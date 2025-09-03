Νίκος Πορτοκάλογλου: Εκτάκτως στο χειρουργείο μετά από αδιαθεσία – Τι θα γίνει με τις συναυλίες

Στο νοσοκομείο βρίσκεται από χθες, Τρίτη (2/9), ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ο οποίος σήμερα, Τετάρτη (3/9), υποβλήθηκε σε επέμβαση.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου ανακοίνωσε χθες, μέσω social media, την έκτακτη αναβολή της προγραμματισμένης συναυλίας του με τον Γιάννη Κότσιρα, που θα πραγματοποιούνταν το βράδυ της ίδιας ημέρας στον Βόλο.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης δεν διευκρίνισε τους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση, λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη εκδήλωση, αλλά ανέφερε πως- λόγω ανωτέρας βίας- η μετάβασή του, καθώς και του Γιάννη Κότσιρα, στην πόλη, δεν είναι εφικτή.

«Η σημερινή συναυλία μας στον Βόλο αναβάλλεται για λόγους ανωτέρας βίας που καθιστούν αδύνατη την μετάβασή μας. Η πραγματοποίηση της συναυλίας σε νέα ημερομηνία εξετάζεται ήδη και θα ακολουθήσει άμεσα νεότερη ανακοίνωση με όλες τις σχετικές πληροφορίες. Ζητούμε την κατανόησή σας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υπομονή», έγραψε στην ανακοίνωσή του ο Νίκος Πορτοκάλογλου.

Και σήμερα, σε νεότερη ανακοίνωση, εξήγησε τον λόγο που ακυρώθηκε η συναυλία στον Βόλο.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Ο αγαπημένος μας Νίκος Πορτοκάλογλου εισήχθη χθες σε νοσοκομείο, ύστερα από έντονη αδιαθεσία. Κατόπιν σειράς εξετάσεων, υποβλήθηκε σήμερα σε επέμβαση ρουτίνας.

Του ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση!

Ανανεώνουμε το καλοκαιρινό μας ραντεβού στο Βεάκειο, στις 14 & 15 Σεπτεμβρίου.

Οι συναυλίες που αναβλήθηκαν τελούν υπό επανεξέταση.

Η δυνατότητα επαναπρογραμματισμού τους εξετάζεται και θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση μόλις οριστικοποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση».