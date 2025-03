Ντέιβιντ Γιοχάνσεν: Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ένας από τους πρωτοπόρους του πανκ κινήματος

Ο Ντέιβιντ Γιοχάνσεν, το τελευταίο επιζών μέλος του επιδραστικού γκλαμ και πρωτο-πανκ συγκροτήματος New York Dolls, πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

Ο Γιόχανσεν πέθανε την Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου, στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το Rolling Stone, που επικαλείται εκπρόσωπο της οικογένειας. Νωρίτερα φέτος έγινε γνωστό ότι έπασχε από καρκίνο 4ου σταδίου και είχε όγκο στον εγκέφαλο.

Στις αρχές της δεκαετίας του '70, οι New York Dolls υπήρξαν πρόδρομοι του πανκ κινήματος και το στυλ του συγκροτήματος - πειραγμένα μαλλιά, γυναικεία ρούχα και πολύ μακιγιάζ - ενέπνευσε την γκλαμ αισθητική που εμφανίστηκε στη σκηνή του heavy metal μια δεκαετία αργότερα με συγκροτήματα όπως οι Faster Pussycat και οι Mötley Crüe.

Οι New York Dolls με τον Γιοχάνσεν στο κέντρο / Φωτ: Getty Images

Ο Κρις Στάιν των Blondie στη βιογραφία του έγραψε ότι οι Dolls «άνοιξαν μια πόρτα για να περάσουμε οι υπόλοιποι», ενώ ο Τόμι Λι των Motley Crue τους αποκάλεσε πρώιμες εμπνεύσεις.

«Όταν είσαι καλλιτέχνης, το κύριο πράγμα που θέλεις να κάνεις είναι να εμπνέεις τους ανθρώπους, οπότε αν το πετύχεις αυτό, είναι πολύ ευχάριστο», είχε δηλώσει ο Γιοχάνες στην εφημερίδα Knoxville News-Sentinel το 2011.

Παρότι έχουν αναγνωριστεί για τη σημαντική θέση τους στην ιστορία της πανκ, η μπάντα ποτέ δεν γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία και συχνά ταλανιζόταν από εσωτερικές διαμάχες και εθισμούς σε ναρκωτικές ουσίες.

Το 2004, ο πρώην frontman των Smiths και θαυμαστής των Dolls, Μόρισεϊ, έπεισε τον Γιοχάνσεν και τα υπόλοιπα εν ζωή μέλη να κάνουν reunion στο Meltdown Festival στην Αγγλία. Έκτοτε, κυκλοφόρησαν τρεις ακόμη δίσκους.

Στη δεκαετία του '80, ο Γιοχάνσεν ανέλαβε την περσόνα του Buster Poindexter και ηχογράφησε την επιτυχία «Hot, Hot, Hot» το 1987.

Επίσης, εμφανίστηκε σε ταινίες όπως τα «Candy Mountain», «Let It Ride», «Married to the Mob». Μάλιστα, έκανε μία αξιομνημόνευτη εμφάνιση ως το φάντασμα των περασμένων Χριστουγέννων στην παραγωγή «Scrooged» με τον Μπιλ Μάρεϊ.

Παρουσίαζε επίσης την εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή «The Mansion of Fun» στο Sirius XM και ασχολούταν με τη ζωγραφική.

Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Μάρα Χένεσι, και μία θετή κόρη, τη Λέα Χένεσι.

Με πληροφορίες από Associated Press