ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

To Netflix αντιμέτωπο με αγωγή για κλοπή πολεμικού θρίλερ με τον Νίκολας Κέιτζ

Τα γραφεία της πλατφόρμας στο Λος Άντζελες αποτέλεσαν στόχο κλοπής, με αποτέλεσμα να χαθεί και αντίγραφο της ταινίας «Fortitude»

The LiFO team
The LiFO team
NETFLIX ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΕΙΤΖ ΚΛΟΠΗ Facebook Twitter
Φωτ.: ΕΡΑ
0

Το Netflix αντιμετωπίζει αγωγή ύψους 105 εκατ. δολαρίων λόγω κλοπής ενός σκληρού δίσκου που περιείχε μια αδημοσίευτη πολεμική ταινία με τον Νίκολας Κέιτζ.

Τα γραφεία της πλατφόρμας στο Λος Άντζελες αποτέλεσαν στόχο κλοπής κατά την οποία εκλάπησαν αρκετοί σκληροί δίσκοι, ένας εκ των οποίων περιείχε αντίγραφο του θρίλερ κατασκοπίας «Fortitude», που διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Οι παραγωγοί της ταινίας, με προϋπολογισμό 45 εκατ. δολαρίων, έχουν πλέον ασκήσει αγωγή κατά του Netflix για την απώλεια αυτή.

«Το Netflix αμφισβητεί κάθε ισχυρισμό ότι φέρει τον κίνδυνο απώλειας για μια ταινία που παραδόθηκε χωρίς τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από τα πρότυπα του κλάδου», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας σε ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε στο Hollywood Reporter. «Αν και δεν κατέχουμε τα δικαιώματα της ταινίας "Fortitude", αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την ασφάλεια του περιεχομένου και έχουμε λάβει επιπλέον μέτρα για να υποστηρίξουμε τον σκηνοθέτη και την ομάδα του. Αυτό περιλαμβάνει τη διεξαγωγή διεξοδικής έρευνας και την προσφορά παρακολούθησης γνωστών ιστότοπων πειρατείας για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη διανομή ή πώληση».

Η υπόθεση κλοπής ταινίας στο Netflix

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Netflix έλαβε ένα αντίγραφο της ταινίας τον Ιούνιο, αφού είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για προωθητικό υλικό στα τέλη του περασμένου έτους. Στη συνέχεια, στάλθηκε ένα ψηφιακό αντίγραφο ώστε η ταινία να προβληθεί εσωτερικά, με τους παραγωγούς της ταινίας να δίνουν οδηγίες στο Netflix να διαγράψει τα αρχεία στη συνέχεια.

Ο Σον Μπέρνι, επικεφαλής των αγορών ταινιών του Netflix, έγραψε σε ένα email ότι ήταν η πρώτη φορά που η εταιρεία έπεσε θύμα τέτοιας κλοπής. «Έχουμε ασχοληθεί με το θέμα αυτό μαζί με τις ομάδες ασφαλείας μας, χωρίς όμως αποτέλεσμα», πρόσθεσε. «Οι ομάδες μας που ασχολούνται με την πειρατεία βρίσκονται σε υψηλό συναγερμό λόγω της παραβίασης και θα παρακολουθούν την κατάσταση».

Το Netflix κατηγορείται ότι δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με το αν είχε αρχικά υποβληθεί αστυνομική αναφορά, καθώς και ότι αργότερα απέρριψε αίτημα των δημιουργών της ταινίας να εμπλακεί η Αστυνομία του Λος Άντζελες (LAPD), αφού οι ίδιοι είχαν υποβάλει τη δική τους αναφορά.

Στην αγωγή υποστηρίζεται ότι οποιαδήποτε μελλοντική πώληση της ταινίας έχει πλέον τεθεί σε κίνδυνο, ενώ έχει ανασταλεί κάθε στρατηγική διεθνούς διανομής και η εκστρατεία για τα βραβεία.

«Η ζημία που υπέστησαν οι ενάγοντες είναι βαθιά», αναφέρεται στην αγωγή, σύμφωνα με το Page Six. «Μέσω της κακής διαχείρισης της ταινίας και της επακόλουθης αδιαφορίας της, το Netflix έθεσε σε κίνδυνο την επένδυση των εναγόντων, ύψους άνω των 45 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και τη σημαντική αξία της ίδιας της ταινίας. Το Netflix στέρησε επίσης την ταινία, το καστ και τους δημιουργούς της από την ευκαιρία να προωθήσουν το έργο τους στην αγορά και να λάβουν την αναγνώριση που πιθανότατα θα είχε αποφέρει μια σωστά προωθημένη παγκόσμια κυκλοφορία».

