το ερωτικό προσωπείο που τον έκανε γνωστό.

Ο Mickey Squires στο Colt Men No. 7 το 1980, όταν ο Richard Bernstein άρχισε να γίνεται ένα από τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα της gay ερωτικής εικόνας πριν από το ίντερνετ.

Για χρόνια, η Αμερική γνώριζε τον Bernstein κυρίως ως Mickey Squires: αρρενωπό, μυώδη, μουστακαλή, ένα είδος gay ανδρικού αρχέτυπου που εμφανιζόταν σε εξώφυλλα, περιοδικά και βίντεο της εποχής. Στο νέο πορτρέτο του, όμως, ο ίδιος μοιάζει περισσότερο να θέλει να απομακρυνθεί από την εικόνα που κάποτε τον καθόρισε. «Αυτές τις μέρες νιώθω τόσο μακριά από τον Mickey Squires», λέει.

Αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον σημείο της ιστορίας του. Ο Mickey Squires ήταν δημόσιος, φωτεινός, σεξουαλικά διαθέσιμος ως εικόνα. Ο Richard Bernstein ήταν πιο κλειστός, πιο ανασφαλής, πιο σύνθετος.

Ο ίδιος μιλά για το πώς η πορνογραφία και η εργασία ως συνοδός λειτουργούσαν για εκείνον σχεδόν σαν υποκριτική: ο Mickey δεν ήταν απλώς συνέχεια του χαρακτήρα του, αλλά κοστούμι, ρόλος, άμυνα, τρόπος επιβίωσης.

Το Mickey & Richard σκάβει ακριβώς αυτή τη διάσταση. Δεν παρουσιάζει τη βιομηχανία ερωτικών ταινιών των ’80s σαν χαμένο παράδεισο, ούτε τον Bernstein σαν εύκολο σύμβολο σεξουαλικής απελευθέρωσης. Αντίθετα, τον αφήνει να μιλήσει για τη δουλειά, τη φτώχεια, την ανάγκη να πληρώσει το ενοίκιο, την επιθυμία να σταθεί μπροστά στην κάμερα, αλλά και την προκατάληψη απέναντι στους ανθρώπους που εργάστηκαν στη σεξουαλική βιομηχανία.

Ο Bernstein επιμένει ότι δεν μετάνιωσε για όσα έκανε. Δεν μετάνιωσε ούτε για τους ανθρώπους γύρω του που έκαναν ό,τι χρειαζόταν για να ζήσουν. «Δεν ξέρεις τι περνάει ο άλλος», λέει. Αυτή η φράση, σε ένα τέτοιο θέμα, έχει σημασία. Μετακινεί την ιστορία από το θέαμα στο βίωμα.

Ο Mickey Squires σε αρχειακό υλικό της Colt, από την εποχή που η gay erotica κυκλοφορούσε μέσα από περιοδικά, VHS και συλλεκτικές εικόνες

Η διαδρομή του ξεκινά από το Long Beach, από ένα παιδί που δεν ήταν καλό στα σπορ αλλά ήξερε ότι μπορούσε να σταθεί μπροστά σε μια κάμερα. Στο UCLA βρέθηκε ως ο λευκός άντρας σε μια κατά τα άλλα μαύρη ομάδα cheerleading. Άρχισε να γυμνάζεται σοβαρά, να φτιάχνει το σώμα του, να μαθαίνει πώς η εικόνα μπορεί να γίνει εργαλείο, εισόδημα, ταυτότητα.

Η πρώτη του δουλειά ως μοντέλο, ένα διαφημιστικό flyer του 1980 για το Probe, τον έβαλε σε έναν κόσμο όπου το gay σώμα έβγαινε από την ιδιωτικότητα και γινόταν εμπορεύσιμη, συλλεκτική, λατρευτική εικόνα. Αργότερα ήρθαν τα εξώφυλλα, οι φωτογραφήσεις, η Colt, τα περιοδικά, τα βίντεο. Ο ίδιος θυμάται να περνά από περίπτερο στη Νέα Υόρκη και να βλέπει σειρές ολόκληρες από περιοδικά με τον Mickey Squires να τον κοιτάζουν πίσω.

Αλλά αυτό το αρχείο έχει και σκοτάδι. Ο Bernstein είναι επιζών της κρίσης του AIDS. Ζει με HIV εδώ και δεκαετίες και είναι εδώ και χρόνια μη ανιχνεύσιμος. Μιλά για τους άντρες που γνώρισε στο Σαν Φρανσίσκο, στο Λος Άντζελες, στη Νέα Υόρκη, για μια ολόκληρη γενιά gay ανδρών που χάθηκε και που, όπως λέει, θα μπορούσε να είχε προσφέρει τόσα στον κόσμο.

