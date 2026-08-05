Το «Νούμερο 21» της Χριστίνας Λαμπούσης ανεβαίνει στο Μικρό Γκλόρια

Το θεατρικό έργο «Νούμερο 21» της Χριστίνας Λαμπούση παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη σκηνή, σε σκηνοθεσία της Ερμίνας Κυριαζή, από τις 17 Οκτωβρίου στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Η υπόθεσή του είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα που απασχόλησαν το ελληνικό κοινό στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και εμπνέεται από τη δικαστική απόφαση αθώωσης μιας γυναίκας, η οποία είχε στραγγαλίσει τον σύζυγό της έπειτα από μακροχρόνια κακοποίηση.

Σύμφωνα με τις δημιουργούς, η παράσταση δεν επιχειρεί να αναπαραστήσει απλώς το συγκεκριμένο περιστατικό ούτε να διατυπώσει εύκολα συμπεράσματα γύρω από την υπόθεση.

Facebook Twitter Φωτ.: Λίνα Οικονόμου

Αντίθετα, εστιάζει στην πιο ρευστή διάσταση της βίας, της επιβίωσης και της αυτοάμυνας, ανοίγοντας έναν διάλογο γύρω από ζητήματα που εξακολουθούν να απασχολούν το δημόσιο διάλογο.

Η Ερμίνα Κυριαζή επιστρέφει στη σκηνή του Μικρού Γκλόρια, όπου έχει παρουσιάσει στο παρελθόν τις παραστάσεις «Τσιτάχ, η ερημιά του τερματοφύλακα» και «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη.

Το θεατρικό κείμενο «Νούμερο 21» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετρονόμος.

Η παράσταση παίζεται από 17 Οκτωβρίου στο θέατρο ΜΙΚΡΟ ΓΚΛΟΡΙΑ.

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:00.

Διάρκεια: 90’

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Προπώληση: more.com