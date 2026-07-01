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Ντέιβιντ Χόκνεϊ: Πωλήθηκε ο πρώτος πίνακας μετά τον θάνατό του

Πρόκειται για το «The Only One with Waves» (1991) το οποίο σηματοδότησε τη στιγμή που ο καλλιτέχνης απομακρύνθηκε από τις εμβληματικές του εικόνες με τις πισίνες

The LiFO team
The LiFO team
ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΧΟΚΝΕΪ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EPA
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Ένας πίνακας που σηματοδότησε μια καθοριστική στροφή στην καλλιτεχνική πορεία του Ντέιβιντ Χόκνεϊ πωλήθηκε στην πρώτη μεγάλη δημοπρασία μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη, τον περασμένο μήνα.

Το έργο «The Only One with Waves» (1991) πωλήθηκε στις 26 Ιουνίου έναντι 2,42 εκατ. λιρών (περίπου 2,79 εκατ. ευρώ) στη δημοπρασία Modern & Contemporary Art του οίκου Phillips στο Λονδίνο.

Ζωγραφισμένος λίγο μετά την αγορά της κατοικίας του Χόκνεϊ στο Μαλιμπού της Καλιφόρνιας, η ελαιογραφία, διαστάσεων 91,4×122 εκατοστών, αποτυπώνει τη διαρκώς μεταβαλλόμενη και ορμητική κίνηση των κυμάτων του Ειρηνικού Ωκεανού.

Ντέιβιντ Χόκνεϊ: Πωλήθηκε ο πρώτος πίνακας μετά τον θάνατό του Facebook Twitter
Το έργο «The Only One with Waves» του Ντέιβιντ Χόκνεϊ

Πρόκειται για ένα από τα έργα που σηματοδότησαν τη μετάβαση του καλλιτέχνη από τις χαρακτηριστικές, σχεδόν ακίνητες απεικονίσεις των πισινών του Λος Άντζελες – όπως στα έργα «Mr and Mrs Clark and Percy» (1971) και «The Splash» (1967) – προς μια πιο αφαιρετική εικαστική προσέγγιση.

Ο πίνακας είχε αλλάξει τελευταία φορά χέρια το 2018, όταν δημοπρατήθηκε από τον οίκο Sotheby's στη Νέα Υόρκη έναντι 2,17 εκατ. δολαρίων (περίπου 1,9 εκατ. ευρώ). Μέχρι σήμερα έχει πωληθεί μόλις τρεις φορές.

Το παράδοξο με το έργο του Χόκνεϊ

Παρά τις προσδοκίες της αγοράς τέχνης, η πρώτη αυτή δημοπρασία μετά τον θάνατο του Χόκνεϊ δεν οδήγησε στην εμφάνιση του λεγόμενου «posthumous premium», δηλαδή της σημαντικής αύξησης της αξίας που συχνά παρατηρείται στα έργα καλλιτεχνών μετά τον θάνατό τους.

Η Abigail Hartmann Associates, εταιρεία που παρέχει ανεξάρτητες εκτιμήσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα των καλών και διακοσμητικών τεχνών, ανέφερε ότι το ενδιαφέρον για το έργο του Ντέιβιντ Χόκνεϊ «αυξήθηκε θεαματικά» μετά τον θάνατό του, γεγονός που κατέστησε τη συγκεκριμένη δημοπρασία μία από τις πιο πολυαναμενόμενες της φετινής σεζόν.

Παράλληλα, η πλατφόρμα MyArtBroker κατέγραψε αύξηση κατά 1.200% στις αιτήσεις για αγοραπωλησίες και εκτιμήσεις έργων του Χόκνεϊ μέσα στο 48ωρο που προηγήθηκε της δημοπρασίας.

Ωστόσο, παρά το έντονο ενδιαφέρον, το έργο «The Only One with Waves» δεν ξεπέρασε την ανώτατη εκτιμώμενη τιμή του, η οποία είχε οριστεί στα 2,5 εκατ. λίρες (περίπου 2,91 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με την πλατφόρμα σύγχρονης τέχνης Ocula, αυτό δείχνει ότι οι συλλέκτες εξακολουθούν να αποτιμούν τα έργα του καλλιτέχνη με βάση τις ήδη διαμορφωμένες αξίες της αγοράς, αντί να πληρώνουν το λεγόμενο «μεταθανάτιο premium», δηλαδή την επιπλέον υπεραξία που συχνά αποκτούν τα έργα ενός δημιουργού μετά τον θάνατό του.

Με πληροφορίες από euronews.com

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