Το «Fortitude» είναι ένα θρίλερ κατασκοπίας με σκηνικό το Λονδίνο, που επικεντρώνεται σε πράκτορες των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών που άλλαξαν την πορεία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Κέιτζ πρωταγωνιστεί μαζί με τους Μάθιου Γκουντ, Μάικλ Σιν και Μπεν Κίνγκσλεϊ. Τη σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει ο Σάιμον Γουέστ, στο ενεργητικό του οποίου περιλαμβάνονται οι ταινίες «Tomb Raider» και «The General’s Daughter».

Ο Μάρτιν Σκορσέζε είχε αρχικά συνδεθεί με το έργο, αλλά στη συνέχεια έγινε αντικείμενο αγωγής, σύμφωνα με την οποία φέρεται να έλαβε 500.000 δολάρια από τον πρωτοεμφανιζόμενο σεναριογράφο Σάιμον Άφραμ για να βοηθήσει στην ανάπτυξη της ταινίας, χωρίς όμως να το πράξει. Οι δικηγόροι του Σκορσέζε χαρακτήρισαν το περιστατικό ως «κλασικό παράδειγμα αρχάριου κινηματογραφιστή που αρνείται να αναγνωρίσει τη μεγάλη διαφορά μεταξύ προσδοκίας και πραγματικότητας στον χώρο του κινηματογράφου». Η υπόθεση διευθετήθηκε αργότερα.

«Αφιέρωσα επτά χρόνια της ζωής μου για να μεταφέρω αυτή την απίστευτη αληθινή ιστορία στη μεγάλη οθόνη», δήλωσε ο Άφραμ σε ανακοίνωσή του. «Όμως, αυτή η ταινία δεν ήταν ποτέ μόνο δική μου. Ανήκει στο εξαιρετικό καστ και στις ερμηνείες μιας ζωής που αξίζουν να γίνουν αντικείμενο προβολής και αναγνώρισης. Αντιπροσωπεύει τη στιγμή που αυτοί οι καλλιτέχνες έχουν κερδίσει».

Με πληροφορίες από Guardian

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Netflix προσπέρασε για πρώτη φορά το BBC ως πρώτη επιλογή των Βρετανών

TV & Media / Το Netflix προσπέρασε για πρώτη φορά το BBC ως πρώτη επιλογή των Βρετανών

Νέα έκθεση της Ofcom καταγράφει μια συμβολική ανατροπή: το Netflix έγινε οριακά η πρώτη επιλογή των Βρετανών, μπροστά από το BBC. Το BBC κρατά ακόμη τον χρόνο θέασης, αλλά το βρετανικό τηλεκοντρόλ αλλάζει χέρια.
THE LIFO TEAM
Το Netflix έδωσε 587 εκατ. δολάρια για την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Μπεν Άφλεκ

TV & Media / Το Netflix έδωσε 587 εκατ. δολάρια για την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Μπεν Άφλεκ

Νέα κατάθεση του Netflix αποκάλυψε το τίμημα για την InterPositive του Μπεν Άφλεκ, την ώρα που η πλατφόρμα βάζει την τεχνητή νοημοσύνη όλο και πιο βαθιά στην παραγωγή ταινιών και σειρών.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η «Χρυσή Πόλη» της αρχαίας Αιγύπτου φτάνει στο Σαν Φρανσίσκο

Πολιτισμός / Η «Χρυσή Πόλη» της αρχαίας Αιγύπτου φτάνει στο Σαν Φρανσίσκο

Στο de Young Museum του Σαν Φρανσίσκο, 20 ευρήματα από τη «Χρυσή Πόλη» του Αμενχοτέπ Γ΄ παρουσιάζονται για πρώτη φορά στη Βόρεια Αμερική. Η έκθεση κοιτά πίσω από τον χρυσό των φαραώ: στους εργάτες, τα σπίτια και τα μικρά αντικείμενα μιας ζωής που συνήθως μένει έξω από τη μεγάλη ιστορία.
THE LIFO TEAM
Νέα μελέτη: Οι κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης «ακυρώνουν» περισσότερο έναν καλλιτέχνη από εκείνες για φόνο

