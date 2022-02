Νope: Η Ταινία τρόμου της χρονιάς έχει trailer

Η απρόσμενη εισπρακτική και καλλιτεχνική επιτυχία του «Get Out» εγκατέστησε το ένα μέλος του κωμικού διδύμου «Κey and Peele» στον θρόνο του βασιλιά του αμερικανικού horror. Ο λόγος για τον Τζόρνταν Πιλ, ο οποίος έφτασε μέχρι τα Όσκαρ και κατάφερε να φύγει και με Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου για την ταινία που αποτέλεσε το breakthrough του, εκεί που ένα άλλο (πρώην) αστέρι του αμερικανικού τρόμου, ο Μ. Νάιτ Σιάμαλαν είχε αποτύχει, καθώς η «Έκτη Αίσθησή» του προσέκρουσε στο «American Beauty». Ο Πιλ συνέχισε την σκηνοθετική του πορεία με ακόμα ένα φιλμ κοινωνικά ενσυνείδητου τρόμου, το πιο βιρτουόζικο «Us» - η συναρπαστική, παράλληλη δράση της τελικής πράξης μαρτυρά έναν σκηνοθέτη σε πλήρη έλεγχο πάνω στο υλικό του.

Έχοντας περάσει τον σκόπελο της «δύσκολης» δεύτερης ταινίας επιτυχώς και με την πλήρη εμπιστοσύνη της παραγωγού εταιρίας Universal στο πρόσωπό του, ο Πιλ επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι με το μυστικοπαθές «Nope». Το πρώτο trailer, που μόλις κυκλοφόρησε, υποδεικνύει μια εναέρια απειλή εξωγήινης μορφής, με τον ηλεκτρισμό να κόβεται και τα ζώα να τρομοκρατούνται όποτε αυτή πλησιάζει, εικόνες δηλαδή που θυμίζουν το «Close Encounters of the Third Kind» του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Μπορεί, όμως, όλα αυτά να είναι παραπλανητικά και ο τρόμος στην ταινία να προέρχεται από μια εντελώς διαφορετική πηγή, σχετιζόμενη, ίσως, με το βάρβαρο, ρατσιστικό παρελθόν των ΗΠΑ και αναγόμενη σε σημερινές παθογένειες του δυτικού κόσμου.

Ο Ντάνιελ Καλούγια συναντά τον σκηνοθέτη για δεύτερη φορά μετά τη συνεργασία τους στο «Get Out», έχοντας κερδίσει στο μεταξύ κι αυτός ένα Όσκαρ για την ερμηνεία του στο «Judas and the Black Messiah». Το «Nope» θα αποκαλύψει τα μυστικά του στον κόσμο στις 22 Ιουλίου, ημερομηνία που έχει προγραμματιστεί η έξοδός του στις αίθουσες.