Εκεί το ντοκιμαντέρ αποκτά το πραγματικό του βάρος. Δεν είναι μόνο η ιστορία ενός συμβόλου της παλιάς gay ερωτικής εικόνας. Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που πέρασε από τη σεξουαλική απελευθέρωση στην επιδημία, από το αναλογικό αρχείο στο ψηφιακό πορνό, από τη νεανική λατρεία του σώματος στη σωματική φθορά, από τη φήμη στην αφάνεια και ξανά πίσω σε μια τρίτη, παράξενη δημοσιότητα.

Ο Bernstein μιλά με περιέργεια και όχι με ηθικό πανικό για τη σημερινή ψηφιακή σεξουαλική κουλτούρα. Καταλαβαίνει ότι ένας άντρας με το σώμα του Mickey Squires θα μπορούσε σήμερα να βγάλει πολύ περισσότερα χρήματα μέσω πλατφορμών. Την ίδια στιγμή, βρίσκει παράξενη την ευκολία με την οποία οι gay άντρες συναντιούνται και απορρίπτονται μέσα από εφαρμογές. Δεν νοσταλγεί αφελώς το παρελθόν, αλλά αναγνωρίζει ότι η υλικότητα της παλιάς gay ζωής —τα λουτρά, τα μπαρ, τα clubs, το Castro— είχε άλλη θερμοκρασία.

Ο Richard Bernstein σήμερα, στο ντοκιμαντέρ Mickey & Richard, όπου επιστρέφει στην ιστορία του Mickey Squires και στο ερωτικό προσωπείο που τον έκανε γνωστό στη gay κουλτούρα των ’80s. Φωτ.: Wohler Films LLC

Το πιο τρυφερό σημείο της ιστορίας του αφορά τον σύντροφό του, Dan, που πέθανε από HIV. Ο Bernstein λέει ότι μετανιώνει που δεν έχουν αρκετές φωτογραφίες μαζί. Σήμερα, που όλοι φωτογραφίζονται διαρκώς, αυτή η απουσία μοιάζει σχεδόν αδιανόητη. Για εκείνη τη γενιά, όμως, η αγάπη συχνά δεν άφηνε δημόσια τεκμήρια. Υπήρχε, αλλά δεν καταγραφόταν.

Το Mickey & Richard έρχεται έτσι να καλύψει όχι μόνο το αρχείο του Mickey, αλλά και το κενό γύρω από τον Richard. Τον δείχνει ως άντρα που κάποτε έπαιξε μια φαντασίωση, αλλά τώρα θέλει να γίνει αντιληπτός ως κάτι περισσότερο από αυτήν. Ως άνθρωπος που επέζησε από εξάρτηση, οικονομικές δυσκολίες, HIV, απώλειες, καρδιακή προσβολή, γήρας και τη διαρκή επιστροφή ενός νεότερου εαυτού του μέσα από τις εικόνες.

Σήμερα ζει στο Palm Springs και εργάζεται σε έναν χώρο διαβίωσης για LGBTQ+ ηλικιωμένους. Η λεπτομέρεια αυτή μοιάζει σχεδόν σαν ήσυχη απάντηση σε όλη την προηγούμενη ζωή του. Από το σώμα που κάποτε έγινε αντικείμενο πόθου για μια κοινότητα, στον άνθρωπο που τώρα ζει ανάμεσα σε ανθρώπους που κουβαλούν τις δικές τους ιστορίες επιβίωσης.

Το ντοκιμαντέρ δεν ζητά να δούμε τον Mickey Squires με αθωότητα. Ζητά να δούμε τον Richard Bernstein με περισσότερη πολυπλοκότητα. Να καταλάβουμε ότι πίσω από κάθε εικόνα που έγινε φαντασίωση υπάρχει κάποιος που έπρεπε να ξυπνήσει την επόμενη μέρα μέσα στο ίδιο του το σώμα.

Και ίσως αυτή να είναι η πραγματική συγκίνηση της ταινίας. Ότι ο Bernstein δεν εμφανίζεται ως θρύλος που ζητά αποθέωση, ούτε ως θύμα που ζητά λύπηση. Εμφανίζεται ως άνθρωπος που κοιτάζει πίσω, όχι για να ξαναγίνει ο Mickey Squires, αλλά για να συμφιλιωθεί με το γεγονός ότι κάποτε τον έπαιξε.

Ο Mickey Squires ανήκει στο gay αρχείο. Ο Richard Bernstein, όμως, είναι ακόμη εδώ. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της ιστορίας.

με στοιχεία από Man about Town