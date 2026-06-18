ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΣΗΜΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

Πολιτισμός

Nino: Η ταινία όπου ένας νεαρός Παριζιάνος πρέπει να αυνανιστεί πριν αρχίσει θεραπεία για καρκίνο

Ο Théodore Pellerin πρωταγωνιστεί στη νέα γαλλική ταινία της Pauline Loquès ως ένας νεαρός Παριζιάνος που, μετά από διάγνωση καρκίνου, πρέπει να καταψύξει το σπέρμα του πριν αρχίσει θεραπεία που μπορεί να τον αφήσει στείρο.

The LiFO team
The LiFO team
Nino: Η ταινία όπου ένας νεαρός Παριζιάνος πρέπει να αυνανιστεί πριν αρχίσει θεραπεία για καρκίνο Facebook Twitter
φωτογραφία: Pauline Loquès
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Στο Nino, ο χρόνος δεν τελειώνει με μεγάλη μουσική και δραματικές δηλώσεις. Τελειώνει με ένα κλειδωμένο διαμέρισμα, μια διάγνωση καρκίνου και μια αποστολή που μοιάζει απλή μόνο αν δεν χρειαστεί να την κάνεις: ένας νεαρός άνδρας πρέπει να καταψύξει το σπέρμα του πριν αρχίσει θεραπεία που μπορεί να τον αφήσει στείρο.

Ο Théodore Pellerin πρωταγωνιστεί στη νέα γαλλική ταινία της Pauline Loquès, κρατώντας πάνω του έναν χαρακτήρα που δεν ξέρει πώς να μιλήσει για αυτό που του συμβαίνει. Ο Nino έχει διαγνωστεί με καρκίνο στον λαιμό, που σχετίζεται με HPV, και μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο πρέπει να κινηθεί στο Παρίσι, να διαχειριστεί την αμηχανία του, την πιθανή στειρότητα και την αδυναμία του να πει την αλήθεια στους ανθρώπους που τον αγαπούν.

Nino: Η ταινία όπου ένας νεαρός Παριζιάνος πρέπει να αυνανιστεί πριν αρχίσει θεραπεία για καρκίνο Facebook Twitter
φωτογραφία: Blue Monday Productions - France 2 Cinéma

Η ταινία δεν αντιμετωπίζει την ασθένεια μόνο ως ιατρικό γεγονός. Την τοποθετεί ακριβώς στο σημείο όπου το σώμα συναντά τη φωνή, τη σεξουαλικότητα και το μέλλον. Ο ίδιος ο Pellerin, μιλώντας στον Guardian, είπε ότι ο καρκίνος του Nino δεν είναι τυχαία στον λαιμό: βρίσκεται στο μέρος που συνδέει το κεφάλι με το σώμα, εκεί όπου περνά η φωνή αλλά και η αδυναμία να ειπωθούν όσα πρέπει.

Στην ταινία, ο Nino δεν έχει μόνο να αντιμετωπίσει τη θνητότητα. Έχει να αντιμετωπίσει και κάτι πιο καθημερινό, πιο άβολο, πιο ανδρικά σιωπηλό: την ανάγκη να δώσει δείγμα σπέρματος πριν αρχίσει τη θεραπεία του. Η γονιμότητα, που συνήθως μένει κάπου στο βάθος της ανδρικής ζωής σαν δεδομένο, γίνεται ξαφνικά επείγουσα πράξη.

Το αποτέλεσμα είναι μια ταινία για την ευαλωτότητα χωρίς μελό. Ο Nino περιπλανιέται στο Παρίσι όχι σαν ήρωας που έχει καταλάβει τη μοίρα του, αλλά σαν κάποιος που δυσκολεύεται να κατοικήσει το σώμα του την ώρα που το ίδιο το σώμα αλλάζει τους όρους της ζωής του.

Η σκηνή αυνανισμού, για την οποία ρωτήθηκε ο Pellerin, θα μπορούσε εύκολα να γίνει το σημείο όπου η ταινία θα έχανε την ισορροπία της: είτε προς το αστείο είτε προς την πρόκληση. Ο ίδιος είπε ότι δεν ήταν «τόσο μεγάλο θέμα», ακριβώς επειδή η σκηνή δεν γυρίστηκε για να σεξουαλικοποιήσει τον χαρακτήρα, αλλά για να δείξει μια στιγμή απελευθέρωσης μέσα σε μια κατάσταση πίεσης.

Η σκηνοθέτρια Pauline Loquès, που υπογράφει και το σενάριο μαζί με τη Maud Ameline, δεν ήθελε η σκηνή να γίνει φτηνό θέαμα. Ο Pellerin λέει ότι το ζητούμενο ήταν να μείνουν κοντά σε αυτό που σήμαινε για την ταινία: όχι ένα σεξουαλικό highlight, αλλά μια πράξη που για τον χαρακτήρα συνδέεται με το μέλλον, την πατρότητα, την αγωνία και την ανάγκη να ξαναπιάσει το σώμα του από κάπου.

Το Nino έχει ήδη διακριθεί στη Γαλλία. Η ταινία παρουσιάστηκε στην Εβδομάδα Κριτικής του Φεστιβάλ Καννών, ενώ στα βραβεία César κέρδισε το βραβείο καλύτερης πρώτης ταινίας και ο Pellerin βραβεύτηκε ως καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος ηθοποιός..

