Ντάνιελ Κρεγκ: Από τον Τζέιμς Μποντ στο βαθύ συναίσθημα του «Queer»

Ο Ντάνιελ Κρεγκ, σε μια νέα, τολμηρή στροφή στην καριέρα του, ξεδιπλώνει έναν διαφορετικό εαυτό στην ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο, "Queer".

Στο έργο αυτό, που διαδραματίζεται στη ο μεταπολεμικό Μέξικο Σίτι, ο Ντάνιελ Κρεγκ αφήνει πίσω του την εικόνα του γοητευτικού πράκτορα και ενσαρκώνει τον Lee, έναν Αμερικανό εξόριστο που αναζητά έρωτα και λύτρωση, ενώ ταυτόχρονα παλεύει με τις δικές του εσωτερικές συγκρούσεις.

Στο "Queer", ο Κρεγκ ενσαρκώνει έναν χαρακτήρα πολύ μακριά από τον 007. Ο Lee, ντυμένος με τσαλακωμένα λινά κοστούμια, περιφέρεται στη ζεστή πόλη, παλεύοντας με τον εθισμό του και την ανάγκη του για αγάπη. Η σχέση του με τον Allerton, έναν νεαρό, αποστασιοποιημένο άνδρα (Drew Starkey), προσφέρει μια έντονη, βαθιά μελέτη της καταπίεσης, του πόθου και της αυτογνωσίας.

Η ταινία, με φόντο τα σκηνικά του θρυλικού στούντιο Cinecittà στη Ρώμη, είναι γεμάτη από πλαισιωμένα παράθυρα και πόρτες που υπονοούν τις ανοιχτές (ή κλειστές) πύλες του εσωτερικού μας κόσμου, σύμφωνα με το Associated Press. «Το τραγικό δεν είναι να προσπαθήσεις και να αποτύχεις, αλλά να μην προσπαθήσεις καθόλου», λέει ο Κρεγκ, αναφερόμενος τόσο στην τέχνη όσο και στη ζωή.

Η συμμετοχή του Κρεγκ στην ταινία δεν ήταν απλώς μια επαγγελματική επιλογή, αλλά μια καλλιτεχνική πρόκληση. Ο ίδιος απορρίπτει την άποψη ότι ο ρόλος του ήταν "τολμηρός": «Αυτός είναι ο λόγος που ξυπνάω το πρωί», λέει. Η συνεργασία με τον Γκουαντανίνο, σκηνοθέτη του "Call Me By Your Name", ήταν καθοριστική για τον ηθοποιό. «Αναγνώρισα πολλά στον Lee», σημειώνει, αναφερόμενος στον καταπιεσμένο αλλά και ανοιχτό χαρακτήρα του.

Οι τολμηρές ερωτικές σκηνές της ταινίας προκάλεσαν συζητήσεις, αλλά ο Γκουαντανίνο και ο Κρεγκ υποστηρίζουν ότι ήταν απόλυτα ειλικρινείς και απαραίτητες. «Η δουλειά μας είναι να παρουσιάσουμε την αλήθεια, χωρίς δισταγμούς ή υπεκφυγές», τονίζει ο Κρεγκ.

Η ερμηνεία του Κρεγκ στο "Queer" έχει ήδη χαρακτηριστεί ως μία από τις καλύτερες της καριέρας του, με τους κριτικούς να μιλούν για πιθανή υποψηφιότητα για Όσκαρ. Ο ίδιος φαίνεται να έχει ανακαλύψει μια νέα πνοή στην υποκριτική του πορεία. «Αν μπορώ να έχω τέτοιες εμπειρίες ξανά, θέλω να συνεχίσω να παίζω», δηλώνει.

Η συνεργασία του με τον Γκουαντανίνο δεν τελειώνει εδώ, καθώς ήδη σχεδιάζουν μια νέα ταινία, αποδεικνύοντας ότι ο Κρεγκ είναι έτοιμος να εξερευνήσει νέους καλλιτεχνικούς δρόμους μακριά από τη σκιά του James Bond.