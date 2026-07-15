Netflix: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του Whisper Man με τους Ντε Νίρο και Άνταμ Σκοτ

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «The Whisper Man», με πρωταγωνιστές τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Μισέλ Μόναχαν και Άνταμ Σκοτ.

Το ψυχολογικό θρίλερ βασίζεται στο ομώνυμο best seller του Άλεξ Νορθ το οποίο κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2019, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία και ήδη έχει μεταφραστεί σε 30 γλώσσες παγκοσμίως.

Η πλοκή του «The Whisper Man»

Η ταινία ακολουθεί «έναν χήρο συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων ο οποίος, όταν ο οκτάχρονος γιος του πέφτει θύμα απαγωγής, αναζητά βοήθεια από τον αποξενωμένο πατέρα του, έναν συνταξιούχο πρώην αστυνομικό. Στην πορεία ωστόσο, ανακαλύπτει ότι η απαγωγή του παιδιού του συνδέεται άμεσα με μια παλιά υπόθεση ενός καταδικασμένου κατά συρροή δολοφόνου, γνωστού ως The Whisper Man».

Την σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει ο Τζέιμς Άσκροφτ, ενώ το σενάριο έχει γραφτεί από τον Μπεν Τζέικομπι και Τσέις Πάλμερ. Το καστ συμπληρώνουν οι Χάμις Λίνκλεϊτερ, Όουεν Τιγκ και Γουίλ Μπριλ, σύμφωνα με το Deadline.

Η ταινία θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα από τις 28 Αυγούστου.