Ο Καναδός ηθοποιός έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια μια διαδρομή πάνω σε ρόλους που ζητούν από αυτόν κάτι πιο λεπτό από την απλή ένταση. Στο Lurker έπαιξε έναν νεαρό άνδρα που πλησιάζει επικίνδυνα έναν pop star μέσα από μια παρασιτική ανάγκη για αναγνώριση. Στο Becoming Karl Lagerfeld εμφανίστηκε ως Jacques de Bascher, ενώ έχει περάσει και από ταινίες όπως το Beau Is Afraid του Ari Aster.

Στο Nino, όμως, το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται στο πόσο μπορεί να μεταμορφωθεί. Βρίσκεται στο πόσο μπορεί να μείνει σχεδόν ακίνητος και να αφήσει τη σιωπή να δουλέψει. Η Loquès λέει ότι ο Pellerin έχει την ικανότητα να δίνει ζωή στις σιωπές, να τις κάνει ποιητικές, ψυχολογικές, μυστηριώδεις.

Αυτό ακριβώς χρειάζεται μια ταινία σαν το Nino. Γιατί ο ήρωάς της δεν είναι άνθρωπος που ξαφνικά μαθαίνει να μιλά τέλεια για τον φόβο του. Είναι ένας νεαρός άνδρας που δεν βρίσκει εύκολα λέξεις για την ασθένεια, τη σεξουαλικότητα, τη γονιμότητα, την πιθανή πατρότητα, την απώλεια. Και γι’ αυτό η ταινία γίνεται πιο ενδιαφέρουσα: επειδή αφήνει χώρο στην αδεξιότητα.

Το Nino έχει ήδη συγκριθεί με το Cléo de 5 à 7 της Agnès Varda, την κλασική ταινία του γαλλικού Νέου Κύματος για μια γυναίκα που περιμένει τα αποτελέσματα εξετάσεων για καρκίνο. Εδώ, όμως, το βλέμμα μετατοπίζεται σε έναν νέο άνδρα, σε μια άλλη εποχή και σε μια πιο σωματική αποστολή. Η πόλη δεν είναι μόνο σκηνικό υπαρξιακής αναμονής. Είναι και ο χώρος όπου πρέπει να βρεθεί ένα μέρος, ένας χρόνος, ένας τρόπος για να γίνει κάτι εξαιρετικά προσωπικό υπό συνθήκες πανικού.

Η ταινία έχει δύναμη ακριβώς επειδή δεν κάνει το ανδρικό σώμα ηρωικό. Το κάνει αμήχανο, εύθραυστο, μπερδεμένο, ξαφνικά επείγον. Δεν ενδιαφέρεται να δείξει έναν άνδρα που αντιμετωπίζει γενναία την ασθένεια με καθαρές φράσεις. Ενδιαφέρεται για έναν άνθρωπο που προσπαθεί να καταλάβει τι του συμβαίνει ενώ ακόμη δεν μπορεί να το πει σωστά ούτε στον εαυτό του.

Ο Pellerin αντιμετωπίζει τον Nino όχι μόνο ως ταινία για τον καρκίνο, αλλά και ως ταινία για την πατρότητα. Όχι την πατρότητα ως δεδομένη οικογενειακή κατάληξη, αλλά ως πιθανότητα που εμφανίζεται απότομα, επειδή μπορεί να χαθεί.

Nino: Η ταινία όπου ένας νεαρός Παριζιάνος πρέπει να αυνανιστεί πριν αρχίσει θεραπεία για καρκίνο Facebook Twitter
φωτογραφία: Pauline Loquès

Η κατάψυξη σπέρματος δεν είναι εδώ τεχνική λεπτομέρεια. Είναι το σημείο όπου το σώμα, το μέλλον και η φαντασία μιας ζωής που δεν έχει ακόμη συμβεί συναντιούνται βίαια.

Γι’ αυτό και το Nino μοιάζει λιγότερο με «ταινία ασθένειας» και περισσότερο με τρυφερό πορτρέτο ανδρικής ευαλωτότητας. Η ασθένεια δεν λειτουργεί μόνο ως απειλή θανάτου. Λειτουργεί ως ρωγμή που αναγκάζει τον ήρωα να δει το σώμα του, τη φωνή του, τη σεξουαλικότητά του και τις σχέσεις του με έναν τρόπο που μέχρι τότε μπορούσε να αποφεύγει.

Στο τέλος, το πιο ενδιαφέρον στην ταινία δεν είναι ότι ένας νεαρός άνδρας πρέπει να αυνανιστεί για ιατρικούς λόγους. Είναι ότι αυτή η αμήχανη, σχεδόν αστεία, σχεδόν τραγική πράξη γίνεται ένας τρόπος να μιλήσει το σινεμά για κάτι που η ανδρική κουλτούρα συχνά δεν ξέρει πώς να πει: ότι το σώμα μπορεί να γίνει ξαφνικά ξένο, ότι η επιθυμία μπορεί να πληγωθεί, ότι η γονιμότητα δεν είναι δεδομένη, και ότι η ευαλωτότητα δεν είναι αδυναμία αλλά μια πολύ σκληρή μορφή αλήθειας.

με στοιχεία από Guardian

Πολιτισμός

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ΣΗΜΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

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