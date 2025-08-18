Αγγλία: Το 900 ετών Κάστρο του Νόργουιτς ανοίγει ξανά έπειτα από πενταετή ανακαίνιση

Μετά από μια πενταετή ανακαίνιση αξίας £27,5 εκατομμυρίων, το Κάστρο του Νόργουιτς - ένα από τα πιο σημαντικά Νορμανδικά παλάτια της Ευρώπης - ανοίγει ξανά για το κοινό.

Υψωμένο πάνω από τον ορίζοντα της πόλης, το κάστρο χτίστηκε από τον Γουλιέλμο τον Κατακτητή και ολοκληρώθηκε από τον γιο του, βασιλιά Ερρίκο Α’, το 1121. Για αιώνες, υπήρξε σύμβολο της Νορμανδικής δύναμης.

Τώρα, το φρούριο επανασχεδιάστηκε ως «The People's Palace», με όλους τους 5 ορόφους του - από το υπόγειο έως τα τείχη - ανοικτά στους επισκέπτες για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Είναι επίσης πλέον το πιο προσβάσιμο κάστρο του Ηνωμένου Βασιλείου, χάρη σε έναν υπερσύγχρονο ανελκυστήρα που επιτρέπει πρόσβαση σε άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο και σε καροτσάκια μέχρι την ταράτσα.

Ο Steven Miller, διευθυντής των Norfolk Museums Service, δηλώνει: «Το Κάστρο του Νόργουιτς είναι το μεγαλύτερο Νορμανδικό κάστρο που κατασκευάστηκε ποτέ. Είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά και όμορφα κοσμικά κτίρια του 12ου αιώνα σε όλη την Ευρώπη. Και πραγματικά θέλαμε να το απολαύσουν και να είναι διαθέσιμο σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους που θα ήθελαν να το επισκεφθούν.»

Προσθέτει: «Ελπίζουμε να πάρει τη θέση του στην κορυφαία λίγκα των κάστρων του Ηνωμένου Βασιλείου και ίσως ακόμη και της Ευρώπης.»

Οι επισκέπτες μπορούν πλέον να περπατήσουν σε Νορμανδικούς βασιλικούς θαλάμους, πλήρως εξοπλισμένους με αυθεντικά έπιπλα, διαδραστικές εκθέσεις και εντυπωσιακές οπτικοακουστικές προβολές με λέιζερ στην Μεγάλη Αίθουσα, που αφηγούνται την ιστορία του κάστρου.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης συνεργασία με το Βρετανικό Μουσείο, φέρνοντας πάνω από 900 μεσαιωνικά αντικείμενα - συμπεριλαμβανομένων 50 μακροπρόθεσμων δανεισμών - στη νέα Γκαλερί Μεσαιωνικής Ζωής.

Η Naomi Speakman, επιμελήτρια της Ύστερης Μεσαιωνικής Ευρώπης στο Βρετανικό Μουσείο, εντυπωσιάστηκε από την ιδέα να εκτεθούν μεσαιωνικά αντικείμενα σε ένα αυθεντικό μεσαιωνικό κτίριο και πιστεύει ότι τα εκθέματα αποκτούν μεγαλύτερη απήχηση στους επισκέπτες όταν παρουσιάζονται στο σωστό ιστορικό πλαίσιο.

«Το Νόργουιτς ήταν εξαιρετικά σημαντικό στον Μεσαίωνα. Ήταν γνωστό ως η δεύτερη πόλη της Αγγλίας. Και αυτό δεν οφειλόταν μόνο στο μέγεθός της, αλλά και στον τεράστιο πλούτο της. Το εμπόριο μαλλιού και ο πλούτος που έφεραν οι έμποροι έκαναν το Νόργουιτς μια πόλη που ανθούσε οικονομικά. Ήταν λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό κατά την περίοδο αυτή», εξηγεί.

