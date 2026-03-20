Το New Museum επιστρέφει με ένα μεγάλο show για την ιδέα του ανθρώπου μετά την AI

Υστερα από δύο χρόνια κλειστό για την επέκτασή του, το New Museum της Νέας Υόρκης ανοίγει ξανά στις 21 Μαρτίου με το New Humans: Memories of the Future, ένα μεγάλο show για το τι σημαίνει «άνθρωπος» στην εποχή της AI, των μηχανών και των νέων τεχνολογικών σωμάτων.

Το timing δεν είναι τυχαίο. Σε μια στιγμή όπου η δημόσια κουβέντα μοιάζει να έχει παραδοθεί σχεδόν ολοκληρωτικά στην AI, το New Museum δεν στήνει ένα show για την τεχνολογία ως θέαμα, αλλά για την ανθρώπινη μορφή όπως πιέστηκε, ξανασχεδιάστηκε και αμφισβητήθηκε μέσα στον τελευταίο αιώνα. Η έκθεση φέρνει μαζί περισσότερους από 150 καλλιτέχνες, αλλά και νέες αναθέσεις από ονόματα όπως η Camille Henrot και η Wangechi Mutu, χτίζοντας μια διαδρομή που πηγαίνει από τις πρωτοπορίες του 20ού αιώνα μέχρι το σημερινό πεδίο των βιοτεχνολογιών και των cyborg σωμάτων.

Η ίδια η επιστροφή του μουσείου έχει το δικό της βάρος. Η νέα προσθήκη, σχεδιασμένη από το OMA των Rem Koolhaas και Shohei Shigematsu, διπλασιάζει ουσιαστικά τους χώρους του μουσείου και φέρνει στο Bowery μια πιο ανοιχτή και λειτουργική εκδοχή του ιδρύματος, με νέα σκάλα, plaza και περισσότερες γκαλερί για εκθέσεις και προγράμματα. Είναι μια επέκταση που δεν προσπαθεί να φωνάξει περισσότερο από το περιεχόμενο, αλλά να του δώσει χώρο.

Από τη σειρά Mama της Aneta Grzeszykowska, 2018. Η καλλιτέχνιδα κατασκεύασε ένα σιλικονούχο ομοίωμα του κεφαλιού και του κορμού της και έπειτα άφησε την κόρη της να παίξει με αυτή τη μητέρα-κούκλα.

Ανδροειδή των Andro Wekua, Meriem Bennani και Shigeko Kubota. Ο Wekua εμφανίζεται σε πρώτο πλάνο, η Bennani στο βάθος και η Kubota δεξιά.

Το «δωμάτιο των ρομπότ» της έκθεσης συγκεντρώνει περισσότερα από δώδεκα ανδροειδή, από έργο του Rammellzee μέχρι τον Glass Man και το Jogging Lady της Shigeko Kubota, ενώ ένα μηχανικό φίδι της Pamela Rosenkranz διασχίζει το χαλί

Στον τρίτο όροφο της έκθεσης παρουσιάζονται πίνακες και γλυπτά από τη μεταπολεμική περίοδο, με το χάλκινο Very Large Head του Eduardo Paolozzi, του 1958, να δεσπόζει στο κέντρο.

Το Glass Man του Franz Tschakert, του 1935, σε ανακατασκευή του 1995. Στην οθόνη στο βάθος προβάλλεται βίντεο της Stephanie Dinkins.

Το ενδιαφέρον του New Humans είναι ότι δεν ψάχνει απλώς το «μετά τον άνθρωπο», όπως θα έκανε ένα πιο προβλέψιμο tech-art project. Ψάχνει πώς ο ίδιος ο όρος «άνθρωπος» υπήρξε ιστορικά ανοιχτός, εύθραυστος και συχνά βίαια περιοριστικός. Robots, ανδρείκελα, μηχανικά σώματα, ανατομικά μοντέλα και αλγοριθμικά βλέμματα μπαίνουν εδώ όχι για να μας πουν ότι οι μηχανές μάς αντικαθιστούν, αλλά ότι η ίδια η ιδέα του ανθρώπινου ήταν ανέκαθεν πεδίο σύγκρουσης και διαπραγμάτευσης.

Γι’ αυτό και το show ακουμπά κάτι μεγαλύτερο από μια απλή θεματική έκθεση. Το New Museum επιστρέφει σε μια στιγμή που η τέχνη, τα ιδρύματα και το κοινό ψάχνουν ξανά λέξεις για να μιλήσουν για σώμα, συνείδηση, εργασία, βία και τεχνητή νοημοσύνη χωρίς να καταλήγουν σε έτοιμα συνθήματα. Κι αυτή είναι ίσως η πιο έξυπνη κίνηση του reopening του: αντί να εγκαινιάσει απλώς ένα μεγαλύτερο κτίριο, εγκαινιάζει ξανά μια μεγάλη και δύσκολη συζήτηση.