Ντάνι Γκλόβερ: Ο σταρ του «Lethal Weapon» αποκάλυψε ότι πάσχει από Αλτσχάιμερ

Ο Ντάνι Γκλόβερ, ο ηθοποιός και ακτιβιστής που το ευρύ κοινό γνώρισε κυρίως ως Ρότζερ Μέρτο στη σειρά ταινιών «Lethal Weapon», αποκάλυψε ότι πάσχει από Αλτσχάιμερ.

Ο Αμερικανός ηθοποιός, που θα γίνει 80 ετών στις 22 Ιουλίου, δήλωσε στο «Today» και στο περιοδικό People ότι διαγνώστηκε με τη νόσο πριν από τρία χρόνια. Μιλώντας για πρώτη φορά δημόσια για την κατάστασή του, είπε ότι ακόμη προσπαθεί να αποδεχθεί πλήρως τη διάγνωση.

«Υπάρχουν στιγμές που συνεχίζεις να θυμάσαι πράγματα και αυτό σου επιβεβαιώνει ότι μπορείς ακόμη να θυμηθείς. Και υπάρχουν στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ», είπε στο People.

Η κόρη του, Μαντίσα, ανέφερε ότι άρχισε να παρατηρεί αλλαγές στη συμπεριφορά του το 2022. Όπως είπε, ο πατέρας της θυμόταν πάντοτε με εντυπωσιακή λεπτομέρεια περιστατικά, συνομιλίες και πρόσωπα από τη ζωή του, όμως σταδιακά άρχισαν να λείπουν κομμάτια από ιστορίες που είχε αφηγηθεί πολλές φορές στο παρελθόν.

Ο Γκλόβερ γεννήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο και μεγάλωσε σε οικογένεια εργαζομένων στα ταχυδρομεία. Πριν στραφεί στην υποκριτική, εργάστηκε στην κοινοτική ανάπτυξη και συνδέθηκε από νωρίς με τον ακτιβισμό, που έμεινε σταθερό κομμάτι της δημόσιας παρουσίας του.

Ο ρόλος του Ρότζερ Μέρτο στο «Lethal Weapon» τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς του αμερικανικού σινεμά της δεκαετίας του 1980, όμως ο Γκλόβερ δεν περιορίστηκε ποτέ στις ταινίες δράσης. Στο «The Color Purple» υποδύθηκε τον Μίστερ, τον κακοποιητικό σύζυγο της ηρωίδας που έπαιξε η Γούπι Γκόλντμπεργκ, ενώ αργότερα συμμετείχε σε ταινίες όπως τα «Angels in the Outfield», «The Royal Tenenbaums» και «The Last Black Man in San Francisco».

Στη διάρκεια της καριέρας του προτάθηκε τέσσερις φορές για Emmy, ενώ το 2022 τιμήθηκε από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου με το βραβείο Jean Hersholt Humanitarian Award, για την κοινωνική και ανθρωπιστική του δράση.

Ο Ντάνι Γκλόβερ σε αποστολή της UNICEF στην Αιθιοπία / Φωτ.: EPA, αρχείου

Ο ακτιβισμός υπήρξε σταθερό κομμάτι της ζωής του. Από το 1998 έως το 2004 διετέλεσε πρεσβευτής καλής θέλησης του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, με επίκεντρο ζητήματα φτώχειας, υγείας και ανάπτυξης στην Αφρική, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

Σήμερα ο Γκλόβερ ζει στο Σαν Φρανσίσκο, στην πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Στο πλευρό του βρίσκονται η κόρη του, Μαντίσα, ο μικρότερος αδελφός του, Μάρτι, και ομάδα φροντιστών. Η οικογένειά του λέει ότι οι πιο καθαρές ώρες της ημέρας είναι συνήθως το πρωί, όταν προσπαθεί να διαβάσει, να παρακολουθήσει ειδήσεις ή να βάλει σε τάξη τη σκέψη του.

Ο Γκλόβερ λέει ότι ακόμη προσπαθεί να συμφιλιωθεί με τη διάγνωση, χωρίς όμως να τη βλέπει ως το τέλος της ζωής του. «Έχω ακόμη την κόρη μου, έχω φίλους», είπε. είπε «Η ζωή συνεχίζεται».

Με πληροφορίες από Associated Press, People