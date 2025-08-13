Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Επιστρέφει σε ταινία που σκηνοθετεί ο γιος του - Η πρώτη εικόνα από το «Anemone»

Στη μεγάλη οθόνη επιστρέφει, λόγω του γιου του, ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις με την ταινία «Anemone».

Ο γίγαντας της έβδομης τέχνης που είχε αναγγείλει την οριστική και αμετάκλητη αποχώρησή του από τα πλατό, εκπλήσσει με την επιστροφή του. Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις δεν θα μπορούσε να αρνηθεί μια συμμετοχή στο «Anemone» του γιου του, Ρόναν, σε μια ταινία για τους ανδρικούς οικογενειακούς δεσμούς. Η ταινία σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο μεγάλου μήκους του Ρόναν Ντέι Λούις ενώ το σενάριο είναι και από τους δύο.

Το project από την Focus Features πρόκειται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης το οποίο ξεκινά στις 26 Σεπτεμβρίου και διαρκεί έως τις 13 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας την επιστροφή του τρεις φορές βραβευμένου με Όσκαρ μετά από τη «συνταξιοδότησή» του, όπως χαρακτηριστικά σχολιάζει το Ηollywood Reporter.

Ο τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, που θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους στην ιστορία του κινηματογράφου, επιστρέφει μετά από οκτώ χρόνια απουσίας με την ταινία «Anemone». Στο παρελθόν ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις έχει αποσυρθεί δύο φορές από το σινεμά. Η πρώτη ήταν μετά την ταινία «The Boxer» του 1996 και η δεύτερη ήρθε μετά το «Phantom Thread» το 2017. Ωστόσο, πέρυσι ο σπουδαίος σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε άφησε να εννοηθεί ότι ίσως υπάρξει μία ακόμα συνεργασία τους, σύμφωνα με το World of Reel.

Η υπόθεση της ταινίας

Η ταινία «Anemone» θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 3 Οκτωβρίου. Το σενάριο χαρακτηρίζεται ως μια εξερεύνηση «των πολύπλοκων και εσωτερικών δεσμών που υπάρχουν μεταξύ αδελφών, πατέρων και γιων». Παράλληλα με την ανακοίνωση, δόθηκε στη δημοσιότητα και η πρώτη εικόνα της ταινίας, με το καθηλωτικό βλέμμα του ηθοποιού να υπενθυμίζει γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ηθοποιούς.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή της ταινίας «Anemone», πρόκειται για «ένα συναρπαστικό οικογενειακό δράμα για ζωές που ανατρέπονται από φαινομενικά ασυμβίβαστες κληρονομιές πολιτικής και προσωπικής βίας». Η ταινία, που διαδραματίζεται στη Βόρεια Αγγλία, «ακολουθεί έναν μεσήλικα άνδρα (Σον Μπιν) που ξεκινά από το σπίτι του στα προάστια για ένα ταξίδι στο δάσος, όπου επανασυνδέεται με τον αποξενωμένο αδελφό του (Ντέι Λιούις). Δεμένοι από ένα μυστηριώδες, περίπλοκο παρελθόν, οι άνδρες μοιράζονται μια ταραγμένη, αν και περιστασιακά τρυφερή σχέση, μια σχέση που άλλαξε για πάντα από συγκλονιστικά γεγονότα δεκαετίες νωρίτερα».

Το καστ συμπληρώνουν οι Σον Μπιν, Σαμάνθα Μόρτον, Σάμιουελ Μπότομλεϊ και Σάφια Όουκλεϊ-Γκριν. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Μάντσεστερ με διευθυντή φωτογραφίας τον Μπεν Φόντερσμαν, τη βραβευμένη ενδυματολόγο Τζέιν Πέτρι και τον Κρις Όντι στην σκηνογραφία.