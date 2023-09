Το «Nothing Else Matters» των Metallica ξεπέρασε το 1 δισ. streams στο Spotify

To Nothing Else Matters των Metallica κατάφερε ξανά κάτι που λίγοι έχουν καταφέρει στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα: ξεπέρασε το 1 δισ. streams στο Spotify.

Είναι το δεύτερο τραγούδι των θρυλικών Metallica που αγγίζει το ορόσημο αυτό στο Spotify καθώς πρώτο τα κατάφερε το «Enter Sandman» ον περασμένο Δεκέμβριο.

Το Spotify καλωσόρισε το Nothing Else Matters των Metallica στο κλαμπ των «δισεκατομμυρίων» με ανάρτησή του.

Το Billions Club είναι μια λίστα αναπαραγωγής που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2020 και περιλαμβάνει όλα τα τραγούδια στο Spotify που έχουν πετύχει το ορόσημο αυτό. Μετά το επίτευγμα, το Spotify «απονέμει» στους καλλιτέχνες την πλακέτα Billions Club.

Άλλα κομμάτια που το έχουν πετύχει αυτό είναι τα Eye Of The Tiger από Survivor, το "Dancing Queen" των ABBA και το "I Wanna Dance With Somebody" της Whitney Houston ενώ συνολικά το έχουν πετύχει περίπου 500 τραγούδια.

Η ιστορία του Nothing Else Matters των Metallica

Το "Nothing Else Matters" εμφανίστηκε αρχικά στο ομότιτλο άλμπουμ των Metallica το 1991, γνωστό και ως Black Album, που επανακυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2021 ως remastered deluxe box set μέσω της Blackened Recordings του συγκροτήματος. Το τραγούδι έφτασε στη θέση Νο. 11 στο chart του Billboard καθώς και στις πρώτες δέκα θέσεις σε πολλά ευρωπαϊκά charts.

Το "Nothing Else Matters" ακούγεται και στο videogame "Guitar Hero: Metallica" και έχουν γίνει πάνω από 40 διασκευές από διαφορετικούς καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων των Shakira, Bif Naked, Macy Gray, Aocalyptica κλπ.

Το Black Album είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους εμπορικά και ποιοτικά δίσκους όλων των εποχών. Η κυκλοφορία του το 1991 όχι μόνο χάρισε στους Metallica το πρώτο τους Νο. 1 άλμπουμ σε πάνω από 10 χώρες αλλά σήμαναν και την κυριαρχία της μπάντας σε ραδιόφωνα, MTV και συναυλίες σε όλο τον κόσμο.

Το Black Album παραμένει αδιαμφισβήτητα ως το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία της Nielsen SoundScan, ξεπερνώντας κάθε κυκλοφορία σε κάθε είδος τα τελευταία 30 χρόνια.

Μια εντελώς νέα και διαφορετική εκδοχή του "Nothing Else Matters" ακούγεται δύο φορές στην ταινία του 2021 της Disney "Jungle Cruise".

Τον Αύγουστο του 2021, το videoclip του "Nothing Else Matters" ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube και ήταν το πρώτο κομμάτι των Metallica που κατάφερε κάτι τέτοιο.

Με πληροφορίες του hennemusic