To Netflix αντιμέτωπο με αγωγή για κλοπή πολεμικού θρίλερ με τον Νίκολας Κέιτζ

Το Netflix αντιμετωπίζει αγωγή ύψους 105 εκατ. δολαρίων λόγω κλοπής ενός σκληρού δίσκου που περιείχε μια αδημοσίευτη πολεμική ταινία με τον Νίκολας Κέιτζ.

Τα γραφεία της πλατφόρμας στο Λος Άντζελες αποτέλεσαν στόχο κλοπής κατά την οποία εκλάπησαν αρκετοί σκληροί δίσκοι, ένας εκ των οποίων περιείχε αντίγραφο του θρίλερ κατασκοπίας «Fortitude», που διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Οι παραγωγοί της ταινίας, με προϋπολογισμό 45 εκατ. δολαρίων, έχουν πλέον ασκήσει αγωγή κατά του Netflix για την απώλεια αυτή.

«Το Netflix αμφισβητεί κάθε ισχυρισμό ότι φέρει τον κίνδυνο απώλειας για μια ταινία που παραδόθηκε χωρίς τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από τα πρότυπα του κλάδου», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας σε ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε στο Hollywood Reporter. «Αν και δεν κατέχουμε τα δικαιώματα της ταινίας "Fortitude", αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την ασφάλεια του περιεχομένου και έχουμε λάβει επιπλέον μέτρα για να υποστηρίξουμε τον σκηνοθέτη και την ομάδα του. Αυτό περιλαμβάνει τη διεξαγωγή διεξοδικής έρευνας και την προσφορά παρακολούθησης γνωστών ιστότοπων πειρατείας για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη διανομή ή πώληση».

Η υπόθεση κλοπής ταινίας στο Netflix

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Netflix έλαβε ένα αντίγραφο της ταινίας τον Ιούνιο, αφού είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για προωθητικό υλικό στα τέλη του περασμένου έτους. Στη συνέχεια, στάλθηκε ένα ψηφιακό αντίγραφο ώστε η ταινία να προβληθεί εσωτερικά, με τους παραγωγούς της ταινίας να δίνουν οδηγίες στο Netflix να διαγράψει τα αρχεία στη συνέχεια.

Ο Σον Μπέρνι, επικεφαλής των αγορών ταινιών του Netflix, έγραψε σε ένα email ότι ήταν η πρώτη φορά που η εταιρεία έπεσε θύμα τέτοιας κλοπής. «Έχουμε ασχοληθεί με το θέμα αυτό μαζί με τις ομάδες ασφαλείας μας, χωρίς όμως αποτέλεσμα», πρόσθεσε. «Οι ομάδες μας που ασχολούνται με την πειρατεία βρίσκονται σε υψηλό συναγερμό λόγω της παραβίασης και θα παρακολουθούν την κατάσταση».

Το Netflix κατηγορείται ότι δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με το αν είχε αρχικά υποβληθεί αστυνομική αναφορά, καθώς και ότι αργότερα απέρριψε αίτημα των δημιουργών της ταινίας να εμπλακεί η Αστυνομία του Λος Άντζελες (LAPD), αφού οι ίδιοι είχαν υποβάλει τη δική τους αναφορά.

Στην αγωγή υποστηρίζεται ότι οποιαδήποτε μελλοντική πώληση της ταινίας έχει πλέον τεθεί σε κίνδυνο, ενώ έχει ανασταλεί κάθε στρατηγική διεθνούς διανομής και η εκστρατεία για τα βραβεία.

«Η ζημία που υπέστησαν οι ενάγοντες είναι βαθιά», αναφέρεται στην αγωγή, σύμφωνα με το Page Six. «Μέσω της κακής διαχείρισης της ταινίας και της επακόλουθης αδιαφορίας της, το Netflix έθεσε σε κίνδυνο την επένδυση των εναγόντων, ύψους άνω των 45 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και τη σημαντική αξία της ίδιας της ταινίας. Το Netflix στέρησε επίσης την ταινία, το καστ και τους δημιουργούς της από την ευκαιρία να προωθήσουν το έργο τους στην αγορά και να λάβουν την αναγνώριση που πιθανότατα θα είχε αποφέρει μια σωστά προωθημένη παγκόσμια κυκλοφορία».

Το «Fortitude» είναι ένα θρίλερ κατασκοπίας με σκηνικό το Λονδίνο, που επικεντρώνεται σε πράκτορες των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών που άλλαξαν την πορεία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Κέιτζ πρωταγωνιστεί μαζί με τους Μάθιου Γκουντ, Μάικλ Σιν και Μπεν Κίνγκσλεϊ. Τη σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει ο Σάιμον Γουέστ, στο ενεργητικό του οποίου περιλαμβάνονται οι ταινίες «Tomb Raider» και «The General’s Daughter».

Ο Μάρτιν Σκορσέζε είχε αρχικά συνδεθεί με το έργο, αλλά στη συνέχεια έγινε αντικείμενο αγωγής, σύμφωνα με την οποία φέρεται να έλαβε 500.000 δολάρια από τον πρωτοεμφανιζόμενο σεναριογράφο Σάιμον Άφραμ για να βοηθήσει στην ανάπτυξη της ταινίας, χωρίς όμως να το πράξει. Οι δικηγόροι του Σκορσέζε χαρακτήρισαν το περιστατικό ως «κλασικό παράδειγμα αρχάριου κινηματογραφιστή που αρνείται να αναγνωρίσει τη μεγάλη διαφορά μεταξύ προσδοκίας και πραγματικότητας στον χώρο του κινηματογράφου». Η υπόθεση διευθετήθηκε αργότερα.

«Αφιέρωσα επτά χρόνια της ζωής μου για να μεταφέρω αυτή την απίστευτη αληθινή ιστορία στη μεγάλη οθόνη», δήλωσε ο Άφραμ σε ανακοίνωσή του. «Όμως, αυτή η ταινία δεν ήταν ποτέ μόνο δική μου. Ανήκει στο εξαιρετικό καστ και στις ερμηνείες μιας ζωής που αξίζουν να γίνουν αντικείμενο προβολής και αναγνώρισης. Αντιπροσωπεύει τη στιγμή που αυτοί οι καλλιτέχνες έχουν κερδίσει».

Με πληροφορίες από Guardian