Πολιτισμός / Νέα μελέτη: Οι κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης «ακυρώνουν» περισσότερο έναν καλλιτέχνη από εκείνες για φόνο

Μπορεί ένα έργο να παραμένει ωραίο και ταυτόχρονα να μη θέλουμε πια να το βλέπουμε στο μουσείο; Νέα μελέτη δείχνει ότι οι κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση αλλάζουν πιο βίαια τη δημόσια τύχη ενός καλλιτέχνη από άλλες βαριές κατηγορίες.
THE LIFO TEAM
Ραούλ Βανεγκέμ (1934–2026): ο καταστασιακός που ζήτησε από την επανάσταση να μυρίζει ζωή

Πολιτισμός / Ραούλ Βανεγκέμ (1934–2026): ο καταστασιακός που ζήτησε από την επανάσταση να μυρίζει ζωή

Δεν ήταν απλώς ο «λυρικός» αντίποδας του Γκι Ντεμπόρ ούτε ο άνθρωπος των συνθημάτων του Μάη του ’68. Ο Ραούλ Βανεγκέμ έκανε την καθημερινή ζωή, την επιθυμία και την άρνηση της πλήξης κέντρο της επαναστατικής σκέψης, αφήνοντας ένα έργο αντιφατικό, ανυπότακτο και παράξενα επίκαιρο.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ο Άντριου Γκάρφιλντ μιλά για την ταινία για τον Σαμ Άλτμαν που εγκατέλειψε η Amazon

Πολιτισμός / Ο Άντριου Γκάρφιλντ μιλά για την ταινία για τον Σαμ Άλτμαν που εγκατέλειψε η Amazon

Η ταινία όπου ο Άντριου Γκάρφιλντ υποδύεται τον Σαμ Άλτμαν απέκτησε το δικό της εταιρικό δράμα: η Amazon MGM αποχώρησε από το «Artificial» λίγους μήνες μετά τη συμφωνία Amazon–OpenAI, και ο ηθοποιός λέει τώρα ότι καταλαβαίνει γιατί.
THE LIFO TEAM
Η RuPaul και 7.423 άνθρωποι έκαναν παγκόσμιο ρεκόρ σε drag show στο Κάλγκαρι

Πολιτισμός / Η RuPaul μετέτρεψε ένα φεστιβάλ country στο μεγαλύτερο drag show του κόσμου και το έβαλε στο Γκίνες

Το «Drag Me to Cowboys» πιστοποιήθηκε από τα Guinness World Records ως η παράσταση drag με τη μεγαλύτερη προσέλευση στον κόσμο, με τη RuPaul στη σκηνή και ένα country φεστιβάλ να γίνεται μαζικό queer θέαμα.
THE LIFO TEAM
Ο Άντριου Σκοτ υποδύεται τον ηθοποιό που έπαιξε Άμλετ ενώ πέθαινε από AIDS

Πολιτισμός / Ο Άντριου Σκοτ υποδύεται τον ηθοποιό που έπαιξε Άμλετ ενώ πέθαινε από AIDS

Το «Elsinore» ανοίγει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου με τον Άντριου Σκοτ στον ρόλο του Ίαν Τσάρλσον, του ηθοποιού που έκρυψε την ασθένειά του και έδωσε έναν από τους μυθικούς «Άμλετ» του βρετανικού θεάτρου.
THE LIFO TEAM
Οι Beatles βγάζουν νέα έκδοση του «Rubber Soul» με ένα άγνωστο τραγούδι του Τζον Λένον

Πολιτισμός / Οι Beatles βγάζουν νέα έκδοση του «Rubber Soul» με ένα άγνωστο τραγούδι του Τζον Λένον

Η επανέκδοση του «Rubber Soul» κυκλοφορεί στις 2 Οκτωβρίου με νέες μίξεις, σπάνιες ηχογραφήσεις και τρία ακυκλοφόρητα οικιακά ντέμο ,ανάμεσά τους το «Little Girl», ένα άγνωστο μέχρι σήμερα σχεδίασμα του Τζον Λένον.
THE LIFO TEAM
 
 