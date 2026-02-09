Νίκη και στα βραβεία DGA για το One Battle After Another - Έρχεται το Όσκαρ για τον Πολ Τόμας Άντερσον;

Ο Πολ Τόμας Άντερσον έχει φτάσει να μετρά 14 υποψηφιότητες για Όσκαρ χωρίς νίκη, όμως φέτος όλα δείχνουν ότι μπορεί να είναι η χρονιά του.

Το Σάββατο το βράδυ, στο Beverly Hilton στο Μπέβερλι Χιλς, ο σκηνοθέτης του One Battle After Another κέρδισε το κορυφαίο βραβείο της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής για ταινία μεγάλου μήκους. Πρόκειται για διάκριση που, παραδοσιακά, λειτουργεί ως ισχυρός προάγγελος των Όσκαρ. Στις 20 τελευταίες χρονιές, οι 18 νικητές της DGA πήραν στη συνέχεια και το Όσκαρ σκηνοθεσίας.

Στον ευχαριστήριο λόγο του, ο Άντερσον αναφέρθηκε στον εκλιπόντα βοηθό σκηνοθέτη Άνταμ Σόμνερ, με τον οποίο είχε συνεργαστεί σε πολλές ταινίες του, μιλώντας για τη σχέση τους και τη δουλειά που έκαναν μαζί.

Στην ίδια κατηγορία ήταν υποψήφιοι ο Ράιαν Κούγκλερ για το Sinners, ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο για το Frankenstein, ο Τζος Σάφντι για το Marty Supreme και η Κλόε Ζάο για το Hamnet. Στα Όσκαρ, το «πακέτο» των βασικών αντιπάλων του Άντερσον παραμένει σχεδόν ίδιο, με τη διαφορά ότι στη θέση του ντελ Τόρο βρίσκεται ο Γιοακίμ Τρίερ για το Sentimental Value.

Η φετινή σεζόν βραβείων εξελίσσεται ιδιαίτερα ευνοϊκά για τον Άντερσον. Το One Battle After Another έχει επικρατήσει μέχρι τώρα στις μεγάλες τελετές που έχουν προηγηθεί, από τα Gotham μέχρι τα Critics Choice και τις Χρυσές Σφαίρες, και θεωρείται φαβορί για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας.

Ο βασικός αντίπαλος που δείχνει ικανός να του κόψει τη φόρα είναι το Sinners του Κούγκλερ. Η ταινία απέσπασε 16 υποψηφιότητες για Όσκαρ, αριθμό που παρουσιάστηκε ως ρεκόρ, και αυτή η επίδοση της έδωσε νέα δυναμική στην κούρσα. Τα επόμενα τεστ για την ισορροπία δυνάμεων αναμένονται στις βραβεύσεις των παραγωγών και των ηθοποιών, όπου συνήθως φαίνεται αν ένα φαβορί έχει πραγματικά «κλειδώσει».

Σε άλλες κατηγορίες της DGA, το βραβείο για πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη μεγάλου μήκους πήγε στον Τσάρλι Πόλινγκερ για το The Plague, ενώ στο ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους βραβεύτηκε ο Μστισλάβ Τσέρνοφ για το 2000 Meters to Andriivka.

Με πληροφορίες από New York Times