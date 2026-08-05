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Το «Νούμερο 21» της Χριστίνας Λαμπούσης ανεβαίνει στο Μικρό Γκλόρια

Ένα έργο, που βασίζεται σε πραγματική δικαστική υπόθεση, σκηνοθετεί η Ερμίνα Κυριαζή και η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τις 17 Οκτωβρίου.

The LiFO team
The LiFO team
Το «Νούμερο 21» της Χριστίνας Λαμπούσης ανεβαίνει στο Μικρό Γκλόρια Facebook Twitter
Η παράσταση εστιάζει στην πιο ρευστή διάσταση της βίας, της επιβίωσης και της αυτοάμυνας, ανοίγοντας έναν διάλογο γύρω από ζητήματα που εξακολουθούν να απασχολούν το δημόσιο διάλογο. Φωτ.: Λίνα Οικονόμου
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Το θεατρικό έργο «Νούμερο 21» της Χριστίνας Λαμπούση παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη σκηνή, σε σκηνοθεσία της Ερμίνας Κυριαζή, από τις 17 Οκτωβρίου στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Η υπόθεσή του είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα που απασχόλησαν το ελληνικό κοινό στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και εμπνέεται από τη δικαστική απόφαση αθώωσης μιας γυναίκας, η οποία είχε στραγγαλίσει τον σύζυγό της έπειτα από μακροχρόνια κακοποίηση.

Σύμφωνα με τις δημιουργούς, η παράσταση δεν επιχειρεί να αναπαραστήσει απλώς το συγκεκριμένο περιστατικό ούτε να διατυπώσει εύκολα συμπεράσματα γύρω από την υπόθεση.

Το «Νούμερο 21» της Χριστίνας Λαμπούσης ανεβαίνει στο Μικρό Γκλόρια Facebook Twitter
Φωτ.: Λίνα Οικονόμου

Αντίθετα, εστιάζει στην πιο ρευστή διάσταση της βίας, της επιβίωσης και της αυτοάμυνας, ανοίγοντας έναν διάλογο γύρω από ζητήματα που εξακολουθούν να απασχολούν το δημόσιο διάλογο.

Η Ερμίνα Κυριαζή επιστρέφει στη σκηνή του Μικρού Γκλόρια, όπου έχει παρουσιάσει στο παρελθόν τις παραστάσεις «Τσιτάχ, η ερημιά του τερματοφύλακα» και «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη.

Το θεατρικό κείμενο «Νούμερο 21» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετρονόμος.
Η παράσταση παίζεται από 17 Οκτωβρίου στο θέατρο ΜΙΚΡΟ ΓΚΛΟΡΙΑ. 
Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:00. 
Διάρκεια: 90’ 
Για κρατήσεις εισιτηρίων κάντε κλικ εδώ. 
Προπώληση: more.com

Πολιτισμός

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